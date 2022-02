Informe a la Asamblea Provincial del Partido en Pinar del Río… (Resumen)

Le corresponde a la asamblea de balance valorar con mirada aguda, objetiva e integral la efectividad del sistema de trabajo del Partido en la provincia en la materialización de los principales procesos políticos, así como en la implementación y cumplimiento de las Ideas, Conceptos y Directrices emanadas de su Octavo Congreso, en medio de un complejo escenario caracterizado por el recrudecimiento del injusto y cruel bloqueo imperialista, el enfrentamiento a la COVID-19, el incremento de la política injerencista y la subversión político-ideológica del enemigo, donde sin lugar a duda ha estado presente la unidad inquebrantable del pueblo pinareño en torno al Partido y a la Revolución.

La gestión del Comité Provincial del Partido en el ámbito económico-social precisa fortalecer la efectividad en la actuación de sus integrantes; la calidad en la labor de orientación, impulso y control; el vínculo estrecho con los organismos de dirección, las organizaciones de base y el pueblo, así como asegurar un rol más proactivo y exigente hacia su Buró Ejecutivo que garantice soluciones ágiles, transformadoras y eficaces en los diferentes sectores.

La actividad económica-empresarial no alcanza los propósitos previstos en sus principales indicadores productivos y de eficiencia, siendo insuficiente la implementación de las 43 medidas para perfeccionar la empresa estatal socialista.

Al concluir el ejercicio económico, 37 entidades finalizaron con pérdidas, 17 de ellas de la Agricultura y 16 de subordinación local; 58 con perjuicios en las ventas, influenciado por el incumplimiento de las producciones físicas que solo alcanzan el 40.9 por ciento, principalmente los cultivos varios, el tabaco, la forestal, el pecuario y la alimentaria, aun cuando 24 productos crecen respecto a igual etapa.

Las evaluaciones realizadas reflejan un conjunto de problemas objetivos y otros asociados a debilidades en los mecanismos y sistemas de trabajo que entorpecen el alcance de las metas propuestas, relacionados con el funcionamiento de la comisión de eficiencia territorial, el incremento de los gastos de salario sin respaldo productivo, el bajo aprovechamiento de las capacidades de producción por deficiencias en su organización, la débil gestión administrativa y la falta de creatividad e iniciativa.

La aplicación de las 63 medidas aprobadas por el Buró Político para dinamizar la producción agropecuaria ha generado motivación y transformaciones en la actuación de las cooperativas y productores, sin embargo, no se logran los resultados deseados en lo que el conocimiento de su contenido y alcance para la implementación deben ser mejor aprovechados.

El programa tabacalero continúa avanzando, no obstante, no alcanza los rendimientos por hectáreas en correspondencia con las potencialidades. En los últimos años se han reducido los planes de siembra por limitaciones en recursos materiales. Aunque se logran cifras superiores con respecto a otros momentos y se trabaja en el mejoramiento de la tecnología para su procesamiento, la producción de capas para el torcido de exportación no se consolida, lo que compromete el ingreso al país de cifras significativas de divisas y por consiguiente, provoca restricciones a los planes de la economía.

En la producción de viandas y proteína animal ha faltado intencionalidad en la estrategia de siembra, en la selección y preparación de las semillas, en la creación y desarrollo de los módulos pecuarios y en la introducción y generalización de los resultados de las investigaciones.

En los programas ganaderos no se avanza lo necesario. Los indicadores de reproducción son deficientes, así como el manejo de la masa y la siembra de pastos y forrajes. Se incumple la entrega de leche a la industria y existen deficiencias en la contratación y control de su destino final.

Los principales problemas de carácter subjetivo que intervienen en estos resultados se relacionan con incumplimientos en la disciplina tecnológica; el uso, mejoramiento y conservación de los suelos; la calidad de las atenciones culturales; la necesidad de lograr un vínculo más efectivo de los cuadros, especialistas, técnicos, supervisores agrícolas, la ANAP y el Sindicato con las juntas directivas y productores, en lo que no ha sido suficiente la exigencia del Partido.

