El nacer y ser… mujeres

El nacimiento de una hija abre una puerta a la perpetuación de la especie. Su llegada está indisolublemente unida a pequeños y grandes, sencillos o pintorescos rituales que tendrán lugar a lo largo de su vida, asociada de antemano a roles de gran arraigo, según el lugar del planeta donde habite.

El término rito de paso o rito de iniciación alude a un concepto que designa un conjunto específico de actividades que simbolizan y marcan la transición de un estado a otro en la vida de una persona.

El cuerpo transita por diversas transformaciones, y en la medida que transcurre el cambio físico, hormonal, emocional y fisiológico, cada etapa será recibida de una manera peculiar.

Los ritos de paso de la mujer se pueden ver de diferentes perspectivas culturales, sociales, tradicionales, religiosas y espirituales.

El útero es el receptor principal de una buena parte de las prácticas, rituales en diferentes etapas de la vida.

El nacer, la primera menstruación, el matrimonio y el paritorio marcan una ruta de eventos, resultado del proceso biológico vivenciado, y la relación y vínculo de la mujer consigo misma y con los demás.

La menarquía (primera menstruación) es una etapa emocionalmente muy fuerte para las niñas. Acompañarlas en el conocimiento de lo que está pasando con su cuerpo y está por suceder es prepararlas para que lo vivan con confianza, seguridad y aceptación.

Desde la celebración con festines y opiparas mesas, símbolo de la abundancia, la plenitud y el florecimiento hasta el aislamiento, como forma de rechazo y condena, todo dependerá de la geografía que la mujer ocupe.

A este momento de llegada de la menstruación se asocia el rito de los wayuu, en el que una niña se convierte en mujer luego del encierro, al término del cual sale física y culturalmente lista para asumir su rol de majayut o señorita.

Durante el aislamiento, la niña aprende a tejer, a atender un hogar y a comportarse adecuadamente como mujer.

A diferencia de los dieciséis años de edad que se celebran en los Estados Unidos, conocidos como sweet sixteen, en los países latinos hay una tendencia a celebrar la ocasión en la que las niñas llegan a la edad de quince años. Este es parte del conjunto de ritos que acompañan la evolución etaria y de status de la mujer.

Sin embargo, algunos rituales exaltan el pesar, y el dolor que cargan quienes nacen con senos, útero y vagina.

La estirpacion anatómica de parte de los genitales, el encierro, la violacion, y el lavado y tendido de los paños menstruales durante la noche fuera de la vista de todos, continúan siendo prácticas habituales en las culturas de unos treinta países del orbe.

No obstante, la transformación por un mejor futuro avanza un paso cada jornada. El Día Internacional de la Mujer reconoce los derechos las mujeres y las niñas como líderes eficaces y poderosas que impulsan el cambio cultural y su inserción social, cultural y religiosa, en un contexto marcado por la pandemia, guerras y la migración, proceso con el que se comprometen cada vez más personas del mundo.

Si Dios fuera mujer

¿Y si Dios fuera mujer?

pregunta Juan sin inmutarse,

vaya, vaya si Dios fuera mujer

es posible que agnósticos y ateos

no dijéramos no con la cabeza

y dijéramos sí con las entrañas.

Tal vez nos acercáramos a su divina desnudez

para besar sus pies no de bronce,

su pubis no de piedra,

sus pechos no de mármol,

sus labios no de yeso”. […]



Mario Beneditti