El HandPan, el nuevo instrumento de donde nacen hermosas melodías

Puede que no seas conciente de ello pero seguro que has escuchado la música que emana el Handpan.

Este término se utiliza para denominar un grupo de instrumentos musicales parecidos entre sí y derivados del Hang.

Aquí te presentamos dos de ellos. Sus formas son tan curiosa que parecen platillos volantes, por ello en ocasiones se les denomina “tambor ovni”. No obstante su parecido poseen grandes diferencias.

Handpan

Consiste en dos caparazones de metal, llamados “Shells”, unidos entre si dejando una zona hueca en el medio.

En la mitad del caparazón superior se encuentra la nota central, denominada “Ding”, rodeada por el resto de notas, todas ellas en forma de hoyuelos esculpidos a martillo. En el caparazón inferior, también por la parte de en medio, se encuentra un agujero llamado “Gu”, que permite la salida del aire de la cámara interna.

Las notas están sintonizadas armónicamente en la semiesfera superior en torno a una nota profunda central que se llama DING con círculos que contienen los nueve tonos musicales distintos entre sí y que rodean al círculo central de mayor tamaño, el ding, que tiene un sonido que recuerda al Gong. Esta nota baja puede excitar la resonancia de Helmholtz cuando se toca de cierta manera. La frecuencia de la resonancia Helmholtz se puede cambiar variando la dimensión de la abertura con las rodillas.

La media esfera de abajo, se llama GU y aquí también se pueden poner notas. Según la escala y de la cantidad de tonos, se podrían poner hasta 12 tonos o más, repartidos entre la parte superior e inferior del hand pan. En la esfera inferior hay una abertura para crear la resonancia que amplía el sonido generado en el interior.

El material con el que está fabricado es sonoro por naturaleza (el metal), por lo que es un idiófonos. Además, forma parte del grupo de los percutidos, ya que se usan las manos y los dedos para producir el sonido.

El acero que se usa no siempre es acero nitrurado, también se usa acero stainless, o sea inoxidable. Se puede elegir entre estos dos tipos de acero para construir el instrumento.

Otro término que se suele usar, sobre todo en Israel, para este tipo de instrumentos es Pantam.

Qué es el Hang?

El Hang es un instrumento de percusión melódico. Se creó en Berna (Suiza), por lo que es un instrumento muy reciente. Por tanto, no es casualidad que Hang signifique “mano” en el dialecto alemán que se habla en Berna.

Felix Rohner y Sabina Schärer, de la compañía PANArt, fueron quienes crearon el primer prototipo de Hang. Sus precursores fueron el Steelpan (tambor metálico), oriundo de Trinidad y Tobago; y el Gatham, procedente de la India.

PANArt decidió registrar el nombre Hang para sus propias creaciones, por lo que otros constructores de instrumentos inspirados en el original decidieron hablar de Handpan como un nombre común para todos estos instrumentos.

Aunque, tristemente, los creadores del Hang decidieron no fabricar más unidades de este instrumento desde 2014, se pueden encontrar muchos Handpan derivados en todo el mundo.

Otro tema de controversia es la errónea, aunque muy extendida, denominación de estos instrumentos como Hang Drums, es decir, como tambores.

Tambor de Lengüetas, instrumentos derivados.

¿Por qué no se debe llamar Hang Drum? Porque realmente no son tambores, ya que para ser un tambor, debería poseer una membrana. Y, como ya hemos comentado, estos instrumentos son idiófonos, no necesitan de una membrana para producir un sonido.

/Con Info de percusionistas.com