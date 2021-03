“Eso es asunto de mujeres…”, “yo no tengo problemas…”, “yo estoy entero”. Muy a menudo escuchamos este tipo de comentarios hechos por hombres.



Sorprendería a muchos saber que al igual que sucede con la mujer, estos también pueden presentar afectaciones con su fertilidad, aun más cuando están cerca de la edad media de vida, un aspecto invisibilizado que trasciende las fronteras médicas para convertirse en un problema social.



Pero, ¿cómo asumen los hombres el hecho de tener un problema de fertilidad, en una sociedad matizada aun por prejuicios y actitudes machistas?



Unos pocos, reconocen la importancia de pedir ayuda especializada en pareja, y superar tales dificultades con asistencia médica.



Sin embargo, para muchos este asunto representa el fin del mundo al sentir temor del qué dirán, angustia, ansiedad…



Algunos, hasta pecan de ingenuos al negarse a realizar cualquier tipo de prueba como el espermograma o incluso, asistir a consulta por cuestiones absolutamemte machistas.



Y lo que es peor, tales actitudes, en ocasiones conllevan a separaciones definitivas y en consecuencia, perder la posibiļidad de tener hijos.



Lo ideal sería acudir al consultorio de la comunidad e insertarse en el Programa de Atención a la Pareja Infértil y ello incluye, por supuesto, a los hombres.



Sucede que la infertilidad no distingue entre sexos, ni entiende de edad o raza, es un problema que debe encontrar solución en el amor, el entendimiento y el deseo mutuo de formar una familia.



Los prejuicios y las actitudes machistas no ayudan en nada; sin embargo, cuando el amor y la comunicación van de la mano en el deseo de tener hijos, el qué dirán, poco importa.