Ricardo Rodríguez: “La radio es mi casa y el oyente mi amigo”

Por más de 20 años el periodismo juega el rol principal en la vida de

Ricardo Rodríguez González. “La radio es mi casa y el oyente mi amigo”, así

define lo que es para él ejercer esta profesión que conlleva sacrificio,

entrega y humildad.

¿Cómo llegó la radio a su vida?

“Yo comencé como periodista en 1992, cuando fue necesario abrir los estudios de radio en los municipios, pues se redujeron las impresiones de la prensa plana. No soy graduado de la especialidad, lo que me llevó a preperarme doblemente para realizarla correctamente y cumplir con mi labor de informar al pueblo”,

Relata Ricardo Rodríguez González, periodista de la Emisora Provincial Radio Guamá.

¿Cómo fueron sus inicios en la emisora?

“Tuve la ayuda de grandes periodistas que estaban en la redacción. Te hablo de María Josefa Castro, Israel Mérida , Belkys Pérez Cruz; que me ayudaron mucho y me brindaron las herramientas para desarrollar mi labor”, responde nuestro entrevistado.

¿Qué le ha aportado la radio a su vida?

“Mucho, la radio me ha aportado mucho. Lo principal, conocimientos que no tenía en aquel momento y que hoy he podido transmitir a la audiencia todo lo que en ámbito noticioso se genera en el municipio Los Palacios.

Cumplió misión internacionalista en Guatemala, ¿ que le aportó esa

experiencia?

“En ese momento fui a reportar sobre la labor de las brigadas médicas

cubanas, pero conocí de primera mano lo que es vivir en un sistema

capitalistas. Supe sobre la discriminación racial, de etnias, a la mujer; todos

los males de una sociedad capitalista en un país pobre, los conocí allí”.

¿Qué es la Radio para Ricardo Rodríguez González ?

“En la radio tu voz es tu cara. Es inmediatez e instantaneidad, te permite

hacer llegar al oyente lo que puede estar ocurriendo con una gran rápidez,

siempre teniendo en cuenta el uso de las nuevas tecnologías. Me gusta porque aunque es efímera tiene una amplia audiencia”, nos confiesa Rodríguez

González.

Anécdotas

“Son muchas las anécdotas. Una de las que más me acuerdo es cuando entré en la redacción, la primera información que hice me la rompieron y me dijeron textualmente: ¨eso no sirve; siéntese que le vamos a enseñar¨.

“Otra, cuando estoy en la calle y me llaman periodista y salta alguien

y dice: usted es Ricardo; yo me lo imaginaba más grande y fuerte por la voz, pero no es así”.

Consejo para las nuevas generaciones de periodistas.

“Hay que estudiar mucho y leer, no importa si es a través de libros impresos

o digitales; solo se debe leer mucho y estudiar. También se debe saber que

siempre hay algo nuevo que aprender y que se deben tomar muy en cuenta las nuevas tendencias del periodismo, asociadas al uso de las nuevas tecnologías”, expresa este amante de la radio.

Para Ricardo Rodríguez González, ser periodista requiere de humildad, pero sobre todo compromiso; compromiso con el pueblo y con uno mismo, pues el periodista debe tener muy claras sus convicciones para así lograr la mayor transparencia en lo que lleva cada día al oyente.