Entre el naranjal y el cielo, nueva propuesta de la Televisión Cubana para los niños

Entre el naranjal y el cielo es una invitación del canal Cubavisión, ideada para los niños, que acercará a una de las figuras cimeras de la narrativa cubana de todos los tiempos, Dora Alonso, a los más pequeños de casa.

Con idea original de Rafael Pérez Insua, creador, además, del guion inicial, este programa se propone homenajear a un nombre especialmente ligado a la historia de la radio y la televisión cubana. El reto era ese, y el equipo dispuesto a asumirlo quedó dirigido por José Antonio López Díaz, quien, en esta oportunidad, nos adelanta algunas concepciones del proyecto.

“Se trata de un juego de aventuras de La familia Colorín, personajes de El cochero azul, obra de Dora Alonso; y, a su vez, recrear todo el entorno de poesía que le caracteriza. De hecho mientras preparábamos el proyecto me sentía “endorado” (sonríe), así nombré a ese estado de gracia en el que me encontraba y que me permitía conectarme totalmente con cada una de las historias narradas en ese libro e igualmente con las adivinanzas y poesía de la genial creadora”.

¿Cómo ha sido el trabajo de abordar esa narrativa?

– Tal y como te comentaba, el primer guion del que nace toda la serie fue escrito por Rafael, y, a partir de ahí, concibo los ocho capítulos siguientes. Claro, estos fueron ganando en personajes y fabulaciones, pues inicialmente se planteaba como una adaptación de El cochero azul.

“En esta inserción de nuevos personajes aparecieron “Tomasa”, la madre de los niños, y el “abuelo Serafín”, quienes no existen en la obra original. De esa manera el viaje se transforma en juego, donde toda la familia conspira para hacer realidad las fantasías de los niños, motivo por el cual se hace convivir a varias capas de ficción en cada capítulo”.

En minutos de duración los pequeños podrán adentrase en un universo de fantasía minuciosamente caracterizado para que la carga de atención y divertimento crezca rápidamente.

De igual manera, un diseño como este, unido siempre al placer de la realización, tuvo riesgos. En ese sentido nos comenta su director: “Uno de los mayores riesgos desde la concepción misma fue lograr hacer convivir las varias capas de ficción a las que hacía referencia: desde el universo siempre mágico de los títeres, hasta las posibilidades expresivas que puede brindar la animación 2D. Además de que en cada capítulo hay al menos un momento musical interpretado por los personajes y en la voz de los propios actores. Eso completó el encanto de la realización”.

¿Para cuándo está prevista la salida al aire de la serie?

– Se prevé que pueda ser para la programación de verano del Canal Cubavisión. En estos momentos nos encontramos en la etapa de post producción, realizando la animación y, por supuesto, luego viene la musicalización y, por último, la corrección de colores.

Satisfacciones José, que ya puedas ir enumerando

– Satisfacciones han sido muchas. La primera es que siempre trabajar para los niños favorece a que los equipos se llenen de esa magia tan especial que envuelve al universo infantil. Otra importante razón para sentirnos muy felices es haber contado con la música de Kiki Corona, quien, además, compuso cada tema e hizo la producción musical.

“No podría dejar de mencionar el trabajo de todo el equipo de arte que materializó cada fantasía, así como el esfuerzo de los actores, verdaderos artífices en dar vida a los personajes: desde la puesta de voz hasta la manipulación de los títeres.

“En esta oportunidad la voz y manipulación de los personajes principales “Azulín” y “Azulosa”, estuvo a cargo de las actrices Kenia Rodríguez y Ana Patricia Pomares, respectivamente; la voz de Dora fue de Nila Sánchez. En este caso Dora es un personaje que funge, por momentos, como narradora de la historia. La dirección de actores estuvo en manos de Víctor Ariosa, de Polichinela de La Habana. Serían estos algunos de los responsables de vivir esta grata aventura. Eso sí, el mayor regocijo estará en los ojos de los niños cuando reciban el programa en sus casas”.

El trabajo para los pequeños, desde el animado, va teniendo un interés muy especial dentro de tu carrera…

– Sí, trabajar para los niños ha tenido siempre un interés muy especial para mí; de hecho por ellos nacieron mis primeros guiones para la televisión, hace casi ya diez años, y mis primeros pasos en la realización también están muy vinculados a los programas infantiles y a los títeres en sus más diversas expresiones.

“Ya había explorado la animación con títeres de sombra en los inicios; luego en el Canal Habana, con Fábulas en mi mochila, tuve la posibilidad de contar en cada capítulo con una fábula animada en 2D, algo que retomo ahora en Entre el naranjal y el cielo, como un recurso que convive, armónicamente, con los recuerdos y las aventuras de los personajes principales que también son niños (títeres)”.

Es fácil percibir el entusiasmo que colma a este director y a su equipo de trabajo por haber asumido este necesario acercamiento desde la lírica televisiva a una maestra del ingenio como es Dora Alonso.

Concluido este proyecto nos adelanta José Antonio que se encamina a la preparación de un cuento para adolescentes y jóvenes, como parte de una serie de dramatizados que próximamente propondrá el canal. También prepara otro para adultos, escrito por Elena Palacio.

Muy buenas noticias por parte de este inquieto creador que tomó el camino Entre el naranjal y el cielo para hacer regresar a la televisión a la Maestra Dora Alonso.

