Por Rafael Ferro

Y hubo fiesta de despedida en mi casa, en mi barrio, en la emisora donde ya trabajaba. Año 1976, partía en misión al Vietnam. Recuerdo que un compañero correo del MININT que había viajado medio mundo, me dijo: “Chamaco, te envidio, irás a Vietnam, es el único país que no he visitado”.

Y yo, desde la esquinita inocente de mis 19 años, sonreí. Y después la risa mutó a llanto, y en cada aeropuerto de escala obligatoria hasta llegar al otro confín del mundo nos escoltaban miembros de CUBANA, protegiéndonos, cuidándonos, y cada pasajero nos miraba sabiendo que éramos cubanos y podía ver en sus rostros la tristeza solidaria.

Y llegué a Vietnam, y en cada mural aquellos rostros de muertos que parecían ángeles, en la flor de sus vidas, y seguían los murales, y las revistas que llegaban, y la isla lejana llorando a sus niños asesinados, y aquel número CU 1201, y aquel tipo de aeronave DC8, y el grito de Wilfredo pidiendo emergencia y los testimonios y la segunda bomba que eliminó toda esperanza de llegar a tierra y los gritos de los muchachos dentro del avión… y el ¡pégate al agua, Felo, eso es peor!, pero Wilfredo no estaba equivocado, era ineludible el subidón de la nave, había perdido el timón de cola, el ascenso era inevitable, el pájaro de hierro era ingobernable a esa hora…. Y después, la caída, herido de muerte, ante la mirada atónita de los turistas en las playas de Barbados… y después ese pequeño país llegó, para siempre en mi vida, como la representación triste de un avión en llamas, apagando la luz de los que llevaba dentro, tan llenos de luces y esperanzas todas.

Y allí, en el Vietnam heroico, pasé el año más largo de mi vida, esperando el regreso, con el miedo entre mi cuerpo, si, en mi inocencia casi de 19 años, asustado, temiendo que nos hicieran lo mismo, por el sólo hecho de ser cubanos… y Melba Hernández despidiéndome en mi retorno, dándome ánimo para quitarme el miedo… Si, Melba, la del Moncada, la madre en la distancia, la valiente, la sin miedo…

Y el regreso a Cuba, a los míos, vivo, sintiéndome el niño más feliz del mundo, y mis deseos de besar el asfalto de la pista, y mi madre allí, y los compañeros allí…y el abrazo…

Pero octubre sigue con su día seis y a la distancia de 45 años, mi corazón explota como avión en pleno vuelo… y Barbados se me sigue pareciendo a un pájaro en llamas en la memoria.