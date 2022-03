Arcane multipremiada  en Premios Annie 2022

Arcane, basada en el videojuego League of Legends, una de las grandes favoritas de los Annie Wards 2021, arrasó durante las premiaciones este fin de semana, para alegría de Riot Games y los aficionados al universo del MOBA.

Unas 9 nominaciones diferentes llevó la serie al evento que otorga los prestigiosos galardones al mundo de la animación, entregados por la International Animated Film Association.

Con las dispares ciudades de Piltover y Zaun como telón de fondo, dos hermanas luchan en bandos opuestos de una guerra entre tecnologías mágicas y creencias enfrentadas.

Estrenada el pasado 6 de noviembre de 2021 bajo la dirección de Ash Brannon y producido por Fortiche, cada episodio de 40 minutos entrelaza

historias de ciencia ficción fantástica, acción, aventura y drama.

Estas son las 9 categorías por las que Arcane estaba nominada y los premios que finalmente se ha llevado a casa:

Mejor TV/Media – Audiencia General: por el episodio When These Walls Come Tumbling Down.

Mejores Efectos Especiales – TV/Media: por el episodio Oil and Water.

Mejor Animación de Personaje – TV/Media: por el episodio The Monster You Created.

Mejor Diseño de Personaje – TV/Media: por el episodio Some Mysteries Better Left Unsolved.

Mejor Dirección – TV/Media: por el episodio The Monster You Created.

Mejor Diseño de Producción – TV/Media: por el episodio Happy Progress Day!.

Mejor Storyboarding – TV/Media: por el episodio When These Walls Come Tumbling Down.

Mejor Actuación de Voz – TV/Media: por el episodio When These Walls Come Tumbling Down.

Mejor Guión – TV/Media: por el episodio The Monster You Created.

Arcane se ha convertido así en la obra con más premios de los Annie 2021, seguida muy de cerca por Los Mitchel contra las máquinas, que ha obtenido 8 premios.

Aún con todo, la producción se ha quedado muy cerca de igualar las obras con más premios de la historia de los Annie, como Los Increíbles (con 10 premios) o Kung Fu Panda (con 11).

Seguro que estos premios motivarán a que la próxima segunda temporada, que ya se encuentra en producción, sea todavía más especial si cabe que la primera.

Eso sí, tendremos que esperar un tiempo para poder disfrutarla en nuestras pantallas. No tardará 6 años en desarrollarse como sí ocurrió con los primeros. Lo cierto es que este 2022 no será el año fijado para su estreno.