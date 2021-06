Dilayne y su batalla contra la COVID-19

A sus 18 años la consolareña Dilayne Sujain Morera Veitía, vivió una experiencia indescriptible, que caló profundo en su manera de pensar y de vivir.

Ser positiva a la COVID-19 fue para ella una gran lección de vida.

“Aún no sé cómo cogí la enfermedad, empecé con dolor de garganta y malestar general, después de hacerme el PCR llega la noticia de que era positiva.

“No se lo deseo a nadie, fueron días difíciles y mi cuerpo se sentía muy indispuesto. La experiencia con el sexto interferón fue fatídica, ese día no me pude levantar de la cama.

“La atención médica por parte de todo el personal que trabaja en el Hospital León Cuervo Rubio, es inmejorable. Por ser la más pequeña de la sala, me daban mucho ánimo y me trataban con cariño.

“El regreso a casa fue la mejor noticia de todas. Mi comunidad me recibió con mucho afecto y a mis padres la alegría no les cabía en el pecho.

“Hoy sufro algunas secuelas de la COVID-19, todos los días me duele la cabeza, siento un ardor muy fuerte en los ojos que me nubla la vista y psicológicamente también me siento inestable.

“Haber sido positiva al coronavirus cambió en mí la forma que me proyecto en mis acciones. Ahora soy mucho más responsable.”

Hasta los intrincados parajes del Plan Café, en Consolación del Sur, llegó la COVID-19 para enfrentarse cara a cara con Dilayne, una adolescente que supo vencer sus miedos y aprender el verdadero valor de la vida.