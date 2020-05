Un hogar para todos los niños

Laura Valdés Rodríguez tiene 16 años y cursa el onceno grado en el Centro Mixto Carlos Marx, del municipio Pinar del Río. Ella es inteligente, dulce, responsable y, sobre todo, muy respetuosa. Sin dudas, valores que ha adquirido durante su estancia en el Hogar de niños sin amparo filial, institución en la que ha encontrado confianza, amor incondicional y una verdadera familia.

“Aquí todos nos tratamos como hermanos, las asistentes son más que eso, son nuestras mamás-tías y siempre nos regalan amor y apoyo. Somos una gran familia, y es precisamente por todos estos sentimientos que yo cada día me pongo como meta ser una mejor persona2.

Luis Alberto López García, lleva apenas siete meses en este lugar, sin embargo, se ha adaptado muy bien, a tal punto que ya se considera un hermano mayor para los otros dos pequeños de 9 y 12 años que lo acompañan diariamente en la institución.

“Jugamos en el patio, trato de que se porten bien, vigilo que no les pase nada. Ellos son buenos, imagínese que ahora en medio de toda la situación con el nuevo Coronavirus, son los primeros en mantener el distanciamiento”, asegura.

Laura y Luis Alberto, son dos de los cuatro adolescentes que conviven en el Hogar de niños sin amparo filial de Vueltabajo, un sitio en el que, en tiempos de COVID-19, se extreman las medidas para garantizar la protección de los pequeños.

“En la recepción siempre está el hipoclorito con agua para lavarse las manos, al igual que en el lavamanos del patio, se puso una frazada mojada para limpiar los zapatos, además se limitó la entrada de personas al centro -tratar de que sean menos los que estamos aquí al mismo tiempo-, explica Haydé Valdés Lezcano, quien desde hace 23 años se desempeña como directora de la institución.

“También, se crearon las condiciones para mantener el distanciamiento dentro del hogar, por ejemplo, en el comedor tenemos dos mesas, con cuatro capacidades, por lo que, a la hora de desayunar, merendar, almorzar o comer, se sientan dos muchachos en cada una, y en los cuartos pusimos una cama intermedia para dejar la distancia entre un niño y otro”.

Para Haydé, en estos días no hay tiempo para el descanso. Ella, que diariamente sale de su casa cerca de las 6:45am y recorre alrededor de tres kilómetros para llegar a su hogar más grande, afirma que aquí sus pequeños están seguros.

“Ahora mismo tenemos una enfermera que es la encargada de realizar las pesquisas dos veces al día, tanto a niños como trabajadores. Asimismo, frecuentemente les explica sobre el correcto lavado de las manos y las demás medidas para evitar el contagio. Ya a todos nos administraron el Prevengho-Vir y como parte de la prevención también lavamos bien con agua e hipoclorito todos los juguetes para que se mantengan limpios y desinfectados”.

¿Quiénes son los responsables de quedarse con los niños?

“Durante el día están los miembros del Consejo de Dirección, pero también tenemos varias asistentes educativas que rotan cada 24 horas y permanecen siempre con ellos, por tanto están capacitadas e instruidas en las medidas que se han adoptado en la institución para enfrentar la COVID-19”.

¿Cómo han organizado el proceso de las teleclases?

“Eso es una prioridad. De acuerdo con los horarios de la parrilla educativa le informamos a qué hora le tocará a cada uno, también podemos grabarle las clases para cualquier duda que tengan puedan aclararla más tarde sin ningún problema”.

“Ahora, por ejemplo, estamos en función de los trabajos prácticos y seminarios que les orientaron, ayudándolos en la búsqueda de información. Afortunadamente tenemos las computadoras y el Internet, eso nos facilita mucho el trabajo escolar”, comenta.

Y aunque en su casa del Reparto Hermanos Cruz la esperan un padre de 87 años, un esposo y una hija, Haydé no sale de la institución hasta que llega el relevo, sin importar la hora que sea.

“El Hogar no cierra, y ahora que tenemos menos personal para propiciar el distanciamiento, nos toca hacer sacrificios. Cuando me voy a ir de aquí los niños a veces ni me dejan, pero les digo, ¿y qué voy a hacer con los de allá?, y en mi casa la única pregunta es a qué hora llegaré; mi papá me dice siempre que cuando me quedo hasta tarde trabajando es el día mas largo de su vida”, me cuenta y sonríe.

“Hay que compartir, un poquito para todos”, agrega.

Diversión y aprendizaje en tiempos de la COVID-19

Ellos hoy no pueden salir, extrañan la escuela, a sus amigos y maestros, sin embargo, aprovechan el tiempo para estudiar, jugar y divertirse, porque, a pesar de la situación que vive el país, la alegría y la esperanza son sentimientos que siempre florecen en los adolescentes vueltabajeros que conviven en el Hogar.

“Conocemos sobre la enfermedad porque tenemos una libreta con toda la información, y por tanto adoptamos todas las medidas que se han indicado por las autoridades de Salud Pública, pero ello no nos impide interactuar entre nosotros, siempre manteniendo las distancias”, comenta Luis Alberto López García.

“Con la televisión, juegos de mesa y las actividades que las tías siempre preparan para nosotros, la verdad es que nos divertimos mucho”.

“Además, dedicamos bastante tiempo a las teleclases.

¿Y estás entendiendo todas las explicaciones?, pregunto. “Sí, hasta ahora sin problemas, es como un repaso todos los días, vaya, que nos obliga a estudiar un poquito diariamente, lo cual es bueno, porque así no perdemos la costumbre”, agrega risueño.

“Yo soy la mayor de todos, entonces me siento un poco responsable, trato de ayudar a las tías en todo lo que puedo, converso con ellos, los cuido e intento que mantengan buenas relaciones interpersonales”, expresa Laura Valdés Rodríguez.

¿Se sienten ustedes seguros en la institución?, interrogo y su respuesta es inmediata.

“Claro, estamos respetando todas las medidas, mantenemos el aislamiento, y todos aquí siempre están al pendiente de nosotros, mientras que sigamos haciéndolo así no hay porqué preocuparse”, concluye.