Estas carencias, unido a la falta de emprendimiento de dirigentes administrativos y especialistas, ha limitado un mayor avance en el autoabastecimiento municipal. En tal sentido persisten debilidades en el proceso de contratación y control del destino de las producciones, lo que impacta negativamente en la comercialización, pues aunque la provincia crece, no cumple el per cápita por habitantes. Los municipios de San Juan y Martínez, Pinar del Río y Mantua inciden en que esta cifra no sea superior. La implementación de la nueva política con este fin ha contribuido al incremento de las ofertas a la población, a partir de la creación de mercados de nuevo tipo, derivados del arrendamiento de locales, lo cual requiere un desempeño más dinámico del funcionamiento de los comités de contratación y concertación de precios.

En los asuntos antes referidos está presente la débil gestión del Gobierno Provincial, falta exigencia hacia la Delegación y el sistema empresarial de la Agricultura y en la articulación intersectorial para la generalización de las mejores experiencias. En la actuación del Comité Provincial del Partido se necesita mayor influencia en el empleo de métodos y estilo de trabajo que sitúe a los comités municipales y sus organizaciones de base, en condiciones de ejercer su adecuado control e impulso.

Las acciones encaminadas a fomentar una real voluntad y vocación exportadora han contribuido a obtener mejores resultados en los concentrados de plomo y cinc, miel de abeja, masa de cobo, pepino de mar y chatarras no ferrosas. Se logran 37 productos y sus ventas se cumplen por encima de lo planificado. Los rubros con más dificultades en la comercialización son el tabaco en rama, el carbón vegetal, la resina de pino y el ají picante, entre otros. Sus causas se asocian a retenciones de entregas por la búsqueda de nuevos clientes, los bajos niveles de combustible, la situación epidemiológica y el comercio mundial de cigarros y tabacos.

En este contexto, se brinda aseguramiento político a la implementación de la Tarea Ordenamiento y se influye en la corrección de desviaciones, sobre todo con los precios y su no correspondencia con la calidad de los bienes y servicios y el salario, insatisfacción que se reitera en los estados de opinión del pueblo, en lo que ha faltado exigencia para el cumplimiento de las políticas establecidas. Unido al control administrativo se requiere de una actuación superior en el trabajo político con productores y comercializadores que permita la reducción de los precios desmedidos.

En este sentido, se evidencian dificultades para lograr que los directivos rindan cuenta ante sus núcleos como forma de control de su gestión, sean militantes o no, y falta el enfoque crítico en los análisis y los señalamientos concretos que faciliten medir su actuación posterior, elementos identificados durante el cumplimiento del acuerdo del Buró Político, dirigido a evaluar la labor de dirección de los principales cuadros del sistema empresarial desarrollado con directores, reservas y secretarios generales de núcleos; en lo que también inciden las deficiencias en el proceso de selección y preparación de los futuros cuadros.

El Comité Provincial no ha fortalecido su trabajo en la observancia de la ejemplaridad, la combatividad y la búsqueda de un superior compromiso de los cuadros y dirigentes administrativos, con énfasis en los que ostentan la condición de militantes. En no pocas ocasiones ha sido tolerante ante los problemas y no se aplican sanciones de manera consecuente y educativa, a tono con las deficiencias y los incumplimientos.

Las ventas en fronteras continúan con una visión más objetiva del sistema empresarial en la comercialización en la Zona Especial de Desarrollo Mariel y Empresas Mixtas. Los ingresos de 20 unidades ascienden a 2 millones 903 405.45 MLC, con presencia de entidades de la Agricultura y de la industria principalmente. Las empresas Agroforestal La Palma, Pecuaria Camilo Cienfuegos, Cárnica, Bebidas y Refrescos y la UEB La Conchita avanzan con mejor comportamiento.

