Cuatro pinareños en la preselección cubana de béisbol a los Juegos Panamericanos de la Juventud

Cuatro jugadores de Pinar del Río integran la preselección cubana de béisbol a los I Juegos Panamericanos Júnior de Cali-Valle del Cauca 2021, que se disputarán del 25 de noviembre al 5 de diciembre, en Colombia.

En la nómina de 27 atletas aparecen el lanzador Frank Abel Álvarez, el receptor Jorge Yoan Rojas, el jugador de cuadro Tony Daniel Guerra y el jardinero Roidel Martínez.

En esta ocasión vuelven a repetir entre los convocados Frank Abel, Tony Daniel y Jorge Yoan, quienes estuvieron también preparándose para asistir a la III Copa Mundial de Béisbol sub.23 México 2021, en la que sólo Álvarez hizo el equipo.

El grupo está integrado por tres receptores, ocho jugadores de cuadro, cuatro jardineros y 12 lanzadores, que comenzará su preparación el próximo 17 de octubre.

Aquí la preselección completa:

Receptores (3): Andry Pérez García (MTZ), Jorge Y. Rojas Martínez (PRI) y Ariel Pestano Rosado (VCL).

Jugadores de cuadro (8): Guillermo García García* (GRA), Tony D. Guerra Echazábal (PRI), Javier Carabeo Méndez* (MAY), Adrián Rivera Mora (CFG), Juan L. López Rojas (VCL), Raidel Pedraza Fernández* (VCL), Cristian L. Rodríguez García (VCL) y Darlin L. Jiménez Gallardo (GRA).

Jardineros (4): Roidel Martínez Pérez (PRI), Cristian de Jesús López Cala (HAB), Ottoniel González Véliz (VCL) y Dailer Peña Torres (LTU).

Lanzadores (12): Naikel Yoel Cruz Zaldívar (MTZ), Kelbis Rodríguez León (GRA), José E. Santos Escalante (SSP), Frank A. Álvarez Díaz (PRI), Marlon Vega Travieso (MAY), Yandi Molina Barrios (HAB), Yosvany Ávalos Ruiz (CAV), Luis A. Fonseca García (SCU), Luis A. Serpa Socarrás (CFG), Alex D. Pérez Ramos (CFG), Mailon Cruz Serrano (MAY) y Alyanser Álvarez del Sol (MAY).