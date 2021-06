Cambian protocolos para ingreso de contactos de casos positivos a la COVID-19, en la capital pinareña

Debido al alza en el número de sospechosos y confirmados a la COVID-19, que registra Pinar del Río en los últimos días, sobre todo en la capital provincial, se decidió cambiar los protocolos aprobados para el ingreso de pacientes identificados como contactos.

Así lo confirmó a Radio Guamá el Subdirector de Asistencia Médica Doctor Yusleivis Martínez Carmona, quien aseguró que “para el ingreso en centros hospitalarios y de aislamiento priorizaremos los casos sospechosos y confirmados a la enfermedad, mientras los contactos de los positivos del municipio de Pinar del Río, se ingresarán en el hogar hasta la realización del PCR al quinto día.

“En el resto de los municipios, sí se continuarán trasladando hacia los centros de aislamiento destinados para este grupo poblacional”, aclaró Martínez Carmona.

Hoy Pinar del Río reportó 150 confirmados al nuevo coronavirus, dispersos en 10 de los 11 municipios. Una situación bien compleja desde el punto de vista higiénico epidemiológico, acentuada en las últimas semanas, y por la cual el país decidió pasar a todas las provincias a la fase de trasmisión comunitaria de la etapa epidémica.

“Estamos trabajando en la resolutividad de los seis eventos comunitarios abiertos hoy, reforzando la pesquisa activa y haciendo cumplir las restricciones como está estipulado, en aras de controlar lo antes posible la situación epidemiológica donde están enmarcados esos eventos”, afirmó el subdirector de asistencia médica.

“La complejidad de la provincia la refleja el alza en el número de sospechosos que se identifican todos los días en los diferentes policlínicos y hospitales, en los confirmados a la COVID-19 y por consiguiente en el elevado número de casos activos (hoy 583).

“Esto conlleva al aumento de la tasa de incidencia en todo el territorio (240 casos por 100 mil habitantes) y la participación de todos los municipios en el aporte de positivos, prácticamente todos los días”.

Las causas de este aumento, refiere el especialista, tienen que ver con el incumplimiento de las medidas higiénico- sanitarias.

“El pueblo no debe olvidar el uso de soluciones alcohólicas para el lavado correcto de las manos, hay que evitar aglomeraciones, estos no son tiempos de fiesta sino de quedarse en casa, de mantener el distanciamiento, del uso correcto del nasobuco. El no cumplimiento de estas medidas es lo que ha llevado al aumento de casos en la provincia.

“Hay dos palabras claves para cambiar este complejo escenario, y son: mucha disciplina y mucho sentido de la responsabilidad.

“Nosotros creemos que el pueblo está haciendo un gran esfuerzo y lo continuará haciendo en aras de salir de esta difícil situación epidemiológica que muestra hoy el territorio”, concluyó.