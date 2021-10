A cada joven voluntario el agradecimiento infinito por tanta dedicación

Por: Elizabeth Colombé Frías/ Universidad de Pinar del Río

Nathaly de la Caridad León Acosta, tiene 22 años, cursa cuarto de Derecho y ya suma cinco participaciones como voluntaria en la Zona Roja para pacientes positivos al COVID-19.

Por casi doce meses la consagración matiza su estancia en el Hospital de Campaña en la sede Rafael María de Mendive de la Universidad de Pinar del Río. Su labor allí la describe como riesgosa o muy riesgosa, para ser más precisos, aunque afirma que “es la mayor experiencia que he vivido y junto a mis compañeros se hace maravillosa”.

¿Qué fue lo más difícil?

“El trabajo es difícil, pero no imposible. Cada incursión en Zona Roja es muy diferente a las ya vividas.

En lo personal, se sistematiza el adaptarse una vez más a las condiciones de este tipo de centro, estar pendiente del cuidado de todos los miembros del equipo, extrañar a la familia”.

¿Qué te satisface cuando realizas estas tareas?

“El agradecimiento de los pacientes, de los trabajadores de la Universidad, del personal de salud y el orgullo de nuestra familia, de nuestros amigos. El conocer nuevas amistades, que ya se vuelven familia después de haber convivido tanto tiempo, y el resultado de llevarnos a casa la satisfacción del deber cumplido”.

El trabajo como voluntaria, qué te ha aportado

“Mayor respeto a la enfermedad, el saber lidiar con condiciones de trabajo difíciles que nos hacen más fuertes como seres humanos, experiencias para el cuidado y tratamiento de la COVID-19, y la sabiduría de tratar con personas en situaciones de salud delicada, que todo el mundo merece un trato agradable y que los jóvenes debemos estar ahí, para nuestro pueblo”.

¿Qué ganas de esta experiencia y qué desechas?

“Me llevo el trabajo en equipo, la organización y armonía que debe predominar para que todo funcione, me llevo el quehacer de todos mis compañeros por lograr el mejor resultado después de tanto esfuerzo, mi aniversario de cumpleaños 22, y los momentos divertidos que compartimos juntos, me llevo cada “gracias” de todo aquel paciente al que pudimos ayudar y atender, y sobre todo me llevo la sonrisa de los niños cuando nos veían llegar disfrazados como payasos.

Desecho los malos tratos de algunos pacientes y las condiciones adversas”.

¿Qué importancia le atribuyes a la realización de estas tareas?

“El inmenso apoyo que le prestamos al sistema de Salud de nuestro país, el deber de estar ahí para nuestro pueblo, que en ocasiones puede tratarse hasta de nuestros familiares, por eso estuvimos, estamos y estaremos al pie de trabajo en estas tareas”.

¿Cuál es su compromiso con la Universidad?

“El Sí y el Corazón para lo que sea, tengo la dicha de contar con el apoyo de mi familia para este tipo de labor, entrar a Zona Roja nos hace grandes, tanto como los que han hecho lo máximo y hasta lo mínimo por ayudar en estos tiempos de pandemia. Ejemplo indiscutible lo es -sin dudas- nuestra Universidad de Pinar del Río “Hermanos Saíz Montes de Oca.

En el ámbito personal, cómo viviste la labor de voluntaria. A veces nostálgica, extraño a mi familia, a mi madre, mi padre, hermana, sobrinos, cada video-llamada que les hago las disfruto como nunca, y entre sollozos les digo, “yo salgo pronto”.

Entonces; recuerdo que ellos se sienten orgullosos de mí, incluso los que ya no están y que me miran desde el cielo. Esos que siempre me enseñaron a darlo todo por el buen hacer y siento que seremos recompensados con bendiciones”.

Dentro de unos años, cómo rememorarás de esta etapa.

“Oh, son muchas anécdotas. Recuerdo los niños con los que aún converso por vía telefónica, a aquellos que hicimos reír disfrazados de payasos, a los que hicimos bailar, cantar e incluso a las madres que vimos llorar de alegría.

El Aniversario 98 de la Federación Estudiantil Universitaria, celebrado acá en la Sede Mendive; mi cumpleaños número 22, en el cual disfruté de muchas sorpresas; compartir el trabajo de relevo con nuestro Rector de la Universidad de Pinar del Río, a quien le estoy muy agradecida por ese tiempo vivido y por lograr tanta familiaridad en nuestro grupo.

De cada grupo de Zona Roja salen nuevos amigos, nuevas experiencias, nuevos “dicharachos” y hasta nuevos nombres para cada relevo, sin dudas, cada pedacito vivido será siempre una anécdota a contar”.

A todos los que hacen posible el trabajo en cada Centro de Aislamiento, ¡qué Dios los bendiga!