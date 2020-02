Vivir con optimismo: una forma de resistir

“Siento que transmito energía y optimismo y eso me hace muy feliz”

Emérita es una mujer común. Como ella miles en Cuba nos las encontramos en la parada, en el cine, en el mercado.

De fisionomía delgada, no muy alta, pelo cubierto de canas, ojos vivarachos y llenos de energía, esta pinareña tiene el don de la palabra.

Para todo tiene una explicación. Pregunta, indaga, siempre tiene una respuesta. Si un salidero de agua, el derroche de energía, si vecinos indolentes convierten en vertedero cualquier esquina, entonces notaremos su enojo, porque para esta anciana de 76 años, colectividad no es una simple palabra.

“Vivo en un edificio multifamiliar, me preocupo porque trabajemos todos juntos, que participemos en las reuniones del CDR, en los trabajos voluntarios, que se mantengan limpias las escaleras. Siempre estoy al tanto de todo y con disposición de ayudar a mis vecinos en todo lo que necesiten”, asegura.

Hace ya más de 20 años que Digna Emérita Álvarez Corral permanece en su hogar como ama de casa, una realidad que cambió cuando decidió convertirse en agente de telecomunicaciones.

“Es una labor que me encanta, me ha traído muchas satisfacciones, he conocido muchas amistades, y sobre todo, me siento útil -que es lo principal- porque sé que estoy aportando un granito de arena a la sociedad y a mi vida”, comenta.

Sus ojos brillan cuando habla, y yo, ensimismada en nuestra conversación le pregunto: ¿cómo se las arregla un ama de casa de estos tiempos para mantener la dinámica familiar a pesar de las limitaciones económicas y las carencias?

Una sonrisa ilumina su rostro y contesta, “me levanto cada día pensando que van a suceder cosas buenas, soy muy optimista. Como todo el mundo, tengo mis problemas y a veces me faltan muchas cosas, pero de una forma u otra siempre resuelvo, como lo hacemos todos. Pienso que con buena voluntad y esfuerzo podremos salir adelante en todo momento”.

Ella es prácticamente el centro de su familia, la consultan para decisiones, la buscan para consejos, siempre tiene la última palabra, y aunque para algunos esto pudiera resultar un tanto agotador, para ella, es una alegría enorme.

“Yo diría que es más bien una herencia que viene desde mi abuelo. Somos una familia muy unida, en la que prima el respeto. A mí me encanta que la gente venga a mi casa y se vaya complacida, hay quienes hasta dicen que mi hogar es como un oasis, y es que realmente disfruto poder compartir lo poco que tengo con quienes me rodean”, explica.

Se pudiera decir que a pesar de las limitaciones Emérita es una mujer que aún sigue soñando, le comento.

“Por supuesto, nunca estoy conforme, siempre quiero hacer más y más. Estas ideas las comparto con mis nietos, hijas y sobrinos y al hacerlo siento que transmito energía y optimismo y eso me hace muy feliz. Además, agradezco a la Revolución porque gracias a ella es que nunca he perdido la esperanza, la fe y la confianza en el mañana”, sentencia.

Emérita es una mujer común. Como ella encontramos en Cuba miles de féminas. Ella es solo una de las tantas que diariamente enfrentan los problemas con inteligencia y confían en que el futuro siempre será mejor.

Escuche en audio, la entrevista completa a esta pinareña de 76 años que combina sus días con optimismo, alegría y fe en el futuro.