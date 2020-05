Unidos a pesar de la distancia

Hace más de cuatro meses que Fany Herrera Chirino no abraza a su hijo. Y es que él, un joven de 30 años amante de las tecnologías, por segunda vez salió de Cuba para cumplir una misión internacionalista.

“Mi hijo es informático en el sistema de Salud Pública. En estos momentos, además de realizar este trabajo y de llevar todas las estadísticas en el CDI donde labora, también está incorporado directamente a la pesquisa activa en las comunidades para detectar posibles casos de personas con COVID-19”, nos cuenta esta pinareña.

Al partir hacia Venezuela en diciembre de 2019, Roberto Jesús Rodríguez Herrera dejó en Pinar del Río, un hijo, una esposa, una madre y toda una familia que hoy aprovecha las ventajas de las nuevas tecnologías para acortar las distancias.

“Nos comunicamos todos los días, cuando él se despierta a las cinco y treinta de la mañana aproximadamente, ya tiene mi llamada, porque necesito escuchar su voz, saber cómo está, decirle que se cuide y cumpla con todas las medidas. Y luego en la tarde noche volvemos a hablar, me cuenta cómo fue su día, y así nos mantenemos siempre al pendiente”, comenta esta madre que aún no se adapta a la lejanía.

“Él está al tanto de todas las actividades de Robe -su hijo-, le dice que vea las teleclases, que no salga de casa que se proteja; esta es también una manera de sentirlo cerca”, agrega.

“Mantener la calma es difícil, sobre todo en medio de la situación con el nuevo coronavirus, pero bueno, siempre tratamos de pensar positivo, mis compañeras de trabajo me ayudan mucho, y conversar con él es un aliciente, porque me calma y me da la confianza para sentir que todo estará bien”.

“Lo que sí puedo asegurar es que él siempre está en mi pensamiento y en mi corazón y aquí, todos nos cuidaremos (su abuela de 85 años, su tío, su hermana, su esposa, su hijo y yo) para cuando él regrese celebrar juntos”, concluye.

Fany y su madre de 85 años

Hoy, mientras Roberto Jesús demuestra la valía de los jóvenes cubanos, su madre, Fany Herrera Chirino sonríe orgullosa. Ella está tranquila, pues sabe que en el futuro ya habrá tiempo para los besos, los abrazos, las charlas de horas y los momentos alegres en familia.