En los últimos años, el impulso de la relación Gobierno–Universidad-Empresa ha favorecido una mejor gestión del conocimiento, la innovación y la articulación de los actores con los territorios; así como ha generado una considerable producción científica, fundamentalmente desde el Centro de Estudios CE-GESTA y GEDEL, asociados al desarrollo local, lo que ha contribuido a la elaboración y conclusión de las estrategias de desarrollo municipales y provincial, contando como salida de estas 175 ideas de proyectos que responden a sus programas y 25 de ellos aprobados en el plan de la economía del presente año.

Como parte de este empeño se promueve la línea estratégica de Soberanía Alimentaria y Educación Nutricional con más Ciencia, (SAEN+C), que potencia su avance con recursos propios y menor dependencia externa; se han incrementado las áreas de producción de viandas, hortalizas y granos y se encuentran en ejecución tres proyectos territoriales. Se creó el Observatorio SAEN+C Pinar con publicaciones a disposición de productores, directivos y de la sociedad en general, sobre una amplia gama de servicios de valor agregado para el sector agroalimentario. Corresponde al Partido influir para fortalecer la generación científica en los territorios, intencionar mayor vínculo de los centros científico-productivos con las diferentes entidades y exigir con más rigor la aplicación de la ciencia, la innovación y el aprovechamiento óptimo de los recursos endógenos.

El trabajo no estatal se consolida como alternativa de empleo y elemento dinamizador de la economía, en este actúan 28 663 trabajadores por cuenta propia, que aportan el 10.4 por ciento de los ingresos cedidos en el territorio.

Como parte del impulso a la creación y el desarrollo de los nuevos actores económicos, se han aprobado 60 Mipymes, que afilian a 329 integrantes, de los que el 31.7 por ciento son jóvenes.

Aunque se prioriza la atención a estas modalidades de trabajo, se requiere de un vínculo superior del Partido, la UJC, la CTC y sus sindicatos, unido al reforzamiento del papel de los organismos rectores según las actividades que ejercen, con el propósito de alcanzar mayor agilidad en el tratamiento a preocupaciones, la concreción de los encadenamientos productivos y una efectiva formación política e ideológica.

El proceso inversionista se ha situado como prioridad en el sistema de trabajo del Partido y de manera particular, la atención al programa de la vivienda, debido a su repercusión directa en la población. Se logra impulsar y diversificar la producción local de materiales de la construcción; los elementos de barro presentan cierta recuperación, distante aún de las potencialidades existentes de arcilla en casi todos los municipios, además de otros recursos naturales que no se aprovechan adecuadamente.

Por concluir existen 6 490 viviendas, de las cuales 6 018 son derrumbes totales pertenecientes a familias que viven en facilidades temporales, algunas por 20 años. Es significativo el número de otras que permanecen en condiciones difíciles y de madres con más de tres hijos que no se han beneficiado, asuntos que imponen el acortamiento de los plazos de conclusión de las viviendas, con la calidad y el ahorro de recursos que se requiere. En el año que concluyó se ejecutaron 1 287, el 60 por ciento del plan, incidiendo principalmente en este resultado los subsidios. Ha faltado control y exigencia del Partido sobre el desempeño del Gobierno en el chequeo y solución de los problemas organizativos; los municipios de Pinar del Río, San Luis, Mantua, Viñales y Los Palacios son los de mayores dificultades.

Aunque las gestiones y nuevos proyectos prevén una ligera mejoría en lo inmediato y de mayor alcance a largo plazo, el programa de mantenimientos e inversiones en equipos y redes de distribución de agua no ha resuelto los problemas de calidad y periodicidad adecuada del abasto, lo que se agrava ante la carencia de recursos materiales y financieros, así como por la falta de control y de exigencia del Partido, el Gobierno y las entidades del sector, que impactan de manera muy negativa en los serios daños que sufre una parte considerable de la población pinareña por la escasez del vital líquido, asunto que requiere un seguimiento más efectivo por todos los organismos responsables, al igual que las dificultades relacionadas con el transporte, viales y el mejoramiento de redes eléctricas y otros elementos de infraestructura en determinados asentamientos poblacionales sin urbanizar.

