Delegados aprueban Resoluciones del 8vo Congreso del PCC (+PDF)

Los delegados al 8vo Congreso de los comunistas cubanos aprobaron este domingo un conjunto de resoluciones aportadas por las Comisiones que sesionaron en los dos días iniciales del encuentro, además del Informe Central del Primer Secretario, Raúl Castro Ruz, presente en el Palacio de las Convenciones.

Los delegados se habían reunido el viernes y el sábado en tres comisiones, que abordaron el tema económico social, el funcionamiento del Partido y el trabajo ideológico, y la Política de Cuadros.

Los cinco documentos fueron aprobados por los delegados por unanimidad, aunque todavía en el plenario los participantes hicieron propuestas para mejorar asuntos puntuales de las resoluciones.

Al iniciar la sesión de trabajo se visualizó un emotivo material en recordación a Fidel y su pensamiento sobre lo que significa ser militante del Partido Comunista de Cuba.

Sobre el Informe Central

La resolución sobre el Informe Central al 8vo Congreso del Partido Comunista de Cuba, presentado el pasado viernes por el General de Ejército Raúl Castro Ruz, Primer Secretario del Comité Central, fue aprobado por unanimidad, por los delegados a la magna cita.

El delegado José Amado Ricardo Guerra, miembro del Comité Central y secretario del Consejo de Ministros, leyó el proyecto de resolución sobre el Informe Central.

Según valora el texto, el Informe Central evalúa con objetividad, justeza, claridad y sentido crítico las tareas desarrolladas por nuestro Partido y pueblo en los pasados cinco años, frente a los desafíos y dificultades provenientes de la situación internacional, así como las deficiencias propias del quehacer nacional, la burocracia, inercia y resistencia al cambio, al igual que la falta de firmeza, exigencia y de control frente a los fenómenos negativos.

Se destaca que el desarrollo de la economía nacional, de conjunto con la lucha por la paz y la firmeza ideológica, constituyen las principales misiones del Partido.

La resolución resalta el desempeño de la economía nacional, la cual, a pesar de los obstáculos del bloqueo económico, comercial y financiero de los Estados Unidos, preservó las principales conquistas sociales de la Revolución.

“Identifica con nitidez los factores subjetivos que inciden en la gestión económica, así como los problemas estructurales del modelo, que no proporciona suficientes incentivos para el trabajo”, sostiene el texto.

El documento señala lo expresado por el compañero Raúl, sobre la importancia que reviste el principio de que la propiedad de todo el pueblo sobre los medios fundamentales de producción, constituye la base del poder real de los trabajadores. Es por ello que el sistema empresarial estatal está llamado a demostrar en la práctica y afianzar, que es y será la forma de gestión dominante en la economía nacional.

Al mismo tiempo, el texto refleja la advertencia de que la ampliación de las actividades de las formas no estatales de gestión, no debe conducir a un proceso de privatización que barrería los cimientos y las esencias de la sociedad socialista. En este sentido, reitera que “las decisiones en la economía no pueden generar una ruptura con los ideales de justicia e igualdad de la Revolución y debilitar la unidad del pueblo en torno a su Partido”.

Al mismo tiempo, el Informe Central precisa la necesidad de defender el incremento de la producción nacional, en especial de los alimentos.

En el ámbito económico también comenta sobre la experiencia de la Tarea Ordenamiento iniciada el primero de enero del presente año. Esta deberá proseguir su implementación en correspondencia con el cronograma aprobado hasta su total aplicación.

Durante su lectura de la Resolución del Informe Central, Ricardo Guerra destacó lo expresado por Raúl sobre la responsabilidad del Partido de ser el digno heredero de la confianza depositada por el pueblo en el líder fundador de la Revolución, el Comandante en Jefe Fidel Castro Ruz.

“La existencia de un único partido nos compulsa a promover en su seno y en la sociedad en general la más amplia democracia y un permanente intercambio, sincero y profundo de opiniones, no siempre coincidente, estrechar el vínculo con la masa trabajadora y la población y asegurar la participación creciente de los ciudadanos en las decisiones fundamentales. La unidad de la inmensa mayoría de los cubanos en torno al Partido debe cuidarse con celo y jamás aceptar la división entre revolucionarios bajo falsos pretextos de mayor democracia”, acotó.

