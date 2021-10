De vuelta a las aulas estudiantes de grados terminales de Pinar del Río

Más de 4800 estudiantes de grados terminales retomaron desde hoy la docencia de manera presencial en la provincia de Pinar del Río.

La decisión, responde a la mejoría de la situación epidemiológica existente en la provincia, así como al avance en el proceso de vacunación pediátrica, explicó el director provincial de Educación, Dr.C Evelio Herrera Padrón.

Las principales acciones en el sector han estado encaminadas a garantizar las condiciones higiénico-sanitarias en los centros para recibir a los alumnos, sobre todo en aquellas escuelas que funcionaron como centros de aislamiento, dijo Herrera Padrón.

“Recordemos que en este primer momento se incorporan los estudiantes de 12 grado, tercer año de la Enseñanza Técnica y Profesional y los últimos dos de Formación Pedagógica, incluyendo los de centros provinciales como el IPVCE Federico Engels, la Escuela Pedagógica Tania La Guerrillera, estudiantes que son de todos los municipios, por eso el esfuerzo fundamental ha estado dirigido ahí, y las condiciones higiénico-sanitarias se han estado garantizando”, manifestó.

Pinar del Río es una de las provincias del país que más atrasos presenta en el proceso docente educativo debido al impacto de la COVID-19, sin embargo, informó el directivo, en el territorio se reorganizaron los programas para que los estudiantes reciban todos los contenidos y venzan los objetivos del conocimiento.

“Los docentes han dosificado los programas de manera tal que los alumnos no tengan afectaciones en cuanto a los contenidos que no recibieron en los últimos 15 días que nos separan del reinicio del curso en el resto del país. En esta organización han participado metodólogos de la Dirección Provincial de Educación, de las direcciones municipales y maestros de las escuelas, por tanto esta no debe ser una preocupación para los pinareños”, aseguró.

Herrera Padrón también comunicó que este domingo fueron recogidos en los puntos habituales los estudiantes de centros internos que recibirán la docencia en sus escuelas, en tanto desde hoy mantendrán un estrategia para la transportación de los seminternos, con recorridos que saldrán desde varios puntos del territorio.

El director provincial de Educación aseguró que en la medida que avance el proceso de vacunación pediátrica se incorporará el resto de los educandos.

“Según lo planificado, entre el ocho y el 15 de noviembre ya debe incorporarse el resto de los alumnos de las diferentes enseñanzas, una vez que concluyan sus esquemas de vacunación”, acotó.

Tal y como expresara en su más reciente visita a la provincia la ministra de educación, Ena Elsa Velázquez Cobiella, el reinicio del curso escolar constituye un reto para Pinar del Río. Por ello, todo este proceso debe ir acompañado de la responsabilidad, el cuidado y la preparación de todos los involucrados.

Del trabajo conjunto de maestros, alumnos, familiares y directivos, dependerá el éxito del periodo lectivo.