Sembrar para el bien de la familia

Día a día en Pinar del Río se afianza más la cultura de sembrar cada palmo de tierra disponible, y eso bien lo sabe Luis Vázquez Martínez, un veterano jubilado, con raíces campesinas, que desde su llegada al barrio de la Sabaneta, en la ciudad cabecera, revolucionó la comarca y ya los sembrados de hortalizas, viandas y granos salen al paso en solares, patios, azoteas, o cualquier vericueto.

Yo, aunque tuve varios oficios, mi vida laboral la comencé desde los 13 años con la siembra de tabaco: sí porque antes desde bien temprano te ponían el yugo -jaraneó risueño-; pero siempre heredé de mis ancestros el amor a la tierra, a mis raíces. Y mira si era así que siendo un niño no me alcanzaba el tiempo y nunca aprendí a jugar, afirmó.

Así que entonces me batí de tú a tú junto a mi viejo, y aún a estas alturas, me siento un guajiro de pura cepa, porque no hay mayor satisfacción que ver nacer, crecer y cosechar lo que sembraste, para bien de la familia, dijo a la ACN.

Orgulloso, expresó que si durante años asumió esa práctica como un entretenimiento en su tiempo libre, “ahora en estos difíciles tiempos que ha traído la COVID-19, pues con más vera aprovecho hasta el último rinconcito cubierto de tierra y lo cosechado no solo para el autoconsumo de mi familia, sino se comparte en toda la vecindad”.

Siento placer –confesó- cuando veo los sembradíos parejitos, con sano verdor en contraste con la tierra, pero lo que no me gusta es ver los terrenos repletos de hierba, totalmente improductivos.

Y es que no hay que esperar que la delegada de la circunscripción o los CDR te expliquen, porque con esta situación existente, quien pueda sembrar aunque sea una matica, que lo haga, y así estará aportando su granito de arena a la sociedad, enfatiza.

A Rafael, su vecino más cercano, lo enroló en la tarea y hoy por hoy están a punto de recoger los tomates, habichuela, calabaza, col, plátano, frijoles, ajo, cebolla, ajo puerro y como el espacio del joven a quien adentra en esos saberes es más pequeño, pues en la placa de su casa, tanques viejos, vetustas cajas plásticas, tubos de fibrocemento abiertos, pozuelos y toda una suerte de tarecos, rejuvenecen con la germinación de los alimentos.

Porque así somos de emprendedores los cubanos, sentenció Vázquez Martínez.