Gape, trovador

Transcurría el festival cultural, Nosotros, cuando Yunier Pérez García visitaba Pinar del Río por vez primera.

Lo hacía como parte del elenco de Ópera de la Calle, y en tanto esperaba por sus presentaciones -aquellas que estremecieron el Parque Independencia y los Jardines de La Piscuala- el cantante lírico buscaba disfrutar de los espacios de trova.

Y cómo no hacerlo, si su pasión por ella lo llevaba a convertirse en uno de los más reconocidos y talentosos jóvenes guitarristas en Cuba.

Prueba de ello lo constituye Oda al plagio, su álbum debut, una producción discográfica de la Empresa de Grabaciones y Ediciones Musicales, EGREM, y que resultara premiada en el reciente Cubadisco 2021.

Sobre este giro en su carrera, el artista accedió amablemente a dialogar con Radio Guamá.

¿Cómo impacta Cubadisco en tu vida?

“Participar en el Cubadisco para mí significó una manera de promocionar mi música desde un certámen de prestigio como este, pero también de agregarle un poco de adrenalina a mi vida, en medio de esta pandemia que obliga a acuartelarnos.

“Además me permitió conocer gente nueva del universo artístico musical y pensar proyectos futuros. Ahora mismo estoy muy contento con los resultados que obtuve”.

¿Qué ofrece Oda al plagio?

“Son once temas que abordan la realidad a la que se enfrentan muchos artistas, sobretodo los que desarrollan su propuesta en géneros y manifestaciones menos mediáticas y aclamadas por la crítica o el público. Un escenario complejo”.

¿De Yunier a Gape, qué trecho hay?

“No hay mucho misterio en mi nombre artístico. Gape es simplemente la unión de las primeras sílabas de mis apellidos materno y paterno, en ese orden”.

¿Cantante lírico o trovador, cambias tu recorrido artístico?

“De la Ópera no me he ido, simplemente llevo de la mano mi trabajo en la compañía con mi faceta de trovador.

“Las diferencias radican en lo funcional; en la Ópera de la Calle soy un cantante solista que se apoya de sus compañeros para interpretar grandes canciones de otros, y como trovador canto mis propias composiciones desde la guitarra”.

¿Metas por las que luchas?

“Mi meta es hacer un mejor arte cada día, y que más personas puedan disfrutarlo”.

¿En tiempos de pandemia, cómo sobrevive un artista?

Yunier Pérez García, GAPE, cursó estudios en Historia del Arte. Graduado como narrador oral, ha sido Ganador, entre otros, del Gran Premio del Concurso de Trova Walfrido Guevara, 2013. Es además miembro de la AHS.