Por otra parte, resaltó el papel del PCC en el enfrentamiento a prejuicios y todo tipo de discriminación que todavía perviven y que atentan contra la unidad de la nación.

“El Informe Central llama a revitalizar el accionar de las organizaciones de masas en todas las esferas de la sociedad y actualizar su funcionamiento”, dijo.

Otra de las ideas contenidas en la resolución sobre el Informe Central es la necesaria transformación en el trabajo político ideológico, dirigida a potenciar las esencias y los valores que emanan de la obra de la Revolución.

“Alertó que no debe existir espacio para la ingenuidad y el entusiasmo desmedidos por las nuevas tecnologías sin previamente garantizar la seguridad informática”, señaló Ricardo Guerra.

Sobre la política de cuadros, el texto reconoció el avance alcanzado en esta materia e identifica las debilidades aún presentes en esta decisiva dirección de trabajo.

En dicha esfera destaca el carácter estratégico de la política de cuadros, la necesidad de su constante perfeccionamiento y actualización, de modo que se asegure la cantera de los dirigentes del futuro.

Igualmente reconoce la plena vigencia de la concepción estratégica de la Guerra de Todo el Pueblo.

Por último, el texto refiere que el 8vo Congreso marca la conclusión del proceso de transferencia ordenada de las principales responsabilidades por la Generación Histórica a las nuevas generaciones.

Del ámbito económico-social

Más adelante, el primer ministro, Manuel Marrero Cruz, presentó el dictamen de la Comisión número 2 Económico Social. Esta estuvo integrada por 136 compañeros, de ellos 112 delegados, 17 invitados y 7 participantes.

“Aquí presenciamos intervenciones sobre los principales conceptos, que enriquecieron los mismos, de alta sensibilidad y compromiso. Se analizaron con objetividad las principales prioridades para enfrentar la pandemia y el recrudecimiento del bloqueo, destacándose las medidas para potenciar la producción de alimentos, los ajustes de la tarea ordenamiento, la necesidad de impulsar el desarrollo territorial y el perfeccionamiento de los diferentes actores económicos, priorizando la empresa estatal socialista”.

Se analizó igualmente el informe central, documento programático del congreso. Como resultado del trabajo realizado, se obtuvieron los siguientes proyectos de resolución:

Resolución sobre la actualización de la Conceptualización del modelo económico y social cubano de desarrollo socialista

Estado de los lineamientos de la política económica y social del Partido y la Revolución y la actualización de los mismos para el periodo 2021-2026

Al presentar la Resolución sobre la actualización de la Conceptualización del modelo económico y social cubano de desarrollo socialista, el delegado y miembro del Comité Central, Joel Keypo Ruiz puntualizó que se produjeron un total de 32 intervenciones sobre el tema.

El documento expresa que la conceptualización actualizada ratifica que la sociedad cubana se encuentra en un periodo histórico de construcción socialista, así como los principios en los que se sustenta el ideal de sociedad socialista, explicó.

Al respecto, sostuvo que entre los principios fundamentales se destaca el ser humano como objetivo principal y sujeto protagónico; la propiedad socialista de todo el pueblo sobre los medios fundamentales de producción como forma principal del sistema socioeconómico; el rol de la innovación científica y tecnológica para el desarrollo económico y social y el Estado Socialista de Derecho y Justicia Social, que asegura que ninguna persona quede desamparada.

“Se reafirma el papel dirigente del Partido Comunista de Cuba, único, martiano, fidelista, marxista y leninista, vanguardia organizada de la nación cubana, expresión de la unidad de los cubanos en torno a la dirección de la Revolución”, señala el texto.

Así mismo, la resolución destaca que la Conceptualización actualizada fundamenta las principales transformaciones para la consolidación y continuidad de la Revolución.

Entre las principales transformaciones se encuentran:

Consolidar el papel de la propiedad socialista de todo el pueblo sobre los medios fundamentales de producción.

Reconocer y diversificar las diferentes formas de propiedad y gestión adecuadamente interrelacionadas.

El perfeccionamiento integral del Sistema de Dirección Planificada del Desarrollo Económico y Social y del Estado como rector, coordinador y regulador de todos los actores, en particular la descentralización de facultades a los niveles territoriales, con énfasis en el municipio como instancia fundamental.

Reconocer, regular y lograr un adecuado funcionamiento del mercado, de modo que las medidas administrativas centralizadas, en interacción con las políticas macroeconómicas y otras, induzcan a los actores económicos a adoptar decisiones de acuerdo con los intereses de toda la sociedad.

