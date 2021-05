La arbitrariedad no puede ser otro virus en tiempos en Pandemia

Mario Mamposo Martínez afirma que recientemente le pusieron una multa injusta. Se encontraba en La Comunidad El Moncada, Viñales, Pinar del Río, a la sombra de una mata de mango, cuando un familiar le alcanza un recipiente para probar algo, se sienta en la moto al borde de la carretera mientras Mario permanece a casi tres metros de él en el árbol.

Mamposo se bajó el nasobuco debajo del labio, bebió e inmediatamente, dice que lo sube. En ese momento un taxi con inspectores dobla la esquina conocida como la rotonda, afirma que en el apuro para multarlo no respetaron el sentido obligatorio de la vía y, sin hacer muchas preguntas, le aplicaron mil pesos por uso incorrecto del nasobuco.

El campesino asombrado me cuenta que aún no se repone de ese instante porque no pudo siquiera defenderse. Se puso tan nervioso que ni encontró el carnet de identidad que tenía en el bolsillo. Tampoco le explicaron, afirma, el tiempo establecido para pagar la multa ni sus derechos al respecto.

El sancionado sonríe irónicamente y expresa: “después, una de las inspectoras se sentó en el parque de la rotonda, se bajó el nasobuco para comer un pan y tomar agua, ella en un parque, lugar público, y yo en el jardín de la casa”.

Mario no es el único ciudadano que en tiempos de Pandemia ha pagado el precio de la arbitrariedad en la aplicación del decreto 31, aprobado por el Consejo de Ministros y contenido en la Gaceta Oficial Extraordinaria número ocho de 2021 que regula multas para quienes violen las medidas sanitarias en el enfrentamiento a las COVID-19.

Al referirse al nasobuco, el decreto 31 fija multas de 2 mil pesos para quien no lo use o utilice de manera incorrecta en espacios públicos, ómnibus, autos y centros laborales y de servicios.

Al adentrarnos en el Decreto, una abogada consultada afirma que se le está dando, en ocasiones, como la de Mario, una interpretación extensiva de las normas y prohibiciones legales. Cualquier ley, en este caso, el Decreto, tiene interpretaciones restrictivas, es decir, te quedas por debajo de lo que la norma pretende y las extensivas que son las que van más allá. Ambas pueden afectar a los ciudadanos.

Evidentemente hay inspectores despiadados a la hora de aplicar el decreto porque en ninguna norma se detalla qué es la utilización incorrecta del nasobuco. La claridad está únicamente en las aglomeraciones y en tener síntomas. El protocolo de medidas higiénico sanitarias, incluye tres; uso del nasobuco, higienización de las manos y el distanciamiento social. Ninguna funciona por sí sola.

La abogada recuerda que hay un refrán en el argot jurídico que dice: “donde la ley no distingue no hay por qué distinguir”. Esta regla del Derecho, determina que una acción por mala que sea, no puede constituir delito si la ley no la ha definido y penado previamente como tal.

Las publicaciones que leo impresas y digitales de organismos cubanos rectores del tema sólo mencionan multas y sanciones y nada que oriente a las personas en saber qué es el uso incorrecto del nasobuco.

La Pandemia ha dejado muerte, afectaciones sicológicas complejas y una crisis económica que tiene a los individuos muy dañados. Los recursos monetarios personales no alcanzan para satisfacer todas las necesidades cotidianas. La escasez ha disparado el precio de lo vital y, para rematar, multas al uso incorrecto del nasobuco, algo que carece de definición.

Un funcionario público debe ser un ser humano sensible y responsable que sepa distinguir la culpa consciente y el error de un momento. Para lo segundo hay algo que se llama advertir.

Mario es un hombre serio y responsable que en un lugar no público bajó su nasobuco en cuestiones de segundos y lo devolvió a su boca inmediatamente. No tiene síntomas, ¿por qué multarlo?

Mamposo Martínez dice que no reclama lo que considera una injusticia porque no hay transporte para trasladarse a Viñales y para ir a Minas de Matahambre necesita un permiso que no le darán por ese motivo. Está indefenso. Le pidió al hijo que pagara su multa.

Hay quienes opinan que desde que se anunció en el reordenamiento monetario que los inspectores aumentarían su salario según el cumplimiento del plan de multas, hay quien está siendo desmedido en su misión.

Conocer las Leyes que rigen el actuar en la sociedad es deber de cada ciudadano. La ignorancia a veces es aprovechada por la incompetencia y la insensibilidad de algunos que tienen en sus manos un talonario para multar y nada más.

El que ponga en riesgo la salud colectiva en medio de la compleja situación epidemiológica que vive el país debe ser sancionado con todo el rigor de la ley. También debe penalizarse, opino, quien no cumpla éticamente el aplicar lo que el Decreto 31 establece.

Como Mario hay otros ejemplos: Silvino Menéndez un campesino enfermo, que se encontraba solo y llegaba a su casa. Desde su caballo, pastoreaba las vacas y fue multado por no tener puesto el nasobuco.

Luis Giraldo Corbo iba en su caballo para la Vega a cincuenta metros de la desierta carretera y fue multado al no tener el tapabocas en su rostro. No estaban en lugares públicos con aglomeraciones. También me cuentan que a otros campesinos cortando tabaco y en pleno sol les dicen que tienen que tenerlo puesto.

Urge informar qué es el uso incorrecto del nasobuco, de lo contrario, en breve, algunos inspectores sobrecumplirán el plan del año incorrectamente y muchas personas tendrán que dejar sus pocos ahorros, si los tienen aún, en penalidades sin fundamento. La arbitrariedad no puede ser otro virus en medio de la Pandemia que tiene a los seres humanos cubiertos en una rara tristeza.

Cuba se rige por el protocolo de la Organización Mundial de la Salud que publicó nuevas recomendaciones sobre las mascarillas para protegerse durante la pandemia en las que especifica sobre su utilización siempre por el público en general en lugares cerrados como tiendas, lugares de trabajo y escuelas si no se cuenta con una ventilación que haya sido evaluada como adecuada o si no se puede mantener una distancia física de al menos un metro.

Según la redacción digital del periódico Trabajadores, la OMS advierte que, aunque se pueda mantener la distancia, si la ventilación no cumple con los requisitos de las instituciones nacionales respecto al SARS-COV2 en términos de temperatura y humedad, por ejemplo, las mascarillas siempre deben ser usadas como medida preventiva.

La organización reiteró su posición de que los niños menores de cinco años no deben utilizar marcarillas, y que la decisión de ser utilizada por aquellos entre 6 y 11 años debe estar basada en un enfoque de riesgo.

La Organización Mundial de la Salud afirma que la adherencia a las prácticas correctas de manejo de las mascarillas varía, lo que refuerza la necesidad de mensajes apropiados.

El Consejo de Defensa Provincial en Pinar del Río ha indicado el uso obligatorio del nasobuco en cada momento, pero no se ha establecido cuál es su uso incorrecto.