La carencia de agua, una situación insoportable en medio de esta pandemia

Los pinareños vivimos situaciones asombrosamente contradictorias. Nos debatimos continuamente entre lo lógico y lo absurdo, intentando salir airosos ante los desafíos que imponen los tiempos actuales.

Quienes residimos en la ciudad de Pinar del Río o en zonas periféricas, toleramos privaciones de diversos tipos, y aunque coincidimos que entre las más difíciles está la relacionada con la alimentación, otra -igual de embarazosa- como la carencia de agua, nos hace insoportables los días.

Hablamos de un recurso indispensable para la vida, sin el cual nos es imposible mantener la higiene que exige la actual situación epidemiológica.

Sin agua no podemos asearnos, ni lavarnos continuamente las manos, ni cocinar, en fin, nada podemos hacer sin ese líquido vital.

El pueblo conoce perfectamente las precarias condiciones que soportan las antiquísimas redes conductoras en esta ciudad, sabe también de las indisciplinas cometidas por personas inescrupulosas que rompen tuberías para provecho personal.

Tampoco le es ajeno a este pueblo las continuas roturas que sufren los motores de rebombeo lo cual afecta las presiones y alarga el ciclo de distribución a más de 10 días, en lugares donde habitualmente llegaba el agua en un corto intervalo entre las 48 y 72 horas.

Ante esa inquietante realidad es preciso que las autoridades -más que informar- adopten medidas eficaces, unas que sean ejemplarizantes para los infractores y otras que auxilien a las familias carentes, que no son pocas en esta ciudad, donde los carros cisternas o pipas resultan insuficientes.

De nada valen las reuniones de análisis a todos los niveles, ni los mensajes de salud, ni las recomendaciones, ni las señales de alerta por la COVID-19, nada es válido si no tenemos a nuestro alcance ese recurso esencial para preservar la vida.

Por el momento al pueblo no le queda otra alternativa que esperar y no hay nada más molesto que tener conciencia de lo que debes hacer y no disponer de los recursos necesarios para garantizar el bienestar de la familia, de nosotros mismos y de la sociedad toda.