Los sectores de Educación, Deporte y Cultura fueron atendidos sistemáticamente desde los comités provincial y municipales del Partido, a partir del enfrentamiento a la COVID-19, tarea que cumplieron los trabajadores con firmeza y dignidad; se labora por preservar y elevar los índices de calidad alcanzados en el proceso docente educativo y en la consolidación del papel de la Universidad, para que se continúen afianzando las relaciones con el sistema empresarial y el cooperativo-campesino. No obstante, se precisa de métodos más creativos en la enseñanza de la Historia de Cuba y local, del Marxismo-Leninismo y de la Economía Política, el fortalecimiento de los valores, así como alcanzar superior efectividad en la relación con las familias desde el trabajo preventivo en las comunidades. Es insuficiente aún el mantenimiento de las instalaciones deportivas y recreativas para materializar los programas y el disfrute de la recreación sana.

En esta compleja etapa se potenció la atención a la Salud Pública y se dignificó la labor de sus trabajadores. Resulta ineludible desde el Partido continuar con el fortalecimiento y fomento de intercambios y discusiones honestas, aportadoras, despojadas de formalismos sobre la calidad de los servicios, el débil papel de los cuadros y dirigentes administrativos y el control y uso de los recursos, unido a la responsabilidad de la militancia.

Los resultados en el Programa Materno Infantil, al cierre del 2021 son desfavorables, en comparación con la media histórica de la provincia. Los municipios de Consolación del Sur, Los Palacios, San Luis, La Palma, Pinar del Río y Sandino inciden de manera negativa. No ha sido suficiente el rigor del Partido hacia el Gobierno, Salud y los demás organismos e instituciones.

Diversas son las vías que quedan por utilizar adecuadamente en el trabajo del Partido con la Unión de Jóvenes Comunistas y su universo juvenil que se encaminen a favorecer el vínculo, el debate y el papel convocante que necesita la organización. Se ha reconocido el protagonismo alcanzado por los jóvenes y estudiantes pinareños en importantes tareas de impacto en el enfrentamiento a la COVID-19, en la economía y en actividades de ciencia e innovación. Se trata ahora de mantener lo alcanzado en su movilización y motivación y seguir profundizando con ese magisterio indelegable del Partido, para transformar y potenciar sus valores y llegar a cada uno con el mensaje de optimismo, confianza y compromiso.

La atención a las organizaciones de base ha constituido una prioriad en el sistema de trabajo del Comité Provincial del Partido. En esta dirección se efectuaron actividades de preparación que favorecen un adecuado seguimiento a los principales procesos políticos, a la calidad de la selección de los cuadros y sus reservas.

Si bien se aprecia un fortalecimiento en el funcionamiento de las organizaciones de base con la renovación gradual de sus direcciones, resulta necesario desde el Comité Provincial incrementar la influencia hacia los comités municipales, para que se intensifique la preparación de la cantera joven que ha ingresado a la organización en los últimos años, con el propósito de asegurar la continuidad en las responsabilidades de dirección en el Partido y la evaluación de las dificultades relacionadas con la actividad fundamental, la invitación de trabajadores y su participación en las comisiones, así como en la capacidad de convocatoria para involucrar a los colectivos en la búsqueda de soluciones a los problemas que los perjudican.

El desarrollo del proceso de intercambio con los militantes del Partido por sectores para implementar los acuerdos de las asambleas de balance de los comités municipales ha servido para razonar sobre la necesidad de elevar la ejemplaridad y combatividad; ratificar el compromiso de actuar con mayor celeridad y creatividad en la búsqueda de soluciones a los problemas en centros y comunidades y evaluar críticamente el funcionamiento y la vida interna del Partido, además de la participación en la batalla política, ideológica y cultural en el escenario físico y digital.

Es oportuno destacar que en el incremento sostenido del estado de la militancia, la tercera parte proviene de la Unión de Jóvenes Comunistas y ha mejorado la composición del Partido en cuanto a campesinos, obreros, médicos de la familia, profesores, maestros y trabajadores por cuenta propia; igualmente en mujeres, negros, mulatos y universitarios. No obstante, se requiere continuar dando prioridad al proceso de ingreso a la organización y su calidad.

