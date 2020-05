Una juventud solidaria y responsable

Luisa Baullosa García tiene 80 años. Vive en el Reparto Mijares, de la ciudad pinareña y está llena de vida.

Ella, que se considera una mujer enamorada de todo cuanto la rodea, por estos días ha cambiado sus rutinas, y es que ante la expansión de la COVID-19, no le ha quedado otra alternativa que permanecer en casa.

“Mi vida yo me estoy cuidando, y rogándole al Señor, como dice la gente, que acabe con este virus porque es una guerra sin tiros, hay que cuidarse y cumplir con todo lo que dice la ley”, comenta decidida.

¿Y usted lo está haciendo?

“Sí claro, aquí estoy, dónde si no, deseos tengo de salir corriendo porque a mí la casa no me gusta, lo que me gusta de verdad es estar caminando y luchando”, responde.

Luisa sabe que el peligro está afuera, por eso aprovecha el tiempo en casa para cocinar y atender a su esposo y cuñado, otros dos ancianos con quien convive desde hace varios años. Ella está tranquila y también feliz, porque ahora, además, recibe constantemente las visitas de Pedro, el joven universitario encargado de entregarle sus medicamentos y apoyarla en lo que necesite.

“El propio medicamento ya me lo ha traído en varias ocasiones, es un muchachito muy bueno, yo diría que estamos conociendo nueva familia, porque él no sabía quién era yo y yo nunca lo había visto, pero ya es un nieto más para mí”, cuenta.

¿Qué le parece esta alternativa de que los jóvenes vayan a ayudarla?

“Eso es muy bonito, que la juventud se ocupe de nosotros los viejos”, dice emocionada.

¿Y eso la hace sentir protegida?

“Por supuesto, pero sobre todo muy orgullosa de todos. Mira que yo siento amor por esta Revolución, imagínese usted ahora con esto que están haciendo, no tengo palabras”.

Pero Pedro, no es el único, pues en la provincia de pinar del Río más de 250 universitarios están incorporados a la tarea Llevando salud a tu hogar, una de las iniciativas de la unión de Jóvenes Comunistas para apoyar las labores de enfrentamiento a la COVID-19.

Y es que, en Cuba, la solidaridad y el amor se multiplican, aún más en tiempos del nuevo coronavirus.

Escuche en audios las experiencias de algunos de los jóvenes que participan en esta tarea.