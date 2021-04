Brayan León: “Estoy enfocado en la victoria”

Pareciera que esta tierra de un verdor que encanta por la intensidad de la clorofila, no solo es buena para el cultivo del tabaco o la repoblación forestal. Espontáneo, como la regeneración que se trabaja en el bosque, salen nuestros campeones en las diferentes disciplinas deportivas.

El boxeo es una de esas que prestigia a Pinar del Río con varios medallistas olímpicos y mundiales. Quizás esté en el ADN de los pinareños, tal vez, por eso hoy contemos con un palaceño de gran estatura, unos 81 kilos de peso, envuelto en una masa corporal que para nada hace ver a Brayan León, obeso.

El pugilista de la categoría juvenil, tiene la honrosa misión de representar a Cuba en el XXI Campeonato Mundial Juvenil de Boxeo, de la ciudad polaca de Kielce, del 13 al 23 de abril.

XXI Campeonato Mundial Juvenil de Boxeo. Foto: Internet.

Brayan está consciente de su misión y no esquiva preguntas, como lo hace con los golpes desde el ring. “Estamos confiados que podemos lograr la medalla de oro, nos hemos preparado para eso” fueron sus primeras palabras tras conversar por un teléfono que nos ponía a cientos de kilómetros de distancia, pero nos mantenía cercanos en el deseo y la convicción de vencer.

Para poder concretar esta meta el palaceño tuvo que vencer a un enemigo invisible: la COVID-19. “La pandemia no pudo conmigo, después que salí de ahí, trabajé más fuerte en mis entrenamientos, estoy muy enfocado, no me ha afectado en nada para poder salir a buscar un buen resultado”, sentenció el integrante por vez primera de nuestra selección nacional.

Brayan no se nota presionado, para nada, del otro lado del teléfono que permite el diálogo muy fluido, escucho a un muchacho convencido en que la competencia es una más, solo hay que afrontarla concentrado. “Estoy muy enfocado en la competencia, no me da miedo que sea mi primera vez, el aspecto psicológico lo tengo súper bien, he trabajado en todos los planos, físicamente estoy excelente, ahora queda comenzar y buscar mi medalla de oro”.

Foto: Internet.

Con la humildad típica de las personas de campo el protagonista desde el cuadrilátero, no pierde la posibilidad para reconocer a su familia y profesores que lo han llevado hasta aquí.

“Yo quiero agradecer mucho a mis entrenadores, especialmente al comisionado Carmelo Hidalgo, por su apoyo, a los profesores de la EIDE Ormani Arenado. De manera especial a mi familia en Los Palacios, mi papá, y a mi mamá que estoy seguro este triunfo la va alegrar mucho. Tranquilos estoy enfocado en la victoria”.

Junto al pinareño participarán en la justa Yislán Barrera (49 kg), Saidel Iván Horta (56 kg), Jadier Herrera (60 kg), Darián Favier Castro (64 kg), Dany Landys Lafos (69 kg), Albert González (75 kg), Jorge Luis Felimón (91 kg) y Fernando Arzola (+91 kg). Solo no llevan representante en la división de 52 kilogramos.

La Asociación Internacional de Boxeo (Aiba) informó recientemente que los organizadores trabajan a buen ritmo para celebrar un certamen de alto nivel y con todas las medidas de seguridad frente al impacto global de la pandemia. Ahí como en otras ocasiones habrá sangre pinareña.