Impulsar la ciencia y el desarrollo de la tecnología y la innovación, de modo que desempeñen un papel principal en el incremento de la eficiencia, eficacia y la productividad en todas las esferas.

Consolidar el papel de las universidades y fortalecer sus relaciones con las entidades de la producción, los servicios e instituciones armadas.

Asegurar que el trabajo y la laboriosidad constituyan valores morales cardinales y que la aplicación del principio de distribución socialista con arreglo a la calidad y cantidad del trabajo posibilite que esta sea la vía fundamental de satisfacción de las necesidades.

Finalmente, la resolución advierte que la actualización del Modelo es un proceso complejo en el que se asumen los retos derivados de las fuertes restricciones impuestas por el bloqueo económico, comercial y financiero del gobierno de los Estados Unidos, la agresividad de los enemigos de la Revolución, la crisis sistémica internacional, los efectos del cambio climático y la pandemia de la COVID-19.

Otra resolución presentada por la comisión número 1 “Económica-Social” fue la relacionada sobre el Estado de la Implementación de los Lineamientos de la Política Económica y Social del Partido y la Revolución desde el 6to. Congreso hasta la fecha y la actualización de estos para el período 2021-2026.

Al decir de Alejandro Gil Fernández, ministro de Economía, sobre este tema se produjeron un total de 84 intervenciones.

Según precisa esta resolución, se puso de manifiesto la complejidad del contexto nacional e internacional que ha caracterizado los últimos años, en particular el conjunto de problemas estructurales acumulados de la economía, las deficiencias y dificultades afrontadas, el recrudecimiento del bloqueo económico, comercial y financiero del gobierno de los Estados Unidos, los eventos meteorológicos y el impacto de la pandemia de la COVID-19.

Al evaluar la marcha del proceso de Actualización del Modelo Económico y Social Cubano de Desarrollo Socialista, y teniendo en cuenta las 244 políticas aprobadas desde el 6to Congreso y la implementación de los Lineamientos de la Política Económica y Social del Partido y la Revolución actualizados en el 7mo. Congreso, se informó que el 30% fueron implantados, el 40% se encuentra en implantación y el 30% restante en la etapa de propuesta y aprobación.

El texto destaca que se concluyó el diseño y se trabajó en la creación de condiciones para implantar el Ordenamiento Monetario, “tarea de especial complejidad, que impacta en todos los ciudadanos y ámbitos de la vida económica y social, sin dejar a nadie desamparado”.

Igualmente resalta que la Actualización de los Lineamientos de la Política Económica y Social del Partido y la Revolución para el período 2021-2026 traza las direcciones principales de trabajo para el próximo quinquenio, contribuye a encauzar las prioridades de la economía y la transformación del Modelo.

Sobre estos aspectos, Carlos César Torres Páez, invitado por la provincia de Pinar del Río, comentó cuánto se ha avanzado en los temas de desarrollo territorial. En este sentido dijo que se han aprobado 110 estrategias para el desarrollo municipal. “En las nuevas estructuras de gobiernos se han creado estructuras para esos temas. Hoy contamos con más de 190 proyectos de desarrollo local”.

Del funcionamiento del Partido y el trabajo ideológico

El segundo Secretario del Comité Central del Partido Comunista de Cuba, José Ramón Machado Ventura, realizó las palabras introductorias sobre la Resolución del 8vo Congreso del Partido sobre la “Evaluación del cumplimiento de la Resolución del 7mo Congreso del Partido acerca de los Objetivos de Trabajo de la Primera Conferencia, relacionados con el funcionamiento, la actividad ideológica y la vinculación con las masas”.

El delegado Roberto Montesinos Pérez presentó dicho documento. “La comisión No 2 del 8vo Congreso del Partido, presidida por el compañero, José Ramón Machado Ventura, Segundo Secretario del Comité Central, estuvo integrada por 110 compañeros, de ellos 91 delegados y 19 invitados”, dijo.

La Resolución apunta que la discusión se centró fundamentalmente en la necesidad de continuar fortaleciendo al Partido como vanguardia política de la Revolución en su vínculo permanente con el pueblo y su funcionamiento desde la base, para involucrar cada vez más a militantes, trabajadores y a toda la población en el impulso de la actividad económico social del país.