Se aprecia estabilidad política ideológica, expresada en la participación del pueblo en los procesos y actividades fundamentales y en sus estados de opinión. El trabajo ideológico se concentra en las prioridades y asuntos abordados por el 8vo Congreso del Partido. Los pinareños realizan sus labores en un ambiente motivacional generado por el movimiento político de movilización popular y su campaña de comunicación ¨Pinar del Río, Cultivando Revolución Por Nuevas Victorias¨, que potencia el rescate y fortalecimiento de los valores de nuestro pueblo, la historia local y el impulso a las distintas tareas.

La preparación política e ideológica de cuadros, militantes, trabajadores y el pueblo en general ha sido prioridad, haciendo énfasis en las debilidades que aún persisten y en la utilización de las diferentes vías, incluyendo el empleo eficiente de las nuevas tecnologías.

Aunque existe organización de las fuerzas revolucionarias para la gestión, generación y promoción de contenidos en las redes sociales en Internet y se logra mayor visibilidad de los diferentes sectores y prioridades de la Revolución, no se aprovechan al máximo todas las plataformas, herramientas y medios disponibles, falta interactividad y articulación en la participación sistemática de los cuadros políticos y administrativos, activistas y militantes.

Por otra parte, se han sistematizado espacios de participación ciudadana, de manera directa y a través de programas multiplataforma de radio y televisión, con la presencia de los cuadros principales y se reflejan las temáticas fundamentales en los medios de comunicación masiva, aun así no se consigue la efectividad requerida en el empleo de la comunicación social en sus diferentes canales y soportes, falta cultura comunicacional y recursos humanos especializados en esta actividad, en muchos organismos e instituciones persiste formalismo y carencia de creatividad en el diálogo en función de fortalecer el nivel de convocatoria, los valores y la identidad.

Bajo la dirección del Partido, el propio Gobierno, y este con las entidades, debe adoptar acciones más eficaces en la concreción de la Política de Comunicación Social del Estado y el Gobierno, erradicar los problemas existentes, entre ellos los relacionados con el nivel de proactividad con el sistema de medios públicos, en función de asegurar los propósitos en este ámbito.

Ediciones Loynaz, del sistema de la Cultura, ha distinguido el tratamiento a la historia local, al igual que los medios de comunicación masiva, donde además, se brinda un tratamiento priorizado al pensamiento y la obra de Fidel y de Raúl en Pinar del Río. El periódico Guerrillero, desde mayo del año anterior, publica cada mes una síntesis histórica de cada municipio. No obstante, se debe brindar una mejor atención a su investigación y divulgación, y como parte de este objetivo, a la conservación y empleo del patrimonio en función de la formación de las nuevas generaciones.

La movilización de nuestro pueblo, con el protagonismo de la UJC y de las organizaciones de masas y estudiantiles, en el cumplimiento de las tareas de la economía y la sociedad y en la defensa del socialismo frente a la guerra subversiva impuesta por el gobierno de los EE.UU, evidencian la conciencia revolucionaria alcanzada y el compromiso con la Patria, como resultado de la labor política e ideológica liderada por el Partido; sin embargo, las manifestaciones de indisciplinas, corrupción, delito, ilegalidades y otros fenómenos nocivos, unido a la falta de conciencia en la productividad y el ahorro, ilustran las deficiencias que aún persisten en la ejemplaridad y combatividad de los militantes del Partido y en el accionar de los organismos de dirección partidista y las organizaciones de base.

En la batalla por la conservación y desarrollo de una justicia social más plena, frente a la guerra cultural impuesta por el enemigo, los artistas, intelectuales y trabajadores de la Cultura han constituido un baluarte inexpugnable de la Revolución y sus conquistas, brindando al pueblo su arte, cultivando la espiritualidad y los valores que nos distinguen como nación digna, culta, libre y soberana. En el propósito de perfeccionar la labor realizada, desde el sistema de trabajo del Comité Provincial del Partido se debe mejorar más el vínculo directo con los profesionales de este sector a través del diálogo oportuno y diferenciado, teniendo en cuenta la fortaleza de la intelectualidad para la Revolución.

