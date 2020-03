Sin detenerse el beneficio de tabaco en Pinar del Río

“Nosotros no nos detenemos, tomamos todas las medidas pero seguimos adelante”, así me aseguró la administradora de la Escogida V-10-21, Maidelys Llanes García, cuando me recibió en dicha unidad perteneciente a la Unidad Empresarial de Base Agroindustrial y de Tabaco de Las Ovas, en el municipio de Pinar del Río.

Y es que cada una de las actividades de la campaña de tabaco son importantes, pues de ellas dependen las exportaciones y con ello la entrada al país de divisas que se emplean en la compra de alimentos para el pueblo.

“A diario procesamos aquí cerca de seis quintales, pues en estos momentos sólo están laborando unas 5 mujeres y 12 hombres, la mayoría de ellos dedicados a las labores de enterceo, explica Llanes García.

“Las otras féminas están en el ensarte de la hoja, y en la medida que concluyan se van incorporando”, agrega la administradora.

Por su parte, el representante del Grupo Tabacuba, Virginio Morales Novo, refirió que “En Pinar del Río están abiertas en estos momentos unas 108 escogidas y 12 microescogidas vinculadas a esta tarea. Hasta la fecha se han procesado más de tres mil toneladas, lo que resulta un indicador favorable para la etapa en que nos encontramos”.

Y es que estos pinareños saben la responsabilidad que entraña la Campaña Tabacalera para el país, por eso, tomando todas las medidas para enfrentar la COVID-19, siguen en su empeño hoy más que nunca de garantizar ese sello que nos distingue.