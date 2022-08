Esto lo escribió un pibe de Secundario

Macri quiere frenar a Cristina. Massa quiere frenar a Cristina. Randazzo quiere frenar a Cristina. Carrió quiere frenar a Cristina. Vidal quiere frenar a Cristina. Schiaretti quiere frenar a Cristina. Urtubey quiere frenar a Cristina. El sueño húmedo de Lanata y Magnetto es la crucificción de Cristina. El motivo del odio fanático de mi cuñado es Cristina. El motivo de mi decepción democrática es Cristina. El amor incondicional de un sector de la Argentina es Cristina. El motor de la furia de un sector de la Argentina es Cristina. El objeto de la envidia de un número grande de mujeres en Argentina es Cristina. El objeto de admiración hasta las lágrimas de un número grande de mujeres es Cristina. La única chorra y corrupta del País es Cristina. El único problema de la Patria es Cristina. La única propuesta de campaña de lxs candidatos es “que no vuelva Cristina”. Al final, el último macho argentino, el que de verdad se la banca solo con cualquiera, que no se va del país y anda por ahí perseguido como bandolero, pero no tiene fueros ni se esconde, y se le planta a medio país, y se cagan todos cuando aparece, propios y ajenos, los medio pelo y los poderosos, ni es macho ni tiene huevos. Usa tacos, calzas y mucho maquillaje. El último macho argentino se llama Cristina.

Tomado del perfil (no oficial) de Facebook del presidente argentino, Alberto Fernández.