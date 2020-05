Respuestas de autoridades gubernamentales a inquietudes de la población en Programa “Pinar Con Vida”

Autoridades gubernamentales del territorio dieron respuesta a las inquietudes de la población recogidas durante el programa de participación ciudadana “Pinar con vida”.

Hasta la fecha todas las preocupaciones de los oyentes e internautas cuentan con una respuesta y algunas están en proceso. Hoy, a las dos de la tarde, se transmitirá otra emisión de “Pinar Con Vida”; puede contactarnos por las Redes Sociales o por los números telefónicos que serán anunciados en el programa.

1-Nerysbel Trujillo: quisiera saber cuándo hablan de personas con la covid-19 que fueron dados de alta y son reingresadas, tiene que ver con que aún tienen la enfermedad. Puede explicar este proceso y cuantas personas han sido reingresadas en Pinar del Río. (SALUD).

Respuesta: No siempre tienen la enfermedad, pero se reingresan como casos sospechosos para su seguimiento y se les realiza nuevamente el PCR. De los 4 casos que han reingresado en la provincia, solo uno ha tenido un resultado positivo, es por eso que después de la alta clínica continúan 14 días en vigilancia en el hogar hasta su alta epidemiológica.

2-Alina Noval: cómo se va a realizar el sistema de vacunación (Salud)

Respuesta: El esquema de vacunación continua de forma organizada en los Policlínicos, solo se pospone a nivel nacional la campaña antipoliomelítica hasta nuevo aviso.

3- Alfredo Rojas: Se le está brindando respuesta a la queja, formulada por el compañero Rojas al programa de radio Pinar con Vida.

Respuesta: Se informa que nuestra empresa a partir de recibir de la UNE la indicación emitida por el Consejo de Ministros, se procedió a cerrar todas las Oficinas de Atención a la Población, dentro de las que se incluyeron las Oficinas Comerciales o Sucursales Eléctricas, emitiendo una nota informativa que se distribuyó a todos los medios de prensa de la provincia, además de publicarla en el Portal Pinareño y en nuestra página de Facebook Empresa Eléctrica Pinar del Río (Elecpri) donde se explicaba que:

La Empresa Eléctrica Pinar del Rio informa a todos sus clientes nuevas medidas encaminadas a garantizar la Atención al Cliente y la Facturación en el sector Residencial, a partir de las medidas establecidas en el país ante la propagación del nuevo coronavirus.

Atención al Cliente:

Las Oficinas Comerciales quedan cerradas al público y no se atenderán cobros, solicitudes de servicios (nuevos servicios, aumento de capacidad, variado de lugar) o reclamaciones comerciales. No se realiza trabajo de inspección.

Cobro del sector Residencial:

Se pospone por el momento el cobro del servicio eléctrico. El pago se atrasa sin que se emita orden de corte. Se suspende la aplicación de multas o pagos retroactivos. Solo se cobrará el servicio eléctrico por las vías electrónicas establecidas (Tele Banca, Transfer móvil, Banca Remota y ENZONA). El cobro del servicio eléctrico en nuestras Oficinas Comerciales comenzará nuevamente una vez que las condiciones sanitarias sean restablecidas.

Facturación en el sector Residencial:

Queda suspendida la lectura de los servicios en este sector hasta tanto se indique la apertura de la oficina.

La Empresa Eléctrica Pinar del Rio exhorta a todos sus clientes a colaborar en la auto lectura de su Contador de Energía Eléctrica (CEE), con el objetivo de lograr una facturación lo más real posible de su consumo eléctrico, para ello el cliente puede informar en los teléfonos habilitados en cada territorio a partir del día 24 del presente mes y hasta el día 30, en el horario comprendido de 8.00 AM a 5.00 PM de Lunes a Viernes y de 8.00 AM a 11.00 AM los Sábados cumpliendo las siguientes instrucciones:

Realizar la lectura de su metro contador de izquierda a derecha despreciando el último número que aparece en otro color. Realizar la auto lectura el mismo día en que fue tomada el mes anterior, esta fecha aparece en la parte inferior del recibo. Ejemplo si en el mes de marzo la lectura se efectuó el día 30/3/2020, en el mes de abril la lectura correspondería el 30/4/2020.

Los clientes que por cualquier motivo no puedan comunicar su auto lectura se facturaran de acuerdo a sus históricos de consumo como establecen los procedimientos de la Unión Eléctrica.

