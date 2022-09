Irupé florece por primera vez en el Jardín Botánico Nacional –UH –Cuba

En el Jardín Botánico Nacional de Cuba, justo en el lago situado en la zona exterior de los pabellones de exposición, junto al Jardín de los colores, y sobre el cual pasa el primer tramo del canopy o tirolesa, se pueden ver unas hermosas hojas en forma de bandejas circulares flotantes. Perteneciente a la especie Victoria cruziana ha florecido por primera vez en nuestro jardín, anunció la víspera el centro de exposición de la naturaleza vegetal cubana y de los trópicos.

Nativa de las aguas lentas de las cuencas de los ríos Paraná y Paraguay, en su paso por Argentina, Bolivia y Paraguay, las ninfeáceas, se la conoce también como irupé, nombre venido del guaraní que significa “platos del agua”.

Sus hojas pueden alcanzar dos metros de diámetro están dotadas de un reborde de unos seis centímetros que impide que el agua las penetre y puedan sostener grandes pesos, por lo que es común ver a las aves reposando en ellas y aún a pequeños mamíferos, especialmente en los períodos de inundación.

La parte superior de las hojas es de un verde brillante, mientras la inferior es rojiza y está surcada por una red de nervaduras. Las hojas están sostenidas por un largo peciolo que las une a un rizoma sumergido.

Foto/ Ciencia del Sur.

Las flores son grandes y de pétalos blancos que poco a poco van tornándose rojizas con el correr de los días. El fruto recibe el nombre de ‘maíz del agua’ y contiene numerosas semillas que pueden comerse tostadas.

Cada flor abre solamente dos noches. En la primera, atraen escarabajos que, llegando desde otras flores, traerán polen. En ese momento, solamente los órganos femeninos están maduros. Al amanecer, la flor se cierra, atrapando a los insectos dentro.

En el Jardín Botánico Nacional, la primera flor ha sido polinizada por Manolo García Báez y parte de su equipo de trabajo de Ecomundo, con polen conservado para ese fin. Durante el proceso, un grupo de visitantes se acercó, interesados en la planta y lo que ocurría en ese momento único, en que las flores suelen desprender un olor a piña madura y posiblemente también aumentaron un poco su temperatura.

El anuncio del Jardín Botánico Nacional se hizo acompañar del agradecimiento a Tomás Escribano, especialista en nenúfares del Jardín Botánico Desert-City de Madrid por su aporte de plantas de la familia Nymphaeaceae y conocimiento sobre su cultivo, polinización y colaboración.

Foto/ Jardín Botánico Nacional.

Limpian el agua de poluyentes

Son plantas que crean microhábitats; esas hojas que vemos flotando tienen un rizoma sumergido, del que brota la raíz, un sistema radical, fibroso y de un color blancuzco a amarillento, y es éste el que se fija en el fondo de las aguas.

De estos rizomas brotan largos pecíolos muy flexibles, al final de los cuales se encuentran esas hojas flotantes que vemos. El sistema rizomatoso por un lado crea un tipo de hábitat en el agua, y la hoja en sí crea otro; no es raro encontrar aves caminando sobre las hojas del yrupé, como así también todo tipo de anfibios, reptiles y otros animales.

Y como toda especie acuática con rizomas y un sistema complejo bajo el agua, son depuradoras, es decir que ayudan a limpiar el agua de poluyentes. Poir estas singulares razones su estado de conservación se ve amenazado por diferentes razones, y la especie se encuentra protegida en algunos países.

Es una especie muy utilizada históricamente y con alto valor cultural. Sin embargo, pese a las informaciones divulgadas en algunos medios, hasta el momento no hay evidencias científicas de sus supuestos usos medicinales y propiedades curativas.

Fuente de inspiración de leyendas, el Irupé es una sorprendente planta acuática que, además de florecer por las noches es capaz de producir calor durante el proceso de floración.

La Leyenda de Irupé

La leyenda cuenta que Irupé era una joven guaraní que vivía enamorada de la luna. Tan fascinada estaba con la reina de la noche, que aguardaba con ansias el ocaso para poder encontrarse con su amor. Pero aun en medio de la felicidad que le provocaba el encuentro, no podía soportar que estuviera tan lejos.

Un día se fue de su aldea decidida a llegar a su amor a como dé lugar. Intentó alcanzar la luna al salir. Entonces llegada la hora fue hacia ella corriendo por el campo pero no hubo caso. A medida que ella corría hacia la luna, la luna se iba elevando sobre ella. Luego intentó alcanzarla cuando se ponía en el mar, remó y remó hasta la luna. Pero cuanto más se acercaba, la luna se iba ocultando bajo el agua. Cuando ya no la vio en el cielo, saltó de la canoa al agua, pero tampoco allí podía verla. Finalmente decidió subir la montaña más alta para alcanzarla cuando estuviera en lo alto. Pero no. No llegó.

Muy triste y cansada, con los pies heridos por tanto caminar, correr y escalar la montaña, regresó a su aldea y en el lago se lavó y limpió sus heridas. Y ahí, junto a su reflejo, frente a ella, en el agua vio a su amor tan cerca de ella que podría morir de felicidad. La luna estaba en el agua. Ahí nomás. Emocionada y sin dudar se arrojó a los brazos de su amor y se hundió lentamente en el agua.

Al otro día, el lago estaba lleno de extraños discos verdes con una hermosa flor blanca en medio. Y como nadie supo nada más sobre Irupé, entendieron que Tupá, el dios de los guaraníes le había concedido el poder estar para siempre con su amor, acurrucada a su lado (cerrada junto a su reflejo en las noches) y mirando al cielo esperando su llegada durante el día.