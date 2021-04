Dónde ha ido a parar “el más noble atributo del hombre” (I)

“El amor por todas las criaturas vivientes es el más noble atributo del hombre”. La frase célebre viene del naturalista británico Charles Darwin, a quien le debemos la selección natural como base de la evolución de las especies. Y es al amor por las criaturas vivientes que me voy a referir, especialmente a los perros que se abandonan y quedan indefensos ante el hambre y el peligro.

Rocco el día de su adopción. Foto: Ivón Deulofeu.

Un perrito en mal estado llamó la atención, hace varias semanas, de los veterinarios que laboran en un local habilitado para la atención animal en Viñales.

Estaba en una caja encima de la carreta de un tractor. Pasados unos minutos el perrito deambulaba por los alrededores del lugar. El tractor ya no estaba. Los médicos se percataron de un cartel en su cuello que decía: “me llamo Rocco. Tengo hambre. Ayúdame porfa”. Lo recogieron y le dieron los primeros auxilios. No estaba bien de salud. Llevaron a Rocco a la casa. Pasados los días tuvo la gastroenteritis y lo salvaron. ¿Quién abandonó a Rocco?

Rocco pasado los días. Foto: Ivón Deulofeu.

Una semana después, Darién chofer de un taxi que venía hacia Viñales desde Pinar del Río, vio a la orilla de la carretera, en el kilómetro diez, un saco cerrado que se movía. No pudo quedar indiferente, se acercó y al abrirlo, tres perritos permanecían casi asfixiados. Los recogió y llevó a su casa para atenderlos y después regalarlos a personas responsables. ¿Qué hubiesen sido de ellos si el joven no se detiene?

Perritos del saco. Foto: Ivón Deulofeu.

El abandono de los perros y gatos es una constante en las ciudades y los campos de Cuba. Es un problema a resolver desde la conciencia social. Tener un animal de compañía es asunto serio y humano. La responsabilidad que se contrae cuando llevamos a casa una mascota debe ser bien pensada y lograr consenso familiar para su atención.

Actitudes como la de las personas que abandonaron sus animales, en ambos casos, es deplorable e inhumana. Si bien es cierto que la situación de la alimentación es asunto complicado en nuestra realidad. También es cierto que las personas sensibles comparten con sus mascotas el bocado de comida.

Son seres vivos afectivos y sienten el maltrato. De los tres perritos del saco, uno falleció por su delicada salud. Los otros dos se recuperan.

“El Decreto-Ley de Bienestar Animal que incluye multas de entre 1500 a 4.000 CUP, a quienes maltraten, impulsen peleas o le provoquen la muerte a cualquier animal”, no resolverá el tema. En estos casos jamás serán encontrados los culpables y por tanto seguirán los abandonos. Es un asunto de consciencia y de amor por los animales de compañía.

Reconocer el enfoque a Una Salud, del Decreto- Ley número 31, significa que “la salud humana y la sanidad animal son interdependientes y están vinculadas a los ecosistemas en los cuales coexisten”, es decir animales saludables, personas saludables.

Rocco, hoy, después de superar la gastroenteritis. Foto: Ivón Deulofeu.

El Decreto-Ley refiere que “las personas naturales y jurídicas, propietarias, tenedoras y poseedoras de animales, deben satisfacer las necesidades básicas de los mismos, según su especie y categoría, además están obligadas a su inscripción”.

También el Decreto subraya “que los que sean abandonados por sus propietarios y no posean identificación, o los que deambulan en la vía pública, organismos o entidades, serán recolectados por la autoridad competente”.

Perrito abandonado. Foto: Ivón Deulofeu.

Conozco la intención de muchas personas de crear espacios conocidos como refugios, al amparo de algún recurso legal, para ocuparse de estos casos. Sin embargo, son más los peros imposibles que los posibles.

Los veterinarios de la Clínica de Viñales tienen un proyecto de desarrollo local para incentivar el bienestar animal. Necesitan la factibilidad económica y no encuentran quien la financie a pesar de dirigirse a varias instancias municipales y provinciales.

La delegación municipal de la agricultura está dispuesta a pagarla, pero el costo de 52 mil pesos que solicita el Centro Universitario Municipal Hermanos Saíz, de la Universidad pinareña, es muy elevado para su presupuesto.

Perra adoptada y parida en la casa de Darién. Foto: Ivón Deulofeu.

Al parecer la carretera a Viñales es uno de los sitios preferidos para quienes deciden abandonar a sus mascotas y es criminal doblemente, por hacerlo y por la intencionalidad de tirarlos en un lugar desolado. He visto muchos perros por esas curvas y hasta los he asistido. Me pregunto a ¿dónde ha ido a parar el amor, el más grande atributo del hombre?