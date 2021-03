El Sol, melodía de Vida y Fe

Fuentes renovables (II)

El piano se escucha de vez en vez, María Alejandra Robaina lo hace posible desde la sala de su casa. Su hermano Tomás Alejandro se deleita en el cuarto cercano y hasta canta. La habitación es su mundo. Un mundo que no se puede apagar porque su vida depende de una melodía de luz.

El panel solar protege el sistema artificial que garantiza la existencia del hijo de Dianelis y Amauri. Foto: Ivón Deulofeu.

El Panel Solar para un niño

Desde los 15 años de edad un panel solar protege el sistema artificial que garantiza la existencia del hijo de Dianelis y Amauri. Ella es doctora y me cuenta que su hijo, de 18 años, tiene una patología de base, una distrofia muscular progresiva tipo Duchenne. Está postrado crónico. Hace dos años se le hizo una traqueostomía para ayudarlo a respirar y hubo que conectarlo a un ventilador artificial.

Las distrofias musculares son degeneraciones de los músculos ocasionados por genes anormales (mutaciones) muchas veces aparecen en la niñez. La Duchenne es causada por un gen defectuoso para la distrofina (una proteína de los músculos) es un trastorno hereditario que empeora rápidamente, según fuentes médicas consultadas.

El ventilador mecánico en el cuarto de la casa permite que el niño no esté permanentemente en el hospital. Foto: Ivón Deulofeu.

El ventilador mecánico en el cuarto de la casa permite que el niño no esté permanentemente en el hospital. A sugerencia de los médicos, los padres crearon las condiciones para la calidad de vida en la casa: una aspiradora mecánica que no se puede obtener en Cuba para uso doméstico, el bloqueo lo impide, fue donada por amistades que residen en EEUU, un colchón antiescaras y el aire acondicionado prestado por el pastor de la Iglesia a la que asisten como cristianos no hacían el todo necesario.

La electricidad es protagonista en la rutina de atención al hijo, de ahí que solicitaron al Gobierno en Pinar del Río un Panel solar como vía auxiliar ante alguna afectación. El ventilador mecánico no puede ser desconectado, los pulmones de Tomás dependen de él. En menos de un mes se instaló el dispositivo que hace posible la vida.

Tomás Alejandro. Foto: Ivón Deulofeu.

“Estando en la casa, con todas las condiciones creadas- si se iba la corriente no teníamos cómo conectarlo- me dice Dianelis la madre de Tomás Alejandro.

“Teníamos una planta prestada, pero consumía mucha gasolina y no era sostenible, el panel nos salvó completamente”, enfatiza. El panel solar lo conectan al ventilador mecánico, a la luz del cuarto, a la aspiradora que se usa hasta diez veces al día y al colchón. No todos los equipos se pueden vincular al panel a la vez, priorizan en cada momento el indispensable. Hay días de poder conectar hasta el ventilador si se va la electricidad.

Dianelis tuvo que dejar de trabajar, asiste a su hijo, razón por la que el Estado cubano le mantiene el salario íntegro. Foto: Ivón Deulofeu.

“Ese panel ha sido una bendición para nuestras vidas, sin él tendríamos que vivir en la sala de terapia intensiva de un hospital” afirma la madre, y me explica: “aunque esté nublado el día, el resplandor le proporciona carga. No tenemos que preocuparnos por las fallas de corriente”.

Los instaladores de energía renovable de la Empresa Eléctrica de Pinar del Río les facilitaron un teléfono para en caso de algún problema, acudir inmediatamente a solucionarlo.

Dianelis, la madre-doctora. La familia que lo cuida

La madre, el padre y la hermana viven para Tomás Alejandro. Han logrado un régimen hospitalario en el hogar. Cada uno tiene que estar con el niño durante las 24 horas del día.

Dianelis tuvo que dejar de trabajar, asiste a su hijo, razón por la que el Estado cubano le mantiene el salario íntegro desde que se acogió hace doce años, a la Ley de genética que protege a las madres cuidadoras de niños con discapacidad severa.

Amauri, el padre, se fue a la agricultura y llega a la casa al mediodía. María Alejandra regresa de la escuela y acompaña a su hermano. Conversan, juegan desde el celular y me sonríen. Sueñan con poder conectarse a Internet.

Foto de la familia el 14 de febrero. Foto: Ivón Deulofeu.

Tomas Alejandro

Con nueve años dejó de caminar y a los quince le hicieron la traqueostomía para facilitarle la respiración. Los padres lo sientan fuera de la cama una hora, no más, después vuelve al ventilador mecánico. Es cariñoso, tiene el rostro suave como su piel y una mirada que transmite paz. Es lindo y me dice, con su voz casi apagada por la incisión en su tráquea, que el panel es muy importante para él. Sonríe, queda en su mundo que es su cuarto, el único en Pons, Minas de Matahambre, que tiene un panel solar.

La habitación es limpia y olorosa. En una esquina se ven los medicamentos y dispositivos que recibe de Salud Pública municipal -no faltan- sólo esperamos el aire acondicionado aprobado por el Gobierno y Salud Pública en Minas de Matahambre, el que tenemos prestado, se ha roto seis veces y un día hay que devolverlo. Estamos muy agradecidos de las atenciones que recibe nuestro hijo- enfatiza Dianelis, una mujer que desprende fuerza y amor.







La corriente eléctrica de la habitación de Tomás Alejandro la financia asistencia médica. Un reloj independiente marca los kilowatts que consumen los equipos que, durante 24 horas, de todos los días, son parte de la ayuda al niño. Energía limpia y renovable que desde el sol aporta a la vida

Según información dada a Radio Guamá por Yosleiby Izquierdo Sánchez, director de Fuentes Renovables de Energía de la Empresa Eléctrica de la provincia, en Pinar del Río existen 1073 sistemas fotovoltaicos aislados, entre la ciudad y el campo, 10 brindan soporte de vida a niños que necesitan respiración artificial.

Los acordes del piano de María Alejandra, la hermana de Tomás, se escuchan cada minuto más lejos. Desde la carretera el Panel fotovoltaico hace figura en la azotea. La melodía es vida en un niño que no deja de soñar desde el agradecimiento y la fe.