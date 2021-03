Del 26 al 28 de Marzo: Festival Pinar Rock online

Mostrar la escena roquera cubana en toda su diversidad es el propósito de la edición 25 del Festival Pinar Rock , que dará inicio el 26 de marzo y se extenderá hasta el 28, a través de las plataformas digitales.

El certamen es auspiciado por la Asociación Hermanos Saíz en Pinar del Río y según uno de sus organizadores, el director de la banda de rock Tendencia, Ernesto “Kiko” Mederos, dijo que esta edición comenzará el día 26 a las 15:00 p.m (Hora de Cuba) en las páginas de la asociación Pinar Cuba y de Pinar Rock.

Entre las bandas cubanas que participarán están Zeus, Combat Noise, Tendencia, Rice and Beans, From the gave, Mephisto, Blinder, Katarsis, Metstatsis, Cancerbero, entre otras.

Kiko también se refirió a la participación de bandas foráneas de países como Estados Unidos, México, España, Puerto Rico y Suecia, los cuales estarán representados por agrupaciones como Ira, Acrania, Asrael, Puya, Second Silence y Magnum Rosen Project.

El rock cubano se apoderará de las redes sociales con el festival Pinar Rock y contará con una abarcadora muestra de ese género en Cuba, para confrontar sonoridades y conocer las nuevas tendencias musicales a través de las plataformas digitales.