De La Peña a La Macagua (IV y Final)

La Macagua nos espera, también Jaime y El Riquimbili. Saboreamos agua fresca de un coco. Hay muchas matas que cautivan por lo amarillo del fruto. Un anciano despaja frijoles y saluda. Nos acercamos y le pregunto: ¿lo sembró?, dice que sí. ¿Usted vive aquí? Sí. “Esa casa me la hizo el gobierno, la mía estaba muy mala” ¿Vive solo? sí, mi mujer murió en diciembre de 2019 y sabes, le hicieron de todo y solo dije gracias. Estoy tranquilo por ese “lao”. Flore Frontella tiene 71 años y reitera que ” hay falta de conciencia”.

Flore Frontella. Foto: Ivón Deulofeu.

“Yo siembro y no puedo entender que, por ejemplo, vendan el arroz a esos precios que oigo, hay falta de conciencia. No nos podemos aprovechar de la situación, hay que ayudar. Yo eso no se lo hago nadie, que va. Ahora mismo usted necesita un poquito de frijoles y se lo regalo, si lo fuera a vender tendría en cuenta mis gastos y algo más pero no eso de que dicen”.

Flores es un campesino serio y educado. Sus palabras tienen la fuerza del agradecimiento. Es sabio, lo valoro en sus análisis. Dice que un día llegó a la escuelita de la localidad y les dijo a los maestros “que si estaba prohibido poner la televisión cuando Fidel. “No tiene televisor y seguía las reflexiones que hacia el Comandante en Jefe. A partir de entonces lo complacían cada vez que anunciaban la comparecencia de Fidel.

“Me operé en Pinar del Río y a mí nadie me dijo, esto vale tanto. El doctor Juan Francisco, de Urología, me atendió muy bien. Si no fuera por este gobierno, no tendría ni para sacar la cuota”, se refiere a los alimentos garantizados mes tras mes.

“Yo no ganaba nada y me pasaron una mantención por el bienestar social. Ustedes saben que el bienestar social lo creó la Revolución para ayudar a aquellas personas que no pudieran trabajar. La verdad hay que decirla, los que tienen mucho, a veces la olvidan. Pero en otros lugares no es así.”

Flore es inquieto. Foto: Ivón Deulofeu.

El anciano se mueve de un lado a otro y habla sin que le indague. Quiere decir lo que siente y disfruto su honestidad. Después de tanto expresar, me pregunta: “qué eres”, periodista, respondo. “Muchachaaaaaa dime tú y yo hablando contigo. No sé de dónde eres, pero lo dije, lo digo y lo diré: Fidel no tenía que haberse muerto. Por muy mal que me levantara en la mañana, cuando él hablaba me ponía bien”.

Flores es de la generación que pasó, de no tener derechos a tenerlos todos. Dice que pudo haber nacido en un sitio similar en otro país y estuviera muerto hace rato. “No siempre tienen en cuenta a los “pobres, y negros menos”, afirma. Mientras conversamos, agarra el saco con frijoles e insiste en que llevemos un poquito para que digamos “en la prensa, cómo están”. Camina hacia la casa y regresa con una bolsita.

Son casi dos libras. Por más que nos negamos a su obsequio, insiste en que son bayos, una variedad de frijoles de varios tonos, muy nutritivo. Casi 32 calorías en una porción de 50 gramos. Los denominados frijoles pintos son más cremosos y suaves. Él sabe que son sabrosos y nos reta a comerlos.

Cada de una de nosotras ya cocinó su lata de frijoles y coincidimos que Flores tiene razón, son exquisitos. Gracias.

Las personas humildes son muy caritativas. La ambición, como escribió Martí, es el estiércol de la gloria.

La naturaleza es la medicina que prevé y cura. Foto: Ivón Deulofeu.

La Peña, en Minas de Matahambre, Pinar del Río, Cuba nos convida a regresar. Para entonces acamparemos a la orilla de uno de los ríos. Será cuando la COVID-19 sea asunto del pasado. Las personas aquí son mayoritariamente saludables. La naturaleza es la medicina que prevé y cura. El aire que se respira es suave.

Subimos al Riquimbili y hacemos nuevos planes. La carretera de la Macagua está a casi una hora cuarenta y cinco minutos de La Peña, uno de los asentamientos poblacionales del municipio Minas de Matahambre que vale la pena conocer.

Caserío en La Peña. Foto: Ivón Deulofeu.

Casita de familia. Foto: Ivón Deulofeu.

Casa de instrumentos de labranza. Foto: Ivón Deulofeu.

Pobladores en sus trajines. Foto: Ivón Deulofeu.

Caserío a la entrada del asentamiento. Foto: Ivón Deulofeu.

Producción de carbón en La Peña. Foto: Ivón Deulofeu.

La casita de la entrada. Foto: Ivón Deulofeu.

La esquina. Foto: Ivón Deulofeu.

Palmeras. Foto: Ivón Deulofeu.

Listos para salir de La Peña. Foto: Ivón Deulofeu.

Andando. Foto: Ivón Deulofeu.

