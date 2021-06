El Orquideario de Soroa (I)

El Área Expositiva: Lo más novedoso.

Soroa, ubicada en el municipio de Candelaria, provincia de Artemisa fue y es pinareña. Así lo siento mientras camino y observo las atracciones que no he logrado recorrer totalmente por los detalles que aparecen al paso y me detienen. El Orquideario, una de mis preferidas, tiene siempre una especie que deslumbra. Sin embargo, la noticia, esta vez, es el área expositiva que construyeron durante el primer año de la pandemia.

Foto: Ivón Deulofeu.

José Lázaro Bocourt Vigil es el director del Orquideario de Soroa, y en exclusiva para Radio Guamá, refirió que en el espacio abierto representan familias de plantas y todas las orquídeas que puedan crecer en el lugar. “La intención es mover lo menos posible la colección del Jardín Botánico hasta el área nueva”, afirma Bocourt.

Las columnas tienen al menos tres especies de orquídeas trepadoras y el objetivo es que se entrelacen unas con otras. El espacio está cubierto de Espatolotis de diferentes especies.

La palma petate, un endémico estricto del municipio de Bahía Honda, crece en el área expositora. Según Bocourt Vigil se trata de que las personas encuentren especies que sean interesantes desde el punto de vista de la conservación y otras endémicas amenazadas. La palma corcho está rodeada de Zamias que corresponden casi al mismo período.

Foto:Ivón Deulofeu.

El área expositiva será el centro de gravedad de la visitación. Aquí se concentrará el aprendizaje a partir de un catálogo que permitirá consultar información sobre las especies.

El mayor orquideario del país, es bello por los atractivos naturales y por la arquitectura. Se restauraron las escaleras y los perímetros más vulnerables para garantizar la seguridad de los visitantes.

Foto: Ivón Deulofeu.

El jardín concebido en sus orígenes para una casa de familia se convirtió, con el paso de los años, en un lugar muy frecuentado por personas de diferentes edades. Los trabajadores lograron cubrir de verde el nuevo sitio a pesar de la sequía intensa y dilatada. Durante el día y la noche enganchaban las mangueras para mojar la tierra.

En el área expositora no solo hay orquídeas, también la flor nacional y otros tipos de mariposas de diversos colores atraen la mirada.

Foto: Ivón Deulofeu.

En los puntales del centro del exhibidor ubicaron la Vanila, una orquídea trepadora que cubrirá todas las columnas. La flor de esa especie es muy efímera pero atractiva como sus frutos.

En el Orquideario de Soroa coexisten alrededor de setecientas variedades de orquídeas distribuidas en los nueve umbráculos que existen y en áreas seminaturales. Según el director, los espacios tienen un nivel de antropización alto, incluso hay especies introducidas. En cada árbol del jardín se observan orquídeas abrazadas a los troncos. En el algarrobo frente a mí hay al menos siete especies. La fusión es admirable entre familias que crecen espontáneamente porque son nativas y otras que se ubican intencionalmente. Hay especies de la península de Guanahacabibes que los especialistas se preguntan cómo llegaron al jardín.

Foto: Ivón Deulofeu.

En Cuba los jardines botánicos vinculados a las universidades son los de mejor funcionamiento integral, afirma Bocourt. La ciencia vinculada a los procesos es eficiencia. Desde 1976, el orquideario se relacionó a la Universidad de Pinar del Río y a partir del 2012 a la de Artemisa.

El funcionamiento general del jardín tiene mucho que ver con el Ministerio de Ciencia, Tecnología y Medio Ambiente de Cuba que administra el centro de experimentación y formación docente para especialistas forestales que radica en el orquideario. Actualmente laboran en el proyecto “Conectando paisajes” un enfoque “paisajístico para conservar ecosistemas montañosos amenazados”.

Foto: Ivón Deulofeu.

El jardín tiene 35 mil metros cuadrados y han recuperado espacios a partir del mantenimiento constructivo lo que permitirá que todas las áreas estén listas en la reapertura, incluida el vivero para comercializar. Es modalidad durante la pandemia llevar las ventas de plantas a las comunidades, un servicio que se agradece.

Nuevas formas de gestión les permiten ser más eficientes desde la ciencia. Diseñan tres nuevos productos para la exportación en frontera, entre ellas, el alquiler de orquídeas florecidas para el protocolo de los eventos de corta duración, plantas ornamentales y ramos de flores. Las plantas que serán utilizadas ya están en proceso.

Foto: Ivón Deulofeu.

En Cuba la orquídea tiene varias miradas, según Bocourt. Una desde lo popular y en ese sentido ha crecido el afán por tener colecciones. Hay una ojeada peligrosa y es la comercial ilegal porque depredan los sitios donde se desarrolla la flor, afirma el director del Orquideario de Soroa quien dice que hay un interés muy efectivo y es la creación de clubes de personas dedicadas a cultivar las orquídeas que se acercan a las instituciones en busca del saber.

Se trata del desarrollo artesanal de reproducciones que satisfacen en alguna medida esa demanda de la población de tener variedades en sus casas. Los especialistas del Jardín Botánico Soroa tienen concebido obtener orquídeas en los laboratorios no solo para la ciencia, también de ciclo corto que logren ser atractivas para ese público. En medio de un escenario turístico la estrategia de conservación es vital.

Foto: Ivón Deulofeu.

El área expositiva es puro pensamiento. Aunque aún no está concluida del todo ya tienen concebido lo que falta. Ha sido resultado del trabajo en equipo durante el año conocido como COVID-19. En el Orquideario de Soroa ningún especialista ha enfermado del virus lo que ha permitido salud en lo personal y en el mantenimiento de las colecciones

El jardín, patrimonio nacional, exhibe hoy la mejor infraestructura de todos los tiempos asegura Bocourt. Afirma, que después de los huracanes Gustav e Ike no han dejado de pensar. Todo lo que logran desde entonces y hasta hoy, es repasando los riesgos. Han restaurado y asegurado techos. Prevén que cada casa pueda ser refugio para las plantas ante un fenómeno climatológico adverso. Ya identificaron los lugares del jardín que se afectarían más al paso de un huracán. Tienen refugios naturales y artificiales.

Algunas terrazas son barreras físicas donde las plantas no sufrirían los embates de un ciclón. Cada vez que hacen una acción tienen en cuenta que están en un área vulnerable. En la zona, las montañas canalizan el viento y lo fortalecen.

Foto:Ivón Deulofeu.

El Orquideario único de su tipo en Cuba y uno de los más importantes del mundo, fue construido entre 1943 y 1952 por el abogado de origen canario Tomás Felipe Camacho. Forma parte de la reserva de la Biosfera Sierra del Rosario.

El Jardín Botánico de Soroa tiene un área expositiva que ya es atracción. La diseñó un hombre muy especial que se inició de jardinero y hoy es su director general y un investigador consagrado. Es el ilustrador científico que dibuja las orquídeas con la misma sensibilidad que convida a cuidarlas. Sobre la obra de José Lázaro Bocourt Vigil le contaré en una próxima entrega. Los sitios dirigidos desde el conocimiento y la ternura florecen y se desarrollan.

Foto:Ivón Deulofeu.

Foto:Ivón Deulofeu.

Foto:Ivón Deulofeu.

Foto:Ivón Deulofeu.

Foto:Ivón Deulofeu.

Foto:Ivón Deulofeu.