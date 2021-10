Educación y Participación Popular, ahí están las claves

El pasado fue un domingo que se propuso deviniera diferente en algunas comunidades. La intención de transformar el entorno de zonas periféricas de la ciudad en las que prevalecen problemas sociales, además de malas condiciones de infraestructura y los servicios, fue el motor impulsor para que trabajadores de varios sectores se sumaran.

Pero, además de lo que muestran las imágenes en redes sociales, ¿más allá de la recogida de desechos sólidos se logró el propósito? No lo creo, la transformación de una comunidad tiene que pasar por procesos, que más que la intervención de agentes externos deben gestarse dentro de la propia demarcación.

La Educación Popular, concepto ideado por el pedagogo brasileño Paulo Freire, sienta las bases para desarrollar estrategias que refuercen y conserven la comunidad, sobre todo desde la comunicación, esencial para convocar, someter a debate y aprobar todo cuanto surja desde la gente.

Si usted se levanta en la mañana y encuentra a un grupo de personas recogiendo el basurero de la esquina, usted no es parte de esa transformación, su pensamiento sigue igual y no le dolerá en lo absoluto cuando vuelva a llenarse de desechos. Peor es el caso cuando un grupo de personas llega a una comunidad barriendo, limpiando, recogiendo y la gente no sabe que está pasando. No hay participación popular si los beneficiados no son los protagonistas del cambio.

En las actividades de este domingo faltó la convocatoria popular, en primera instancia, para proponerles la idea de cambiar el entorno, motivarlos y hacerlos parte. Tienen que gestarse los espacios que permitan a la ciudadanía sugerir los proyectos, para que entre todos se encuentren los mecanismos y recursos que los concreten.

Enrumbar el camino es posible, pero se impone aplicar la ciencia: diagnosticar, identificar los líderes sociales (en los que que están los formales y los informales), motivar a la gente, enamorarlos de la idea, hacerles creer que el cambio es posible y está en sus manos, en su hacer.

A las autoridades políticas y gubernamentales, a las organizaciones y entidades de la zona les corresponde asesorar, acompañar, apoyar y poner los recursos disponibles en función de la idea de la comunidad.

Un proyecto de transformación importado, es un proyecto fallido. La comunidad está viva y cada propuesta tiene que parecerse a su gente, a sus rutinas, sus hábitos de vida. Educación y Participación Popular, ahí están las claves.