La Empresa Eléctrica de Pinar del Rio ofrece al cliente la posibilidad de conocer el importe de su factura eléctrica, para ello el cliente puede contactar los teléfonos habilitados en cada territorio, en el horario comprendido de 8.00 AM a 5.00 PM de lunes a viernes y de 8.00 AM a 11.00 AM los sábados, conociendo los siguientes datos:

Oficina Comercial a la cual pertenece. (estos datos están reflejados en la parte superior del recibo) Ruta y Folio. (estos datos están reflejados en la parte superior del recibo)

Con estos datos se le informara al cliente el importe a pagar de su factura de electricidad :

La Empresa Eléctrica de Pinar del Rio facilitará a los clientes para comunicarnos la auto lectura de su Contador de Energía Eléctrica (CEE), teléfonos particulares de trabajadores nuestros que ejercen el trabajo a distancia, estos serán habilitados en cada territorio, en el horario comprendido de 8.00 AM a 5.00 PM de lunes a viernes y de 8.00 AM a 11.00 AM los sábados, los mismos serán informados en:

Página www.redpinar.cu

Página www.intranet.elecpri.une.cu

4-Ana Mary Miló Glez: Plantea que no se recibió la factura eléctrica, agrega que con el recibo anterior se debe ir a pagar en el correo. Esto genera cola, aglomeración de personas, pues no todas las personas tienen la posibilidad del pago electrónico. Considera que es un tema a resolver como lo es además que las personas no conocen su consumo. ¿Por qué no se usan las ventanillas de las sucursales eléctricas? Otro tema es que en los correos hay demasiadas personas cada mañana en gestiones. Por favor revisen este tema. Son días de muchos riesgos

Se informa que nuestra empresa a partir de recibir de la UNE la indicación emitida por el Consejo de Ministros, se procedió a cerrar todas las Oficinas de Atención a la Población, dentro de las que se incluyeron las Oficinas Comerciales o Sucursales Eléctricas, emitiendo una nota informativa que se distribuyó a todos los medios de prensa de la provincia, además de publicarla en el Portal Pinareño y en nuestra página de Facebook Empresa Eléctrica Pinar del Río (Elecpri) donde se explicaba que:

La Empresa Eléctrica Pinar del Rio informa a todos sus clientes nuevas medidas encaminadas a garantizar la Atención al Cliente y la Facturación en el sector Residencial, a partir de las medidas establecidas en el país ante la propagación del nuevo coronavirus.

Atención al Cliente:

Las Oficinas Comerciales quedan cerradas al público y no se atenderán cobros, solicitudes de servicios (nuevos servicios, aumento de capacidad, variado de lugar) o reclamaciones comerciales. No se realiza trabajo de inspección.

Cobro del sector Residencial:

Se pospone por el momento el cobro del servicio eléctrico. El pago se atrasa sin que se emita orden de corte. Se suspende la aplicación de multas o pagos retroactivos. Solo se cobrará el servicio eléctrico por las vías electrónicas establecidas (Tele Banca, Transfer móvil, Banca Remota y ENZONA). El cobro del servicio eléctrico en nuestras Oficinas Comerciales comenzará nuevamente una vez que las condiciones sanitarias sean restablecidas.

Facturación en el sector Residencial:

Queda suspendida la lectura de los servicios en este sector hasta tanto se indique la apertura de la oficina.

La Empresa Eléctrica Pinar del Rio exhorta a todos sus clientes a colaborar en la auto lectura de su Contador de Energía Eléctrica (CEE), con el objetivo de lograr una facturación lo más real posible de su consumo eléctrico, para ello el cliente puede informar en los teléfonos habilitados en cada territorio a partir del día 24 del presente mes y hasta el día 30, en el horario comprendido de 8.00 AM a 5.00 PM de Lunes a Viernes y de 8.00 AM a 11.00 AM los Sábados.

Realizar la lectura de su metro contador de izquierda a derecha despreciando el último número que aparece en otro color. Realizar la auto lectura el mismo día en que fue tomada el mes anterior, esta fecha aparece en la parte inferior del recibo. Ejemplo si en el mes de marzo la lectura se efectuó el día 30/3/2020, en el mes de abril la lectura correspondería el 30/4/2020.

Los clientes que por cualquier motivo no puedan comunicar su auto lectura se facturaran de acuerdo a sus históricos de consumo como establecen los procedimientos de la Unión Eléctrica.

5- Zorileidys Pimentel Miranda: Plantea que hay personas escondiéndose detrás de los muros y en los interiores para marcar en las tiendas. Es necesario brindar una mirada a este tema.

