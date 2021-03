Crónicas en Zona Roja II: Sí podemos vencer la pandemia

La historia de hoy es real, como todas, sólo los nombres han cambiado para cuidar la identidad de las familias enfermas.

Elena y su nieto David son de los pacientes que uno toma mucho cariño, más que todo por esos lazos afectivos que a uno le embarga al ser padre. Laura y Mauro también, aunque estos últimos más callados.

Ambas familias esperaban ansiosas el resultado de una prueba que les cambiaría la vida. David es un niño pequeño, con una barriguita que exhibe como muestra inequívoca que se ha comido toda la papa que le ofrecemos, él es muy avispado, intranquilo y a veces le corregimos el uso de su mascarilla.

Me dijo ayer; “hombre si me porto bien papá me va a comprar una pizza, estoy loco por comermela”. Esa ingenuidad infantil lo hace estar fuera de la realidad que vive su familia.

La mamá del pequeño es positiva, ha permanecido el infante junto a su abuela y sólo sabe que saldrá bien, ese es el mensaje que le transmitimos. Resultó positivo, días de espera para confirmar un diagnóstico que no es agradable para nadie.

He sufrido mucho, ellos son parte de mis amigos. Elena labora muy cerca de mi, es la reina del café en la emisora, ha estado fuerte aunque por dentro la embrague la preocupación por saber que su familia está en riego.

Laura y Mauro han permanecido sin salir de su habitación, sólo el baño y la cama han sido asilo perfecto para la espera. Hoy no es buena jornada, ella dejó atrás a su otra pequeña y quedó al resguardo de Mauro, un niño menudo, blanco como el coco y de temperamento diferente al de Davicito.

Ambas familias nos han marcado. Aunque uno sabe que está expuesto al virus, tenerlo de cerca impresiona. Ayudar a trasladar sus pertenencias, escuchar palabras entrecortadas por el llanto, vivir su desesperación en carne propia me hacen parte de un dolor que no lo puedo ver ajeno.

Este grupo de voluntarios, se ha comportado a gran altura, lo digo sin chovinismo, no ha parpadeado ni un instante, incluso sabiendo que el riesgo está ahí, justo frente a los rostros cubiertos y bien protegidos.

Fue nuestro primer traslado de pacientes positivos, por demás niños, que duele, duele porque mucho de los que aquí trabajamos somos padres y no podemos separar, deber con sentimiento paterno.

Elena y su nieto David, Laura y su hijo Mauro, dejaron la instalación, el servicio de salud cubano imperfecto como todo, pero humano y profesional como ningún otro, les salvará la vida. Esas fueron las palabras de aliento finales al salir en su ómnibus rumbo al hospital pediátrico Pepe Portilla, donde no faltará la medicina precisa y el tratamiento exacto para aliviar sus dolencias.

Hoy no es un día bueno para nosotros, pero la seguridad en que si podemos vencer la pandemia nos sigue acompañando.