Evelyn Corbillón Díaz, orgullo de la prensa cubana

Pinar del Río se prestigia con excelentes profesionales de la prensa, que ponen en alto el nombre de la provincia a nivel nacional y en otras latitudes del mundo.

La periodista de la Agencia Cubana de Noticias (ACN), Evelyn Corbillón Díaz, destaca por su impronta y exquisitez de los trabajos periodísticos realizados.

Fruto genuino de la primera graduación de periodismo de la Universidad de Pinar del Río en el año 2014, conversamos en la emisión con esta joven reportera.

¿Cómo llega al Periodismo Evelyn?

“Al periodismo llego porque fue la carrera que siempre quise estudiar y ya en la Vocacional “Federico Engels” me preparé para las pruebas de aptitud de periodismo, que sabes que son bien rigurosas.

“Me gustaba la idea de investigar, de salir a buscar historias sin saber lo que era en realidad el periodismo. No tenía ningún conocimiento teórico o práctico de lo qué significaba ser una reportera, pero me ilusionaba serlo.

“Cogí la carrera en el año que comienza a estudiarse en Pinar del Río Periodismo y buenos soy parte de la primera graduación de la provincia”.

Ya llevas 7 años como periodista de agencia ¿Cuáles fueron los principales retos que enfrentaste dentro de este medio de prensa?

“A la agencia llegué a finales de cuarto año de la carrera de periodismo, yo me acerqué a la corresponsalía de la agencia, en ese entonces Agencia de Información Nacional en Pinar del Río, conversé con su Corresponsal Jefa y ella me fue facilitando las normas de redacción e iba publicando trabajos ahí.

“Inmediatez fue quizás el elemento que más me llamó la atención del trabajo en una agencia de prensa y entonces decidí hacer mi tesis de licenciatura en la ACN. Después desde la Habana pidieron que me quedara trabajando ahí”.

Muchas han sido las experiencias vividas en casi una década de labor como reportera ¿Cuáles han marcado tu carrera profesional?

“Todo lo que he hecho en la agencia me ha marcado, he podido participar por ejemplo en la feria del Libro, en el Congreso de la Central de Trabajadores de Cuba, en el último Congreso que se realizó en la Asamblea Nacional del Poder Popular.

“También en la cobertura de las actividades por los 500 años de la Habana, en la cobertura desde la redacción deportiva de la Agencia Cubana de Noticias de los Juegos Centroamericanos, los Juegos Panamericanos y las Olimpiadas de Río 2016.

“Además fui designada para la cobertura periodística del Cuarto Clásico Mundial de Béisbol en Japón, en 2017”.

Desde tu despuntar como reportera, marcaste diferencias en las maneras de hacer periodismo. ¿Qué representa la prensa cubana para ti?

“El periodismo cubano tiene un reto muy grande, el de estar presente donde se le necesite, en ofrecer información oportuna rápida, para no dejar espacio a manipulaciones.

“Nos toca seguir contando historias de vida, haciendo un periodismo cada vez más parecido a la gente, para que ellos no renuncien al sistema de Medios Públicos en Cuba”.

Sin dudas han sido años de mucho enriquecimiento profesional e intelectual ¿Cuáles son los sueños que a Evelyn aún le quedan por cumplir?

“Me quedan por cumplir todavía muchos sueños. Estoy comenzando el ejercicio de la profesión, esta es una profesión que lleva mucha autopreparación, mucho estudio y creo que eso no se va a terminar nunca.

“Por supuesto me gustaría me tengan en cuenta para coberturas importantes tanto en la provincia como fuera de la provincia y quizás algún día, aventurarme a trabajar en otro tipo de agencia de prensa”.

La periodista pinareña Evelyn Corbillón Díaz, ha sido merecedora en dos ocasiones de la Condición “Joven ACN”, por sus aportes al quehacer de la Agencia Cubana de Noticias.

Con una excepcional trayectoria profesional, esta reportera prestigia el gremio periodístico en Vueltabajo y en el resto del país.