“Énfasis principal se puso en la batalla ideológica a librar, a tono con los escenarios actuales, a partir de una superior utilización de los recursos humanos y tecnológicos de que se disponen, para contrarrestar y enfrentar la subversión político ideológica en todos los espacios y formas”, apuntó Montesinos.

El texto resalta la importancia de seguir perfeccionando los métodos y estilo de trabajo del Partido en las relaciones con el Gobierno y las administraciones.

Entre las prioridades de trabajo señalados por el documento resaltan:

Continuar fortaleciendo la actuación del Partido esencialmente en lo referido al trabajo político ideológico diferenciado, en especial con las nuevas generaciones.

Pensar y actuar como país, con mayor compromiso, firmeza, creatividad e inteligencia.

Fortalecer el consenso ideológico alcanzado con la apropiación, conocimiento e incorporación de lo más avanzado del pensamiento revolucionario cubano y universal, el ideario martiano, el Marxismo Leninismo, el legado de Fidel; y las enseñanzas de Raúl.

Profundizar en la aplicación del principio de la vinculación del Partido con las masas desde los organismos superiores hasta las organizaciones de base.

Consolidar la atención y vinculación permanente con la UJC y los jóvenes en general.

La resolución de la Comisión número 2 sobre el funcionamiento del Partido y el trabajo ideológico, faculta al Comité Central para la elaboración y aplicación de las normas y mecanismos que resulten necesarios en cumplimiento de los propósitos o proyecciones contenidos en dicho documento. Al mismo tiempo encomienda al Pleno del Comité Central realizar las modificaciones que se requieran a los Estatutos y Reglamentos del Partido, para atemperarlos a las decisiones adoptadas en este Congreso.

Al tomar la palabra, Julio Gómez, delegado por Ciego de Ávila, comentó que no debemos confiarnos en el trabajo político ideológico, sobre todo el trabajo con las bases. “Tenemos la experiencia de lo que ha pasado en otros proyectos progresistas y a esto se le suma las pretensiones del gobierno norteamericano contra nuestro país. Tenemos que trabajar con las expectativas del pueblo y no podemos hacer el trabajo político ideológico solo con lo logrado por la Revolución, sino hacer cosas nuevas”.

Entre tanto, Miguel Colina Rodríguez, delegado por Villa Clara, exhaltó la necesidad de lograr un mejor trabajo educativo. “La influencia se inicia con fortalecer la vida interna. Debemos lograr mayor efectividad del debate; así como sensibilizar, comprometer a todos los trabajadores, fortalecer al Partido como vanguardia política donde se hace la obra cotidianamente”.

Al concluir los debates sobre esta resolución, Machado Ventura valoró que fue la primera reunión “donde pudimos escuchar tantas intervenciones, todas útiles. No se perdió una palabra. Se ha planteado qué es lo que debemos hacer; todo lo que se dijo es utilizable para el trabajo del Partido, y ahí está la proyección”.

Política de Cuadros

El miembro del Buró Político del PCC y jefe de Estado, Miguel Díaz-Canel Bermúdez, presentó la Resolución Valoración acerca de la Política de Cuadros del Partido, la UJC, las organizaciones de masas, el Estado y el Gobierno. Papel del Partido para alcanzar resultados superiores.

“La resolución realizó un profundo, crítico, objetivo y comprometido análisis de la política de cuadros. Valoró y discutió el contenido del 8vo congreso expuesto por el General de Ejército Raúl Castro Ruz. Se considera este como un histórico y programático documento que constituye guía para el estado y gobierno, las instituciones públicas y las organizaciones de masas”, expresó el mandatario cubano.

El delegado Abelardo Álvarez Gil, miembro del Secretariado del Comité Central del Partido Comunista de Cuba y jefe del Departamento de Política de Cuadros de dicho organismo leyó la resolución.

El texto recuerda que en los Informes Centrales presentados al 6to. y 7mo. Congresos del Partido Comunista de Cuba, el Primer Secretario del Comité Central, General de Ejército Raúl Castro Ruz, se ha referido a los efectos negativos de la improvisación, la falta de previsión y de sistematicidad en la conducción de la Política de Cuadros. “Como consecuencia ha existido una insuficiente reserva de sustitutos debidamente experimentados y maduros, con preparación adecuada para asumir las complejas funciones de dirección en el Partido, el Estado y el Gobierno”, sostiene el documento.

