La lucha pinareña, también le da un golpe duro a la COVID-19

El entrenador de lucha Yoel García Hernández nunca imaginó que modificaría sus habituales prácticas en el colchón de lucha, por varios instrumentos de limpieza y ropas protectoras contra un virus que ha dejado millones de muertes en el mundo.

Él, al igual que sus compañeros de trabajo prestan servicios como voluntario en el centro de aislamiento de la EIDE Ormani Arenado en Pinar del Río.

“Vine de manera voluntaria, aquí es vital el trabajo que uno desempeña para la provincia. La situación se ha complejizado y uno adaptado a su área del gimnasio y los muchachos, tuvo que cambiar lo que habitualmente hacemos, pero muy contento, se siente una satisfacción enorme, porque sabes que estás aportando”.

El luchador por décadas y convertido ahora en salvación para los pacientes que aguardan por el resultado de una prueba de PCR en tiempo real, ha tenido la posibilidad de sentir bien de cerca los sufrimientos de las familias que atienden.

“En lo particular no me ha tocado atender a personas que conozca, pero para uno aquí todos son iguales, nos vemos reflejados en ellos, mañana me puede tocar a mí, debo ofrecer mi mayor esfuerzo”; me comentó con la voz entre cortada este joven maestro del arte olímpica.

Uno aquí realiza actividades fuertes, y el estar muy cerca de una enfermedad sin rostro, hace que todo cuidado sea poco, hay que extremar las medidas de seguridad.

“La familia de uno lo espera sano, por eso no podemos darnos el lujo de enfermar, para ello tenemos todos los medios de protección, en eso somos muy responsables”.

Yoel extraña los días interminables en el colchón, los volteos, las indicaciones de un mejor agarre, lo añora todo. “Ya estoy extrañando mis muchachos, sus travesuras, mis gritos desde la esquina en las competencias, los olores a sudores de ellos en las licras para combatir, uno ama lo que hace, aunque sepa que esto también hace falta”.

Por ahora los suplex, los tacles y los pases atrás no forman parte de su lenguaje habitual, el cubre boca y la máscara facial se lo impide, pero el Yoel conoce de sobra que al concluir las acciones en zona roja, estará estampado en letras doradas su nombre, como el VALIENTE que salvó la vida de miles.