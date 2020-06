Una copa a tu salud

Habían transcurrido cinco años desde que Laura se había ido a vivir definitivamente fuera de Cuba. Y cuando decidió venir, por primera vez, una semana se convirtió en tres meses, debido a todo el rollo de la pandemia.

En todo ese tiempo, apenas había salido a la calle, y no solo porque hubieran exhortado al distanciamiento físico, sino porque, sobre todo, estaba tratando de evitar cualquier encuentro con Pablo. No lo quería mal, sino todo lo contrario; y precisamente por eso intentaba por todos los medios no volver a verlo.

Habían tenido una larga relación amorosa, de las pocas (poquísimas), que son largas y no aburridas. Se hicieron novios desde la secundaria, lograron la difícil proeza de que su amor perdurara a pesar de estudiar en preuniversitarios diferentes, y consiguieron que también sobreviviera al hecho de que ella pasara la universidad becada, mientras él se quedaba en el quiosco que había montado en el pueblo para trabajar por su cuenta.

Sin embargo, aunque parecía una pasión a prueba de distancias, la que suponía la partida de ella para instalarse a residir fuera del país, era demasiado grande y prolongada. Él había dejado claro que no se iría a ningún lado, y ella también resolvió que no permitiría que su madre se fuera sola. De modo que, ante la intransigencia de ambos, acordaron tener un último y definitivo encuentro.

Fue un choque feroz; con la misma pasión de siempre, pero con la desesperación de quienes son conscientes de que será la última vez. Acordaron no volverse a ver, ni comunicarse por vía alguna. Era el único modo de intentar olvidarse. Pero ella no pudo olvidar, ni aquel amor ni aquel último encuentro.

Recuerda que, cuando terminaron de “devorarse”, Pablo le prometió: “Te tendré siempre conmigo”. En tanto Laura, aunque hubiera querido decir muchas cosas, solo pudo llorar sin consuelo. Se durmieron entre llantos y sollozos. Luego ella se levantó y decidió irse sin aumentar el dolor, sin más despedida. Recuerda ahora (y hasta se sonríe al hacerlo) que, con tal de que Pablo no despertara, se vistió solo a medias, pues él se había quedado dormido encima de toda su ropa interior.

Pero ahora la vida los has puesto otra vez frente a frente. Así, en plena calle, en la misma calle que tantas veces recorrieron juntos. Las mascarillas de nada valen; los ojos quedan al descubierto, y eso es más que suficiente. Los de ella se llenan de lágrimas, y, cuando están a punto de derramarse, percibe algo que cambia su semblante, y que, en lugar de llorar, la hace sonreírse. Él también sonríe cuando se percata de lo que ella ha reconocido.

A Laura le parece increíble: la mascarilla de Pablo es una de las copas del ajustador que ella dejó abandonado en el feroz y último encuentro. Se limitó a sonreír. Él, en cambio, se le acercó y le susurró al oído:

-Te prometí que te tendría siempre conmigo.