También se destaca que se observa un incremento progresivo y sostenido en la promoción de jóvenes, mujeres, negros y mulatos sobre la base del mérito y las cualidades personales, “aunque lo alcanzado es absolutamente insuficiente en lo referido a las principales responsabilidades en el Partido, Estado y Gobierno”.

Abelardo Álvarez, al leer la resolución, comentó que persisten debilidades en la aplicación de la política de cuadros, que se reflejan en la tendencia al formalismo y la superficialidad de no pocos cuadros, los cuales se consideran imprescindibles y no atienden a la formación de las reservas.

“La Revolución Cubana se desenvuelve en medio de complejas condiciones, por la irrenunciable vocación independentista y su programa de desarrollo socialista, en abierta contradicción con la política del imperio, lo que permite avizorar un escenario aún más difícil y desafiante para los próximos años, que demanda un fortalecimiento de la unidad del pueblo en torno a su Partido, como tarea fundamental de los cuadros y militantes”, señala.

El escrito partidista reseña que la aplicación de la política de cuadros es una responsabilidad de los jefes y constituye una actividad priorizada e indelegable para los que ejercen la dirección, pues de su labor depende, en gran medida, los resultados que se alcancen. “Al Partido le corresponde exigir, controlar y velar por la efectividad en su cumplimiento”.

Asimismo se ratifica que quienes dirigen deben acrecentar su vínculo con las masas, tener capacidad de movilizar, argumentar, dialogar y ser resolutivos, elevar la sensibilidad política y humana, la responsabilidad y el uso de la dirección colectiva en función de la solución de los problemas.

“El enfrentamiento a la corrupción y otras conductas nocivas ha sido una prioridad, al constituir un problema de seguridad nacional, ante lo cual se requiere actuar con mayor vigilancia, exigencia y control”, enfatiza el documento.

La resolución pondera el hecho de haber contado, durante todos estos años, con la presencia activa y el ejemplo de lealtad y consagración de la generación histórica de la Revolución.

La delegada Susely Morfa, al valorar esta resolución, dijo que sobre este tema se viene trabajando hace más de un año. Comentó que se hizo un estudio de todos los documentos de los Congresos del Partido, bebiendo de la savia del pensamiento de Fidel y Raúl. “Se habló mucho de la estructura del núcleo del Partido y es importante que esta juegue el papel que le corresponde. Hay que hacer un mayor trabajo con los jóvenes para lograr la continuidad. Además, el secretario del núcleo del Partido tiene que buscarse problemas y tiene que tener todas las condiciones para asumir este cargo”.

Por su parte, Zayda Correa Gutiérrez, delegada por Santiago de Cuba, apuntó que se requiere lograr una mayor integralidad en la promoción de cuadros. Estos deben haber sido secretarios generales del núcleo del Partido, ya que aquí es donde se impulsa la mayor labor política e ideológica. También comentó sobre el seguimiento de los militantes con responsabilidades político-administrativas. “Debemos intencionar su preparación sobre todo del estudio de la historia. Necesitamos más rigor y seguimiento de nuestros militantes”, dijo.

Este 8vo Congreso debe ser asumido como un acto de camino en la política, expresó Yudalys Rodríguez, de la provincia Pinar del Río. “No se trata de borrón y cuenta nueva, sino de reflexionar sobre la responsabilidad de ser cuadros políticos y administrativos. Tenemos que hacerlo con la absoluta conciencia del momento que nos ha tocado vivir”.

Instó además a elevar la preparación de los cuadros en los municipios. “Hay una dinámica a partir de los programas que se desarrollan que nos absorben la mayor cantidad de tiempo y eso no nos puede detener en la captación de nuevas personas que puedan ser cuadros del Partido”.

Puede descargarlas en PDF aquí:

Resolución sobre el Informe Central al 8vo. Congreso del Partido Comunista de Cuba

Resolución del 8vo. Congreso del PCC sobre la Actualización de la Conceptualización del Modelo Económico y Social Cubano…

Resolución del 8vo. Congreso del PCC sobre el Estado de la Implementación de los Lineamientos de la Política Econ. y Social…

Resolución del 8vo. Congreso del Partido sobre la “Evaluación del cumplimiento de la Resolución del 7mo. Congreso del Partido…”

Valoración acerca de la Política de Cuadros del Partido, la UJC, las organizaciones de masas, el Estado y el Gobierno…