Respuesta:

Le estamos enviando las medidas aprobadas por el Consejo de Defensa Provincial para la organización de las colas en las Unidades encargadas de vender productos a la población; las mismas son de estricto cumplimiento:

Organizar la distribución después de las 6:00 pm, en las grandes Tiendas de la Ciudad y las cabeceras municipales.

Incrementar las cajas de cobros y los post-ápex de alta velocidad.

Crear módulos de productos de alta demanda.

La gastronomía venderá mercancías.

Se distribuirá tiques de ventas por parte de los Grupos de Trabajo encargados de organizar las colas al comenzar la venta, según la cantidad de productos existentes en la Unidad para la venta.

Implementar la aplicación informática APK para el control de la cola a través del celular.

Conocer la mercancía para dónde va y cantidad.

Ampliar la Red en las Comunidades de difícil acceso y las más lejanas, según las posibilidades.

En la zona a Luis Lazo, utilizar bodegas y carnicerías para ampliar la Red por CIMEX una vez a la semana, (Consejo Popular Jagüey-Cuyují).

Ubicar carpas en los Barrios por parte de Comercio y las Cadenas de Tiendas.

Aprovechar las bodegas para elaborar comida y dulces caseros, según las condiciones.

Utilizar los Mercados Ideales y bodegas para vender con las Cadenas, según sea necesario. Ejemplos: Utilizar el Recodo en Consolación del Sur. El CUPET de Sumidero. Isabel Rubio. CUPET La Palma. CUPET Viñales. CUPET de Herradura.

Crear una Carpa para la venta en Puerto Esperanza.

La puesta en marcha de las Tiendas Virtuales TRD y CIMEX.

6- Migdalia Hernández: Plantea que Radio Guamá dio la noticia que en los Palacios se concluyó la cosecha de papa, quisiera saber si en Pinar del Río no se tiene pensado dar otra vuelta del producto.

Respuesta: Informa el coordinador de programas y objetivos para atender la agricultura que en la distribución en la Provincia quedan 2 municipios solamente (Consolación del Sur y San Luis) por concluir la única vuelta de entrega de papa a dar por disponibilidad de la provincia.

7-Pedro Orlando Obregón: Plantea que hace falta la estrategia de preparar módulos que también lleguen a los policlínicos y hospitales de los municipios de la provincia. Muchos estamos trabajando en la primera línea desde los territorios.

Respuesta: Informa el coordinador de programas y objetivos que por el momento no hay posibilidades de abrirlo a los municipios.

8- Yaleivys Fernández: En Consolación debían pensar en habilitar un lugar para que los trabajadores de salud que están frente a frente con los enfermos puedan comprar su módulo de forma escalonada.

Respuesta: Informa el coordinador de programas y objetivos que por el momento no hay posibilidades de abrirlo a los municipios.

9-Lucia Torres: También tengo una preocupación, somos muchos trabajadores los que continuamos trabajando porque es necesario y no alcanzamos muchas cosas de las que llegan a las bodegas, todo debería llegar por consumidor y traer para todos.

Respuesta: La distribución de los productos en tiendas recaudadoras de divisas está en dependencia de la disponibilidad de los productos. El Presidente del Consejo de Defensa Provincial ha explicado en múltiples ocasiones que de existir mayor cantidad de recursos se hubiera aprobado la distribución por la tarjeta para llegar a cada núcleo.

Nota: Quedan pendientes de respuestas estas 2 preguntas

10-Ana Isabel García: Recursos Hidráulicos. Quisiera llamar la atención sobre un salidero de aguas albañales en la calle Acueducto, entre Coronel Pozo y Avellaneda….desde el lunes el delegado y los vecinos esperan la solución.

Respuesta:

11-Pedro Michel Oliva (Intendente Los Palacios) Solicita una revisión del suministro de aceites y cárnicos en la comunidad Pueblo Nuevo Cubanacán, perteneciente al municipio Los Palacios. La tienda es muy pequeña para 5 mil habitantes y el surtido siempre va para las mismas manos.

12- Ana Isabel García: Quisiera llamar la atención sobre un salidero de aguas albañales en la calle Acueducto entre Coronel Pozo y Avellaneda el delegado y los vecinos esperan solución un foco de epidemia en tiempos de COVID Gracias.

Respuesta Este salidero de Aguas Albañales fue resuelto el día 30 de Abril de 2020