El basurero que da frutos

Francisco Garrido Quintan tiene 72 años y ha convertido un monte que colinda con un vertedero en un huerto con más de cien especies de plantas. La tierra no era buena, él le pasó la mano. Parece que la naturaleza se enamoró del temperamento flemático de “El Bolo” como le dicen.

Es un hombre que lleva 20 años moldeando la colina deshecha por los buldóceres que le extirparon mucha vida. Usaron el relleno para la construcción de la carretera que va a la Comunidad El Moncada en Viñales, Pinar del Río, Cuba.

Francisco Garrido Quintan ha convertido un vertedero en un huerto con más de cien especies de plantas. Foto: Ivón Deulofeu.

Mencionar las especies que hay sembradas es lista interminable. Melocotón; pera, nueces, café, mango, fruta bomba que llega al cielo, mamey, limón, naranjas, cacao y hasta menta. Es una clase de agroecología la que recibo mientras el Bolo me enseña su obra. Como decía mi abuela, “la mano del hombre tiene su cosa”.

Cacao. Foto: Ivón Deulofeu.

Una parte del cultivo, el más cercano a la carretera, cogió candela el año pasado y arrasó con el café, dice, que poco a poco volvió a sembrarlo y ya está listo. Es increíble que un hombre solo pueda con tanto. En la loma de la caoba, chapeó un monte que lo mismo baja que sube y es alto con veredas peligrosas.

Hacia abajo. Foto: Ivón Deulofeu.

Francisco Garrido vivió siete años en una casita que hizo para pasar el día. Decidió quedarse en las noches y aquí estuvo, custodiado por la vegetación que ha tejido a base de pico y guataca. Es un ser especial como la mayoría de las plantas que logra. Mientras camino siento el aroma de la albahaca que se mezcla con orégano y provoca apetito. El olfato tiene eso, es muy soñador.

Nueces. Foto: Ivón Deulofeu.

Si alguien no me dice que detrás del supuesto monte hay un tema para admirar no lo hubiera creído. Los trillos de acceso están cubiertos por la hojarasca que hace casi imposible el andar. Sin embargo, el campesino va seguro, él hizo el milagro. Dice que no almuerza. Cuando tiene apetito elige de lo que tiene sembrado y come. Es un hombre delgado y fuerte.

La casita en la que estuvo 7 años. Foto: Ivón Deulofeu.

Cerezas y grosellas a la vista. También aguacate y piña. Tamarindo y marañón detrás de los plátanos. Asomados por el borde el anón, la chirimoya y la guanábana. No hay espacios vacíos de ahí las sombras. Cuando la lluvia no hace su parte, Francisco carga el agua desde abajo hasta lo más alto para regar los cultivos. Es amor lo que siente por el pedazo de tierra a la que le devolvió la vida y ella reciproca el gesto.

Melocotón. Foto: Ivón Deulofeu.

Francisco es inspiración. Hizo producir un pedazo de tierra que fue parte del basurero colindante. La energía que emana de él, está en cada raíz que se hizo árbol, en los frutos que cuelgan, en los trillos que abrió machete en mano. No pide, sale en busca de las plantas y siembra. Tiene la paciencia de la germinación.

Retornamos y mientras más observo, aseguro que los alimentos no son asunto de la tierra, y sí del hombre dispuesto a cultivarla. Francisco es uno para todo. La Loma de la Caoba pertenece al Estado, pero ha sido de él durante veinte años. Encontrarlo aquí solo con un grito: Boloooooooooo y de no sé dónde, responde: Ehhhhhhhhh.

La entrada a lo que no tiene salida. Foto: Ivón Deulofeu.

Pepinillos. Foto: Ivón Deulofeu.

Frutabomba. Foto: Ivón Deulofeu.

Limón. Foto: Ivón Deulofeu.