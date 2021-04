En La Peña (II)

En La Peña, Minas de Matahambre, Pinar del Río, Cuba, hay pocas casas y es que no son muchas las personas que allí viven. Las que están nacieron, crecieron y procrearon. Es así como la población ha crecido. Son 23 núcleos familiares, 73 consumidores y seis casitas cuyos habitantes no tienen libreta de abastecimiento, pero no dejan de comprar lo que llega a la bodega, según refiere Yeidi Carrasco, la trabajadora encargada del sitio por donde todos pasan.

Yedi Carrasco es la administradora de la bodega. Foto: Ivón Deulofeu.

Yeidi me cuenta que van a reparar la bodega. “Es hora de cambiar tablas y asegurarla más”. Dice que la Empresa de Comercio del municipio es la encargada de garantizar la mejora. Aunque el abastecimiento es mensual, en La Peña siembran y crían. Todos los patios tienen cultivos y se escuchan los cerdos y las voces que dominan el ganado.

Las mercancías llegan hasta la Macagua, lo más cercano a la carretera, y de ahí en coche guiado por caballo a la comunidad.

Según pobladores, el gobierno local hizo muchas de las casitas en las que viven. Es un sitio limpio y verde. Son gentiles y solidarios.

“MMM”. Foto: Ivón Deulofeu.

Maricela Montalvo Morejón nos saluda desde el portal de su casa. Está haciendo el almuerzo y nos invita. Dice que se siente muy bien rodeada de plantas. En la mano sostiene una escoba de palmiche de las que usan en el campo para barrer los patios. Camina junto a nosotros y me reitera: mi nombre es “MMM”. Es de las que lava en el río y tiende la ropa sobre la yerba. El agua es limpia y abundante.

Lavar en el río. Foto: Ivón Deulofeu.

A la Peña llevaron la electricidad, la escuela y la atención a la salud. También otros programas sociales para atender a personas con incapacidad para trabajar como la hija de Felipa Frontela Contino, es ciega y no se puede valer por sí misma. Ella espera que la asistencia social responda a la solicitud que hizo de una prestación.

Felipa Frontela. Foto: Ivón Deulofeu.

Felipa ya tiene 71 años viviendo en la comunidad, cuenta que su abuelo limpió esas montañas, le decían Papá Frontela. A ella le gusta criar y ha trabajado en el campo “más de la cuenta”, afirma. Es una mujer fuerte y sonríe entre las palabras.

Debajo del sillón tiene un pomo con remedio de yerbas para la rodilla que esta inflamada. Eso la puede curar, asegura. En la ventana su hija escucha la conversación. Es joven y padece complicados problemas de salud. Felipa ya casi no puede trabajar, sus piernas no soportan el ajetreo de siempre.

Grisel la hija de Felipa. Foto: Ivón Deulofeu.

Aquí todos se conocen y se ayudan. Son personas que van al pueblo y enseguida desean regresar. Para ellos La Peña les pertenece y es verdad. Son los dueños de las transformaciones que han sucedido a través de los años. Como dice Felipa “antes era silvestre, vivíamos como los animales ahora se ocupan de nosotros”.

El sistema social cubano está diseñado para no desatender a la población vulnerable. Las políticas sociales, aunque escritas tienen que ser cumplidas con la misma sensibilidad que se pensaron. En La Peña hay asuntos pendientes por atender como la respuesta a Grisel, la hija de Felipa.

Después de la casa en la que estamos le sigue Algodones donde los ríos son fríos y cristalinos. Hasta allá pretendemos llegar. Por ahora seguimos en el sitio de Las Palmas Reales, las casitas de madera y la gente humilde que vive de los frutos de la tierra y de la confianza en el sistema social que los protege.

Escuela multigrado de La Peña. Foto: Ivón Deulofeu.

La casa de Felipa. Foto: Ivón Deulofeu.

Fin del trabajo del día. Foto: Ivón Deulofeu.

El camino real. Foto: Ivón Deulofeu

La bodega. Foto: Ivón Deulofeu.