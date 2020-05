Incansable, recorre la comunidad de un extremo a otro. Mientras visita pacientes y pesquisa, alienta. Con locuacidad explica cada detalle que considera importante a sus pacientes, y escucha al convaleciente con atención absoluta.

El joven salvadoreño Alan Seecney Martínez Franco ganó, a golpe de dedicación y constancia, el respeto y la admiración de la población que atiende en la comunidad La Conchita, Pinar del Río, donde labora como médico de un consultorio de la familia.

Tras haberse graduado en la Universidad de Ciencias Médicas Ernesto Ché Guevara de la Serna, el Dr. Martínez Franco regresó a Cuba para cursar su segunda especialidad, como parte del programa de estudios que impulsa la Escuela Latinoamericana de Medicina (ELAM).

Conversar con el galeno deviene un intercambio cultural siempre interesante. El aprecia las artes plásticas, la música clásica y las letras de Fito Páez, que comparte con sus amigos de todas las edades con la misma afabilidad que lo haría cualquier cubano.

Una vez que estás en Cuba tanto tiempo creo que te conviertes en cubano. Prácticamente dejas aquí tu niñez, tu adolescencia y te conviertes en hombre. Tienes una nostalgia de dejar la isla. Yo me siento tan cubano como tú o como cualquier otro, aunque no tenga sanguinidad cubana o no haya nacido acá. Yo creo que la cubanía se te inserta de tal forma que no puede ser de otra manera”.