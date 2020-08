Valdimir Baños de regreso de nuevo en casa

Tras pertenecer al staff de picheo del equipo insignia de la pelota cubana en la campaña anterior, el derecho Vladimir Baños asegura nunca haberse ido de Pinar del Río, mientras entrena junto al resto de la preselección del occidental territorio de cara a la LX Serie Nacional de Béisbol (SNB).

Siempre he estado aquí, simplemente en la serie pasada jugué con Industriales- donde resultó pieza clave al promediar para 3.09 carreras limpias por cada nueve entradas-; pero siempre estaré en mi provincia, aseveró en declaraciones el experimentado lanzador quien arribará a su campeonato número 18.

Con más de 100 victorias en su carrera, Baños -varias veces integrante de la nómina nacional- explicó que nunca ha bajado su preparación y está consciente de su responsabilidad cada año con su elenco pativerde, especialmente ahora ante la ausencia del “veterano” abridor Yosvani

Torres.

Como siempre, voy a tratar de hacer mi trabajo bien y de sacar al equipo adelante, apuntó quien en no pocas ocasiones ha sido guía de los éxitos de Pinar del Río y de Cuba en escenarios internacionales, sin perder la ecuanimidad por muy complicado que resulte un desafío.

Trato de mantener la serenidad, no gesticular cualquiera sea la circunstancia. Esa postura me protege, creo que con ella no le revelo al adversario si estoy preocupado o molesto, expresó en 2017 a la prensa cubana acreditada al IV Clásico Mundial de Béisbol, con sede en Japón.

Y con igual imperturbabilidad de seguro asumirá su rol en un torneo marcado por la presencia de la COVID- 19 en la Isla, una enfermedad que desde sus comienzos obligó a cambiar las rutinas.

Durante el periodo de confinamiento estuve todos los días en el estadio haciendo algo y espero que la suerte me acompañe para la SNB, precisó quien de vuelta al Capitán San Luis, en la preparación oficial, se considera un entrenador más.

Mi relación con los muchachos más jóvenes del equipo es muy buena, hemos tenido contacto tiempo atrás. Cada vez que debo rectificarles algo, me escuchan, y espero que tengan un buen resultado, indicó.

El regreso de Baños al conjunto de los Vegueros fue bien recibido por la afición local, deseosa del ascenso al podio de los dirigidos por Alexander Urquiola y sobre todo de que se agencien una corona que desde la serie 53 no traen a casa.

Que me sigan apoyando y me ayuden, pues con ellos y mis compañeros las cosas pueden salir bien, puntualizó el serpentinero de 37 años de edad al referirse a los amantes del pasatiempo nacional.