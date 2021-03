Informan nuevas medidas en la ciudad de Pinar del Río para desconcentrar las principales arterias

MEDIDAS APROBADAS POR EL CONSEJO DE DEFENSA PROVINCIAL PARA DESCONCENTRAR LAS ARTERIAS PRINCIPALES DE LA CIUDAD DE PINAR DEL RÍO ANTE LA COMPLEJA SITUACIÓN EPIDEMIOLÓGICA DE LA PROVINCIA.

HORARIOS DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS

Establecimientos de las Cadenas de Tiendas:

De lunes a viernes de 09:00 am – 5:00 pm.

Sábados de 09:00 am – 3:00 pm.

Los domingos no se prestará servicios y se dedicará a trabajos de higienización (independientemente de los que se realizan diariamente) de las tiendas, inventarios, etc.

El resto de los establecimientos:

De lunes a viernes de 8:00 am – 5:00 pm

Sábados 9:00 am – 3:00 pm

Los domingos no se prestará servicios, con excepción de la venta del pan en las bodegas.

Nota: Cuando producto a roturas en las panaderías llegue el pan fuera de este horario, previa consulta con el Presidente de la Zona de Defensa se procederá a la venta del mismo a la población.

Mercados Agropecuarios:

De lunes a viernes de 8:00 am – 5:00 pm

Sábados 9:00 am – 3:00 pm

Los domingos no trabajarán.

Nota: La venta de gallinas se hará en los lugares que se decida por el CDM a propuesta del Subgrupo de Alimento del GES Municipal y se anotarán en la libreta de abastecimiento.

Cantidad de clientes a atender por los establecimientos de las Cadenas de Tiendas:

Puntos de Ventas: 150 clientes diarios: 75 hasta las 12:00 m y 75 a partir de las 01:00 pm.

Punto de Venta de Venegas y el Faro: realizarán las ventas a las comunidades aisladas y de difícil acceso, en el caso del Faro, en base a los abastecimientos atenderán de 100 a 150 clientes según decisión del CDM (GES).

Establecimientos que operan en MLC:

Se entregarán 200 turnos a partir de las 8:00 am hasta las 9:00 am, con la aplicación Portero y los clientes no concurrirán hasta una semana después de la fecha de compra.

En el caso del establecimiento Agua y Jabón se entregarán 40 turnos por la mañana y 40 por la tarde.

Nota: La venta de efectos electrodomésticos: neveras, refrigeradores, lavadoras, TV se recogerán en las Bases de Almacenes, una vez que se realicen los tramites de venta en las respectivas Tiendas a razón de 30 equipos diarios en dependencia de las disponibilidades.

La venta se realizará según lo establecido en las INDICACIONES DEL VICEPRESIDENTE DEL CONSEJO DE DEFENSA PROVINCIAL Y JEFE DEL GRUPO ECONÓMICO SOCIAL, PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL GRUPO TEMPORAL PROVINCIAL Y LOS MUNICIPALES, DE LA OPERACIÓN DE LUCHA CONTRA LOS COLEROS, ACAPARADORES Y REVENDEDORES.

PUNTOS DE VENTA DE LA EMPRESA ALIMENTARIA

Glykys de la calle Martí:

Atenderá a las zonas en cuarentena y bodegas de la ciudad empleando su transporte y las comunidades aisladas garantizándoles el transporte, previa aprobación del CDM (GES).

Bucan de Recreo:

Servicio para llevar.

Punto de Venta Glykys (Frente a la Terrazina)

La venta se realizará por bodegas a razón de 200 clientes diarios, en dependencia de la oferta que se informará el día anterior.

Puntos de venta de Helados (Ligeritos de la Empresa de Alojamiento)

Suspender la venta a la población en el que se encuentra ubicado frente al Fruticuba, los productos se venderán en los lugares que se decida por el CDM (GES).

El Ligerito del Súper Mercado del Hermanos Cruz venderá para llevar a razón de 20 bolas por consumidor.

Punto de Venta Doña Nely (Cimex):

Se efectuará la venta de las producciones en los lugares que se decidapor el CDM (GES) en los controles de focos y eventos, así como en las comunidades distantes y bodegas, garantizándose el transporte por el CDM.

La Casona (Palmares):

Venta a domicilio o a los lugares que se designen por el CDM (GES), en los controles de focos y eventos, con transporte propio o asegurado por el CDM.

El Parqueo calle Martí y San Juan:

Solo para llevar y se prohíbe la venta de yogurt y refresco.

Productos del mar elaborados:

Se venderán en las zonas de defensa a decisión del CDM (GES).

Establecimientos de Trimagen, Artex y Caracol.

Realizarán la Venta a centros de trabajo, en los controles de focos y eventos, así como en las comunidades distantes, asegurándose el transporte por el CDM de no disponer de trasporte propio. Todos los viernes en dependencia de la entrada de productos coordinaran con el Jefe del Subgrupo de Alimento del GES del CDM los lugares de venta de la próxima semana, lo que será aprobado por el CDM.

El resto de los establecimientos que ofertan alimentos solo para llevar.Las decisiones se tomarán a propuesta del Subgrupo de Alimento del GES Municipal al CDM.

Trabajo por Cuenta Propia:

Cerrar durante 15 días cerrar las Areas de concentración, con excepción de las que ofertan alimentos en los hospitales limitándose al 50% de los Puntos de Venta diariamente.

Suspender la actividad con excepción de los que se dedican a la venta de alimento siempre para llevar.

Nota: Cumplirán los horarios establecidos con anterioridad

De lunes a viernes de 09:00 am – 5:00 pm

Sábados y domingos de 09:00 am – 3:00 pm siempre para llevar

Cerrar la actividad de belleza (peluquerías, barberías, manicuri, masajes).

Se prohíbe la práctica de ejercicios físicos en grupos, en la vía pública, aplicando las medidas de distanciamiento y el uso correcto del nasobuco, lo que será controlado por los órganos competentes.

Regulaciones para el Sistema Bancario (BPA y BANDEC):

Suspender las solicitudes y entrega de tarjetas magnéticas en MLC.

Suspender la entrega de Títulos de Propiedad.

Suspender la apertura de nuevas cuentas de ahorro.

Prohibir la presencia de entidades económicas en los bancos, los que emplearán los canales de pago electrónicos.

Nota: Los horarios son los aprobados con anterioridad por el CDP.

Se aprobó por el CDP la entrega de identificaciones individuales para aquellos centros de producción que trabajan después de las 20:00 hrs, los que se entregaran con la firma y cuño del Jefe del GES del Municipio, según listados presentados por los organismos.

Otras decisiones a tomar se realizarán por acuerdo del CDM y con la aprobación del CDP.