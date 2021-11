El Maestro

A mi padre Ricardo Feliú, que sigue vivo, en La Habana, Cuba. A Dalia, mi hermana. Ninguno de los dos olvide que tenemos un encuentro pendiente, ese día reiremos y cantaremos como lagartos del Vietnam.

Por: Rafael Ferro

Llegué a Vietnam un día de invierno. La lluvia fría se colaba despacio entre las sombras aquella noche. En la jefatura del contingente Ho Chi Minh, en Hanói, capital del país, nos recibió Ricardo Feliú. Ya nos conocíamos de Cuba, y me habían asegurado que estaríamos trabajando juntos todo el tiempo de la misión. Feliú era el económico en el Contingente.

-Felo -me dijo- ahora irás con los demás para la brigada de Song May, después iré a buscarte.

Debo confesar que esa primera noche en la tierra de los anamitas fue triste, yo tenía apenas 19 años y no conocía a nadie a mi llegada. No dormí, esperaba ansioso la entrada del día escuchando el sonar de la fina llovizna invernal sobre las fibras del techo. Y unos chirridos raros, más tarde supe que eran lagartos “que cantaban de salto en salto”.

Al día siguiente, vi donde estaba. La selva se podía tocar con solo estirar una mano, al campamento ubicado en la altura de una colina, lo bordeaba un río, y un poco más allá, se divisaban las montañas, testigos silenciosos de tantas hazañas surgidas a raíz de una guerra que recién había terminado.

Los hombres de la brigada me doblaban la edad, de apoco nos fuimos conociendo y al paso del tiempo ya era irrompible el lazo en el que nos encontrábamos atados con las telas de la distancia y la nostalgia por la isla lejana y querida donde estaban los nuestros.

Una tarde, también de invierno, miraba por la ventana de uno de los almacenes que me habían asignado como responsabilidad. Intentaba matar el gorrión de la tristeza inventariando objetos que ya habían sido contados docenas de veces, pero la faena ayudaba en algo. Al otro lado de la carretera que dividía el campamento, vi a un cubano con cara de niño, era alto, delgado y de piel blanca, limpia.

Ya los constructores me habían pegado al cuerpo el sobrenombre Checong, que en lengua anamita significa niño.

-Caramba -pensé- aquí en la brigada hay otro Checong.

Salí del almacén y hablé con el muchacho. Supe que se llamaba René de los Santos y que era el maestro en todo el contingente. Mi alegría mayor fue cuando me dijo que también era pinareño, de San Cristóbal.

Renecito y yo nos hicimos hermanos a golpe de conversaciones, anécdotas de la familia y bromas. Debo aclarar que él era demasiado serio para su edad y eso me inspiraba respeto, por lo que en lo de las bromas yo intentaba no perder el tacto al ponerlas a su consideración.

Un día llegó hasta el almacén, vino como siempre, callado, elegante.

-Checong, necesito tu ayuda dándole clases a los constructores.

Salté de la silla y me llené de argumentos de justificación para evitar la encomienda, pero fue por gusto. René convencía hasta las mismas piedras. Le dije, entre otras cosas, que yo no sabía dar clases. Él me respondió que el secreto estaba en querer hacerlo, “a fin de cuentas es como dar luz a los que no la tienen”, aseveró.

Y allí estaba yo, maestro de historia y español, alfabetizando a hombres de estaturas babilónicas, levantadores de edificios, hacedores de carreteras, en fin, la esencia pura de los buenos.

Mi alegría mayor la tuve el día de la entrega de los diplomas simbólicos a los alfabetizados, la meta era el sexto grado, algo distante para mucha gente en aquellos tiempos, hoy parece broma el caso.

Martí no dejó de juguetearme en la memoria cada vez que entregué uno de aquellos pergaminos y estrechaba al mismo tiempo una mano callosa que lo recibía agradecida por la luz lograda.

Llegó el día de la tragedia. Recuerdo como si fuera hoy mismo, que era época de verano, y allí en Vietnam el verano es una cosa bien sería, estando a la sombra la temperatura llegaba a 37 o 38 grados, y no exagero. Las reglas del baño se rompían y nos íbamos a las duchas hasta cuatro veces en una jornada.

Llegando a los lavaderos, sentí una detonación que estremeció los cimientos del campamento, un rafagazo de arma de fuego. Después, la algarabía. Una voz lejana gritaba:

-¡El maestro, se nos mató el maestro!

El dueño de la voz rompía en llanto.

Por la noche orientaron que rindiéramos guardia de honor hasta la llegada de la comitiva que llevaría el cuerpo hasta Hanói, para después partir hacia Cuba.

Renecito murió por accidente de arma de fuego, no me gusta decir otra cosa, mucho menos la palabra que va como causa agregada a su misteriosa muerte. Las noches se me hicieron más tristes y largas, los sonidos de los lagartos cantores vietnamitas me parecían melodía de llanto.

Son las inevitables ironías que traen en su equipaje las tragedias; René y yo nos reíamos hasta el cansancio escuchando por las noches el canto de esos animalitos raros.

Un día llegó Feliú al campamento, lo vi venir con pasos firmes y me dio la impresión de que estaba mirando a un padre que viene a salvar a un hijo.

-Vengo a buscarte, te vas conmigo para la jefatura en Hanói.

El motivo principal de su llegada no me lo ha dicho nunca, pero estoy seguro que fue a eso, a rescatarme de la nostalgia y de las trampas que puede colocarnos la muerte cuando estamos lejos de los nuestros, sobre todo a la edad en que uno intenta ver al mundo con los ojos de hombre, y el niño en el que estamos atrapados no quiere soltarnos de la manga.

Hoy, a mis sesenta y cinco años, soy amigo de Dalia, la hermana de René. Ella me cuenta que lo sigue llorando, y yo, sin pena de ningún tipo, le digo que también lo sigo haciendo, sobre todo, en tiempos de verano y lluvia, cuando me vienen a la memoria aquellos días de mi misión en tierras vietnamitas, riendo a carcajadas con Renecito, burlándonos de las desafinadas melodías ejecutadas por los lagartos cantores.

Nota: Llamé a casa de Feliú en La Habana. Recibí la noticia de que ha muerto. No pude terminar de hablar. Vayan mis condolencias a sus familiares y esta crónica repetida dedicada a su memoria.