Adriana Rodríguez: “Estoy contenta porque sé donde debo trabajar más”

La heptatlonista pinareña Adriana Rodríguez finalizó con 6255 puntos, en el noveno puesto del Hypo Meeting Gotzis 2021, en Austria.

La joven atleta de las más occidental de las provincias registró en la jornada del domingo 6.64 metros en el salto de longitud, nueva marca personal.

La vueltabajera también lanzó la jabalina hasta los 35.73 metros y marcó un tiempo de 2:16.62 segundos en los 800 metros planos.

Actuación de Adriana Rodríguez. Foto: Team Vívela.

Después de un largo período sin competir en lides internacionales, Rodríguez rubricó una buena actuación en su regreso a las pistas.

“Me sentí muy bien, sobre todo porque volvía a revivir las emociones que solo se experimentan en las competencias,” dijo a Radio Guamá desde la sede del evento.

“Estoy contenta porque ya sé donde debo trabajar más, incluso después que padecí la COVID-19 no pensé que me diera tiempo a recuperarme para una competencia como esta y mucho menos para seguir optando por la posibilidad de estar en Tokio. Mi entrenador hizo magia y en dos meses me puso en forma de nuevo”, aseguró.

Adriana está en busca de su clasificación a los Juegos Olímpicos. Foto: Bjorn Paree.

Después de este evento a Adriana le queda la confrontación de La Habana para alcanzar la marca mínima exigida (6420 puntos, pero también está en una situación muy favorable en el ranking que le da muchas posibilidades de asistir a su primera cita bajo los cinco aros.

“Estoy bien enfocada en conseguir la marca mínima para estar segura y no esperar por las demás y correr el riesgo de quedar fuera. De estar en Tokio estaría muy feliz, porque todo atleta sueña con asistir a unos Juegos Olímpicos y representar a su país, y yo no soy la excepción”, sentenció.

En la justa también participó la guantanamera Yorgelis Rodríguez, quien se ubicó en el octavo escaño con 6293 unidades.