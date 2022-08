Fidel, sus pasos sobre Vueltabajo

Lo vi físicamente una tarde de la década del sesenta, sin poder recordar la fecha exacta , tenía apenas unos años y caminaba apresuradamente por la parte exterior de la carretera separado por la baranda protectora.

Me llamó la atención un vehículo verde olivo que avanzaba en dirección al puente del Cuyaguateje en la Carretera Panamericana, me impresioné al ver a Fidel tan cerca, prendiendo un tabaco, y aunque grité su nombre en la posición que me encontraba no me pudo ver.

Reiteradas fueron las visitas de Fidel a Vueltabajo, y variadas las razones que lo acercaron a la tierra de donde su madre Lina Ruz, era oriunda.

Cronología aproximada de la Presencia de Fidel en Pinar del Río.

194? Sube al Pan de Guajaibón.

1952 Visita la ciudad de Pinar del Río, específicamente Garaje La Llave y una casa del Reparto Oriente, donde existen tarjas.

1953 Visita a Artemisa y Guanajay para practicas de tiro.

1959. 17 de enero Caravana de la Victoria, le habla al pueblo de Pinar del Río.

1 de marzo Entrega de tierras en Las Martinas.

28 al 31 de agosto Recorrido por Pinar del Río, específicamente Viñales, La Güira, Ancón,

San Vicente, Ruiseñor, Puerto Esperanza) y orienta construir Los Jazmines

y La Ermita.

Organiza los Malagones.

20 de septiembre, Habla en la región de San Cristóbal. Visita La Hacienda Cortina.

21 de septiembre, Recorrido por San Diego, Los Portales. Visita Valle Dos Hermanas, mientras se pinta el Mural de la Prehistoria. Visita construcción del motel Los Jazmines. Visita Guane, Las Clavellinas.

1960 el 24 de enero, inauguración de la cooperativa Hermanos Saiz.

1960, 20 de mayo. Pronuncia un discurso en Pinar del Río.

Junio. Esta presente en Pinar del Río.

21 de agosto. Habla en la graduación del curso de milicias en San Julián.

1963, 3 de agosto. Interviene en un discurso en Cabaña.

1967, 28 de enero. Plan San Andrés.

29 de abril. Regional Guane.

1971, 20 de septiembre. Inaugura la ESBEC Comandante Pinares.

1972, 15 de enero. Maniobras de la FAR en San Julián.

1975, agosto. Inaugura la ESBEC Benito Juárez con el presidente de México.

1 de septiembre, Inaugura la Formadora de Maestros Tania la Guerrillera.

1976, 26 de julio, Acto por el Aniversario XXIII del Asalto al Cuartel Moncada.

1977, mayo. Inauguración de la Comunidad República de Chile.

1979, 27 de enero. Inauguración de la Vocacional F Engels. Visita al municipio de Viñales

1981, Visita a Cortés.

1982, junio. Ciclón Alberto visita a San Juan y Martínez.

1 de junio. Inauguración del Campamento de Pioneros Exploradores en el

Taburete.

1986, diciembre. Bastión 86.

1987, enero. Abanderamiento de Brigada de Constructora de la Micro presa.

Julio. Visita a la Micro presa del canal en Playuelas.

8 de octubre. Inauguración de la Fábrica de Componentes Electrónicos

Ernesto Che Guevara y el Hospital Abel Santamaría.

1988, 30 de abril. Inauguración de la Autopista Nacional Habana-Pinar.

1990. Interviene en el Aniversario de Contingente Blas Roca.

1996, 15 de mayo. Inauguración del Campismo en Viñales.

2000, 5 de agosto. Discurso por el Aniversario del Moncada, Plaza Provisional de La Revolución.

2001, 17 de enero. Inaugura el Palacio de Computación como parte de la Batalla de

Ideas.

2002. Visita la Provincia por los ciclones.

2004. 13 de septiembre Visita al municipio Sandino después del paso del Huracán

Iván.

13 de septiembre. Visita el municipio Guane, Sede del Poder Popular.

23 de septiembre. Brigada Internacionalista de Venezuela.

2005, 21 de agosto. Recorrido de Fidel y Chávez por Pinar del Río y el programa

Televisivo “Alo Presidente” en Sandino.

2006, 17 de enero. Proclamación de la Revolución Energética.

/ Por Enrique Giniebra