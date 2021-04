A La Peña en Riquimbili (I)

La Peña es un asentamiento humano ubicado entre Pons y Sumidero en Minas de Matahambre, Pinar del Río, Cuba. Desde Pons y por un camino a veces de piedra y otras de tierra colorada andamos en Riquimbili, el triciclo hecho por Jaime, para trasladarse por dentro del campo. Se trata de un invento cubano que me atrevo a decir, por la fuerza del motor, que bien pudiera levantar vuelo.

El camino es inaccesible en auto. Las personas andan a caballo o a pie. Nosotros vamos dando brincos y bien sujetadas porque en cualquier momento podemos irnos del cajón cuadrado sostenido por dos ruedas.

El triciclo hecho por Jaime para trasladarse por dentro del campo. Foto: Ivón Deulofeu.

Camino a La Peña hay paisajes de suspiros. Muchas Palmas Reales que dan elegancia a ciertos rincones. En Cuba hay más de cien especies de Palmas, de ellas, noventa son endémicas. El sol se mueve encima y calienta más. Cada vez que preguntamos por el asentamiento humano, nos responden: todavía falta.

Y no importa es un viaje a lo desconocido y la aventura no tiene apuro. Me habían contado que todavía hay mujeres que lavan en el río y que la vida allí es muy sencilla pero atendida.

En Cuba hay más de cien especies de Palmas, de ellas, noventa son endémicas. Foto: Ivón Deulofeu.

Por el camino nos cruzamos con trabajadores de la brigada que los mantiene. Me cuentan que se les hace difícil porque no siempre tienen los medios para lograrlo. A veces limpian a machete y a pico para que las personas puedan ir y venir. Por la vía hacia La Peña hay varios ríos que en tiempos de lluvia inundan tramos y hay que cruzar por piedras que ubican en línea recta.

A los campesinos los distingue la educación. Foto: Ivón Deulofeu.

Si algo tienen los campesinos es educación. Saludan y sonríen. Parece que estamos cerca de nuestro destino. A lo lejos vemos casas y personas que asoman al camino. Hay cultivos por todas partes y el sonido es más humano. Hemos llegado a La Peña. Unas veces en Riquimbili y otras a pie.

Aquí estamos y les contaré varias historias en una próxima entrega. Se impone un descanso debajo de la sombra que no es mucha. Jaime estaciona el triciclo que tiene de moto y bicicleta, se cuelga la jaba con las provisiones y a conocer se ha dicho.