Aunque la dirección del Partido ha mantenido como práctica en su sistema encuentros periódicos con trabajadores y profesionales de los diferentes sectores, campesinos, estudiantes y líderes religiosos y fraternales, todavía es limitado el intercambio franco y abierto en los escenarios productivos, de servicios y con el pueblo, tarea a reforzar por los burós municipales del PCC encabezados por sus primeros secretarios.

La provincia muestra una situación favorable en el completamiento de las plantillas de cuadros del Partido, la UJC y las organizaciones de masas; sin embargo, persisten dificultades en el orden cualitativo, sobre todo relacionadas con la falta de perspectivas y preparación de muchos titulares de cargos y reservas.

En la actividad de cuadros de la Administración y el Estado continúa siendo recurrente en ocasiones que no se ejecuten los movimientos proyectados o se propongan compañeros sin la debida preparación técnica y profesional, además de no integrar la reserva para el cargo y no proceder del organismo, lo que provoca que no siempre haya efectividad en la labor de dirección de los nombrados.

El perfeccionamiento de los Órganos Locales del Poder Popular constituye una línea estratégica para el Partido. En la labor ideológica actual un escenario principal lo constituye el barrio, donde el trabajo comunitario ha sido una prioridad. De manera diferenciada se atienden 43 comunidades con mayores vulnerabilidades, con la participación de la población y de las instituciones, en lo que los delegados de las circunscripciones con todos los factores, han de contribuir a buscar soluciones propias a las dificultades existentes, en la medida de lo posible.

En este empeño, no siempre se propician los mecanismos para incrementar la participación del pueblo al establecer prioridades, así como el compromiso de aportar en la ejecución y el control de las actividades a realizar. Se requiere eliminar el esquematismo en la atención a asuntos que son urgentes y que en ocasiones se prolongan en el tiempo, lo que se refleja en la acumulación de vulnerabilidades y de problemáticas sociales y materiales que perjudican a la población.

Desde el Octavo Congreso, las acciones en desarrollo muestran resultados favorables, entre ellos la puesta en explotación de nuevas áreas agrícolas para la producción de alimentos; la movilización popular frente a las agresiones del enemigo y de apoyo a tareas fundamentales, manifiesta un protagonismo superior; se impulsa el trabajo comunitario; se han generado nuevos empleos y beneficiado parte de las familias que requieren ayudas; se cumplió la estrategia de crecimiento al Partido con el ingreso de 2 341 nuevos militantes en el 2021 y la proyección para el año 2022 prevé mantener la tendencia creciente en el estado de la militancia como se ha asegurado en los últimos años. En la UJC se alcanzan resultados similares y se perfecciona el vínculo y la comunicación con los trabajadores y el pueblo por diferentes vías.

Sin embargo, los problemas existentes en el accionar del Partido señalan que los pilares de la gestión de Gobierno y la labor política e ideológica aún no se aprovechan de manera óptima, lo que requiere de una transformación urgente en el desempeño de los cuadros y militantes, pues la comunicación social, la informatización de la sociedad y la aplicación de la ciencia y la innovación tienen una importancia capital para concretar los objetivos y programas de la Revolución en beneficio del pueblo.

El reconocimiento con crudeza de las principales insuficiencias en la gestión de la organización partidista durante esta compleja etapa, como bien nos ha enseñado la dirección de nuestro glorioso Partido, nos pone en mejores condiciones de erradicarlas. Los resultados positivos que hemos tenido al lado del querido pueblo pinareño así lo han demostrado.

Corresponde al Partido a través de sus organismos de dirección y organizaciones de base con toda su militancia continuar consolidando con métodos cada vez más participativos e inclusivos de todos los actores de la sociedad y en especial del pueblo y de las nuevas generaciones, para de manera ágil y oportuna transformar y resolver los problemas que más afectan en el orden económico e ideológico y evitar retrocesos como resultado de la falta de integralidad en la búsqueda de soluciones definitivas.