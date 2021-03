Alina Lopez Ochoa: “Simplemente soy una aprendiz de periodismo”

De pequeña estatura, inquieta, una persona muy amigable y habladora. Estas son algunas características de la periodista Alina López Ochoa quien desde hace más de tres décadas ejerce el periodismo con una pasión contagiosa para sus colegas y como una inspiración para quienes comienza su andar por el camino de la verdad.

¿Cómo fue tu encuentro con el periodismo?

“Llegue al periodismo de casualidad. Al graduarme de preuniversitario, solicité estudiar la carrera de Licenciatura en lengua alemana. Pero cuando me enfrenté a la carrera, me di cuenta que era muy difícil.

“Solicité un cambio de carrera en la Universidad de La Habana y pasé a estudiar bibliotecología, pero no me interesaba. Hasta que un día me proponen estudiar periodismo. Me gradué en 1984 por pura casualidad de la vida. Pero fue algo extraordinario haber formado parte de esa graduación junto a profesionales de muy alta valía en nuestro país, como Julio Acanda, Isabel Moya y Charo Guerra”.

De esa manera llegó Alina al periodismo, sin proponérselo, “por pura casualidad”, como ella misma dice. Y nació así una relación que se convirtió en pasión y que al cabo ya de 37 años no parece que terminará.

¿Cómo fueron los inicios de Alina en el periodismo?

“Llegue al periódico Guerrillero en septiembre del año 1984. Me habían ubicado en Radio Guamá, aunque yo había solicitado la televisión. Pero ante la insistencia de Zenia Regalado, mi amiga, mi hermana, mi compañera de estudio, comencé en el periódico. Allí estuve hasta el año 1989 cuando me fui para la radio”

El amor por el periodismo, en lugar de dividirse, se multiplicó. La tinta y el papel las convirtió en sonidos y más tarde en imágenes. Así fue creciendo como profesional hasta ser la que es hoy, que no siente predilección por ningún medio y de hecho ejerce el periodismo en todos.

¿Tienes preferencia por algún medio para ejercer el periodismo?

“El periodismo es uno, es el mismo en la radio, la televisión y la prensa escrita. Cada uno con sus técnicas muy específicas, pero es uno solo. Me gustan todos los medios. La televisión me atrapo por que tiene la magia de la imagen. Pero, la radio tiene una magia superior, la de la imagen que hay que construir y hacerla llegar a través del oído. Amo la radio, amo la televisión y amo la prensa escrita.

“De todos los medios he bebido, todos los medios me han enseñado. La radio me enseñó a ser fuerte, a ser independiente, a no tener temer”.

Alina es una periodista que en cada medio donde se ha desempeñado ha dejado su impronta de buen hacer, tal vez por su carácter jovial o por esa manera tan objetiva de hacer su trabajo.

Luego de tanta experiencia acumulada, ¿Qué opinión te merece el periodismo que hacemos hoy y como lo ves en el futuro?

“Me parece que debemos actuar más en correspondencia con los tiempos que vive el país, ser más valiente. Debemos parecernos mas al pueblo al que pertenecemos, pero aún es insuficiente la objetividad con que tratamos los temas tan peliagudos de la actualidad. Debemos dejar de ser oficialistas y poner un poco de corazón. La gente necesita de nuestro espíritu y corazón.

“Se necesita ser más objetivos, más valientes. Que no significa renunciar a los principios que deben guiar el periodismo en Cuba, al compromiso de cada periodista, que es ser fiel a las palabras de los intelectuales, ser fiel, sobre todas las cosas, a Fidel; y ser fiel a Fidel significa ser valiente y ser objetivo”.