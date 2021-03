Bola, la campesina de rostro anónimo que agradece a Celia Sánchez Manduley

La conocí hace años. Trabajaba en la casa de una prima en Viñales. Por mucho que hubiera que hacer, ella siempre sonreía y abrazaba con pasión. Jamás la vi brava, ni seria. Tenía problemas de salud y de vida, como muchas, pero era feliz. La felicidad es una actitud y ella es muy positiva.

Un día me dijo que su vida fue dura y después de escucharla lo reafirmo. Les juro que esta mujer supera cualquier obstáculo con una carcajada. Tremenda “Bola” es Edilia Peñate Serrano.

Por su nombre no hay quien se voltee, pero por “Bola” todos miran. Así le dicen desde que nació en la Comunidad el Moncada, Viñales, Pinar del Río. Su padre la chiqueaba con ese apodo, era una niña hermosa.

La esposa de Crecencio Rivera Lara, “Chencho”

Bola tuvo cinco hijos con Crecencio, el único hombre de la familia. La ley de Reforma Agraria benefició a la población más humilde de Cuba. En El Moncada, Viñales, se fundó la primera comunidad campesina. “Chencho” así le decían, se incorporó como obrero a la Cooperativa y fue fundador de las milicias nacionales revolucionarias.

Participó en varias movilizaciones para enfrentar a la contrarrevolución. El 22 de enero de 1965 es asesinado en las lomas de 5 Pesos, en la Sierra de los Órganos, a la edad de 27 años. Bola recuerda que la noche en que lo llamaron, le dijo: “me voy, no sé si viro. Cuida los muchachos. Échame unos chicharrones que puede ser que sean los últimos que coma y así mismo fue chica” me dice con la voz entrecortada.

Bola quedó viuda y cinco niños pequeños huérfanos de padre. Ella tuvo que remangarse los pantalones, me dice, y continuar. La vida se construye hacia adelante y eso hizo. La suegra la ayudaba, pero era muy difícil. Lavó sacos de ropa por dos pesos y no cubría lo necesario para cinco niños No tenía una economía que le permitiera satisfacer las necesidades de sus hijos. “Chencho” era la mitad de lo posible y ya no estaba. Quedó ella, la otra mitad.

“Celia Sánchez Manduley me ayudó”

Después que triunfa la Revolución cubana no era raro ver a Celia Sánchez Manduley, por Viñales, unas veces acompañaba a Fidel Castro y a Núñez Jiménez y otras venía sola a chequear orientaciones. Celia ejecutó el diseño que hizo Fidel del uniforme de Los Malagones, la primera milicia campesina organizada en Cuba para enfrentar el bandidismo.

Bola me cuenta que Celia estuvo en el velorio de su esposo y se preocupó por todos los detalles de vida de ella y de los niños hasta que tuvieron cierta edad.

Era una mujer intachable- me comenta- le agradezco mucho; desde los juguetes de mis hijos, la pensión y mi trabajo en la granja avícola. Un día me sentó y me dijo: “lo único que quiero de ti es que no des más la tarjeta a otras madres para comprar juguetes, lo mismo valen los hijos de ellas que los tuyos” a lo que Bola responde: “yo no le puedo llegar vieja” y Celia le asegura que eso cambiaría. Las madres de pocos recursos daban la facilidad porque no podían comprarlos

“Durante años los juguetes llegaban de la mano de ella o de algún enviado. Me compraba la ropa y los zapatos de los muchachos y me puso a trabajar en la Pollera”, se refiere a la granja avícola de la Comunidad. Celia le prometió ayudarla a criar los niños y lo hizo. Bola repite varias veces una frase que le decía: “hay que ocuparse de ellos como lo hacía su padre”.

Edilia, conservó muchas fotos de esos encuentros hasta que un día un huracán, por los años ochenta, inundó la casa y lo perdieron todo, hasta los recuerdos.

“Celia Sánchez era una mujer linda, alta, delgada y muy dulce. Mis hijos y yo le estamos muy agradecidos, también el difunto donde esté”. Él murió por esto, qué decirte”.

Bola con dos de sus cinco hijos y un nieto. Foto: Ivón Deulofeu.

La mujer de mi historia fue Vanguardia nacional durante cinco años hasta que se jubiló. Estoy segura que no hay mayor distinción que ella misma. Cuanta fuerza para el trabajo. No tiene imposibles.

Su vida ha sido compromiso a pulso con sus hijos y el único lujo que exhibe es su sonrisa. No se apaga, siempre está luminosa. A sus ochenta años sigue con la escoba, recoge café, da de comer a los puercos y mantiene su casa con el brillo de su ímpetu.

Secundaria Básica que lleva el nombre del padre de sus hijos. Foto: Ivón Deulofeu.

La Secundaria Básica Crecencio Rivera Lara

El padre de sus hijos, es conocido por los jóvenes de La Comunidad el Moncada al llegar a la Secundaria Básica. La escuela lleva su nombre. Ella no cree mucho en la eternidad, dice – que lo que más se quiere se lleva en el corazón- siente orgullo de que sea recordado. Allí hay una pintura de su rostro y datos de su corta vida.

Caminamos un rato mientras me cuenta que, en El Moncada ha vivido siempre. Regresamos a la casa y hace un café típico de la zona. Tiene el aroma de su entereza, sí porque ella lo ha tostado y lo ha molido. Está fuerte y a la vez suave como la mirada.

Bola es una mujer cubana como tantas que han dedicado su vida a enfrentar obstáculos y no pierden la sonrisa que las hace increíbles. Cae la noche y enciende la luz. No puede haber olvido ante tanta memoria.

Aquel día que la conocí le dije quiero contar tu historia y me respondió: “muchacha pá qué con el trabajo que yo pasé quien va a leer eso” y es que Bola no ha comprendido que tiene una vida diferente e igual.

En Cuba son muchas las mujeres de rostros anónimos que forman parte de lo que han llamado “literatura de campaña” y aunque el término refleja más las guerras de independencia, los servicios que a la Revolución cubana prestaron en las zonas de combate las mujeres y sus familias fueron inmensos.

Quien duda que Bola o Edilia hizo posible la paz de Crecencio o “Chencho” mientras exponía su vida. Ellos no tuvieron tiempo de dedicarse, como leí una vez, a las necesidades materiales de la existencia .Es una campesina de rostro anónimo que vive agradecida de Celia Sánchez Manduley, la heroína, que “ Tras el triunfo de la Revolución Cubana en 1959 asumió importantes tareas y responsabilidades, siendo participante activa de los momentos más trascendentales de las primeras décadas del período revolucionario, años en los que se dedicó a recoger y organizar toda la información referente a la lucha guerrillera en Cuba”.