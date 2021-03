Anderson y su lucha por la vida

Hace casi tres meses Anderson Jesús Estrada Castro fue diagnosticado con un Neuroblastoma Paravertebral, tipo de cáncer que afectó su movilidad y otras funciones.

Desde entonces y con apenas 10 meses de nacido, lucha por sobrevivir junto a otros siete menores, ingresados en la sala de oncohematología del Hospital Pediátrico Pepe Portilla de Pinar del Río.

Para su madre, Yusdeily Castro Zambrana, natural de Viñales, recibir la noticia “fue muy doloroso porque realmente la enfermedad nos sorprendió. Anderson era un niño aparentemente sano que de la noche a la mañana empezó con unos cólicos, luego vino el ingreso, los análisis y finalmente el diagnóstico. Desde el 30 de noviembre estoy en esta sala”.

Luego de varios meses de tratamiento Yusdeily se siente más aliviada y agradece a los profesionales que de manera humana y altruista le devuelven a ella la esperanza y a su bebé sus funciones.

“Desde ese entonces todo el personal médico se puso en función del niño. Cuando empezaron con el tratamiento mi bebé estaba cuadrupléjico, no movía sus pies, ni orinaba por sí mismo. Pero luego de los primeros sueros evolucionó favorablemente. Ya mueve los pies, se sienta, se para, es otro”.

“Yo no tenía esperanza de nada pero ellos me la han devuelto. No tengo como agradecerle las atenciones porque son maravillosos. Y estamos esperando a que se reduzca el tumor para entonces proceder a la cirugía”.

Foto:ACN.

Ganar la batalla a tiempo

Acudir a tiempo a los servicios de salud es imprescindible para diagnósticos oportunos y lograr de esta forma que niños, como Anderson, puedan ganarle la batalla al cáncer.

En ello coincide el oncólogo y pediatra del Hospital Pepe Portilla, Boris Bencomo García.

“Aquí la primera tarea que siempre le insistimos a los médicos, alumnos y residentes es la importancia de un diagnóstico temprano, porque así el trabajo es más fácil y la supervivencia del paciente va a ser mayor”.

Según el especialista la patología maligna más frecuente constituye la leucemia, que es atendida por los hematólogos, mientras por oncología, los linfomas y los tumores del sistema nervioso central.

En los ocho pacientes hoy ingresados, predominan los adolescentes y asegura Bencomo García que todos reciben de manera priorizada cada tratamiento.

“Los protocolos son internacionales, muy bien establecidos, se usan los mismos en todo el país. Realmente tenemos muy buenas coordinaciones, no nos falta nada”, concluyó.

La provincia exhibe una tasa de supervivencia de un 85 por ciento en pacientes pediátricos con cáncer. Logros de un sistema que no escatima en gastos por la salud de niñas y niños.