Cineasta china hace historia en los Premios Oscar (+Lista de ganadores)

La cineasta china Chloé Zhao obtuvo hoy el Oscar en la categoría de Mejor Dirección por la película Nomadland, sobre la exploración de un estilo de vida nómada en Estados Unidos.

Según los expertos, la realizadora hace historia al recibir el galardón pues, por primera vez en 92 años, dos mujeres compitieron en ese apartado y es también la segunda mujer en merecer tal distinción tras Kathryn Bigelow con En tierra hostil, de 2008.

Zhao se impuso sobre Thomas Vinterberg, por Otra ronda—ganadora en esta edición como Mejor Película Internacional—; David Fincher, por Mank; Lee Isaac Chung, por Minari. Historia de mi familia y la otra mujer nominada Emerald Fennell, por Una joven prometedora.

La cineasta acumula otros lauros en el Critics Choice Award, los Independent Spirit, el León de Oro, el Bafta, el Globo de Oro y el premio del sindicato de directores por una cinta en la cual su protagonista, la actriz Frances McDormand, se infiltra en comunidades nómadas reales y retrata los efectos de la crisis económica de 2007 y el neoliberalismo, mediante la descripción de la precariedad y la pobreza.

En la categoría de Mejor Sonido mereció la estatuilla el filme Sonidos de Metal, en Mejor Película de Animación la producción infantil Soul, el Mejor Corto de Animación resultó Si pasa algo, te amo y el Mejor Corto Documental fue Colette.

Con anterioridad la Academia anunció los premios en otras categorías como Mejor Actor de Reparto, Mejor Película Internacional, Mejor Guion Adaptado, Mejor Guion Original, Mejor Vestuario y Mejor Maquillaje y Peluquería.

La 93 ceremonia de los Premios Oscar difiere en cuestiones tradicionales de esa fiesta del cine como películas nominadas, formato, fecha y lugar de realización: Los Ángeles, en el país norteño; Londres, en Reino Unido y París, en Francia.

De izquierda a derecha, Tiara Thomas, H.E.R. y Dernst Emile II posan tras recibir el Oscar a la mejor canción original por “Fight For You”, de “Judas and the Black Messiah”, el domingo 25 de abril de 2021 en Union Station, en Los Angeles. (AP Foto/Chris Pizzello, Pool)

Lista completa de ganadores de los Premios de la Academia, en su 93ra edición, que se entregaron el domingo en Los Ángeles.

Mejor película: “Nomadland”.

Dirección: Chloé Zhao, “Nomadland”.

Actor: Anthony Hopkins, “The Father”.

Actriz: Frances McDormand, “Nomadland”.

Actor de reparto: Daniel Kaluuya, “Judas and the Black Messiah”.

Actriz de reparto: Yuh-Jung Youn, “Minari”.

Cinematografía: “Mank”, Erik Messerschmidt.

Guion adaptado: Christopher Hampton y Florian Zeller, “The Father”.

Guion original: Emerald Fennell, “Promising Young Woman”.

Música original: “Soul”, Trent Reznor, Atticus Ross y Jon Batiste.

Canción original: “Fight For You” de “Judas and the Black Messiah”, música de H.E.R. y Dernst Emile II, letra de H.E.R. y Tiara Thomas.

Diseño de vestuario: “Ma Rainey’s Black Bottom”.

Efectos visuales: “Tenet”.

Cortometraje: “Two Distant Strangers”.

Corto animado: “If Anything Happens I Love You”.

Cortometraje documental: “Colette”.

Largometraje documental: “My Octopus Teacher”.

Largometraje internacional: “Another Round”, Dinamarca.

Edición: “Sound of Metal”.

Cinta animada: “Soul”.

Diseño de producción: “Mank”.

Maquillaje y peinado: “Ma Rainey’s Black Bottom”.

Sonido: “Sound of Metal”.